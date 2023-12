In arrivo una serie tv Sky che commuoverà il pubblico: svelati trama e cast di Un amore

Preparate i fazzoletti: una nuova serie tv romantica sta per arrivare su Sky e le emozioni sono dietro l'angolo.

Un cast stellare e una trama da sogno compongono la ricetta di Un amore: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla nuova serie tv.

Un amore è in arrivo su Sky: la serie tv da non perdere

Oltre a Non ci resta che il crimine, Sky punta su una serie romantica per la prossima stagione, Un amore.

Creata da Enrico Audenino e da Stefano Accorsi, la nuova serie tv vede alla regia Francesco Lagi e alla scrittura Enrico Audenino, Giordana Mari, Teresa Gelli, Francesco Lagi e Stefano Accorsi, nomi noti nella serialità televisiva italiana.

Non resta allora che scoprire la trama emozionante di Un amore: ecco tutti i dettagli,.

La trama di Un amore, nuova serie Sky

Un amore si aggiunge al catalogo delle serie sky, già composto da prodotti di successi come Un'estate fa, serie tv con trama e cast che hanno commosso il pubblico.

Sulla stessa linea procede Un amore, vedendo come protagonisti Alessandro e Anna, due giovani poco più che maggiorenni che si conoscono durante un viaggio Interrail in Spagna.

Il loro sarà un vero e proprio colpo di fulmine ma le loro strade saranno destinate a dividersi, dovendo conservare per anni l'amore sbocciato in giovane età.

La distanza non separa però i due protagonisti che, con un lungo scambio epistolare, continuano la loro comunicazione negli anni, senza però trovare il coraggio di rivedersi.

Certi amori fanno però dei giri immensi per poi ritrovarsi, esattamente come accade per Alessandro e Anna che, in età adulta, si incontrano a Bologna, facendo i conti con i loro sentimenti e con le difficoltà complesse da esprimere tramite scambi epistolari.

A contribuire all'interesse per la serie tv c'è anche il cast di Un amore, con volti molto noti del cinema italiano.

Un amore: il cast con volti noti della serie tv

Il cast di Un amore vede come protagonisti due volti della serialità e del cinema: parliamo di Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti, molto apprezzati dal pubblico italiano.

Ai due protagonisti si aggiungono altri attori di rilievo, tra cui:

• Alessandro Tedeschi, interprete di Guido, il marito di Anna;

• Andrea Roncato;

• Ivan Zerbinati.

I giovani Alessandro e Anna verranno invece interpretati da Luca Santoro e Beatrice Fiorentini, a cui si aggiunge anche Ottavia Piccolo nei panni di Teresa, madre di Anna.

Quando esce Un amore

Sono sei gli episodi che compongono il primo appuntamento di Un amore, serie tv che farà commuovere il pubblico televisivo.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

Disponibile su Sky e su Now, la serie tv arriverà agli spettatori nel febbraio 2024: l'attesa sta per finire e tutti potranno finalmente conoscere il passato e il destino di Alessandro e Anna, protagonisti di Un amore.

Leggi anche: Svelata la data di uscita di Bridgerton 3: l'amore sboccerà anche per Penelope?