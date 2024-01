"Un amore", ecco quando esce la serie Sky con Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti

Sky sforna sempre nuovi prodotti nel campo cinematografico. Nuove serie tv e film sono sempre in cantiere per il network che cerca di reinventarsi e migliorare. E quest'anno arriva una serie tv totalmente italiana. Stiamo parlando di "Un amore", che ha per protagonisti due veterani del cinema made in Italy. Stiamo parlando di Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti.

I due attori hanno alle spalle una lunga carriera che li ha fatti diventare conosciuti e apprezzati nel settore. Per Stefano Accorsi, poi, si tratta di un ritorno sugli schermi di Sky, dopo il successo straordinario di 1992, serie incentrata sugli scandali che hanno caratterizzato la politica in quegli anni. Ecco quando esce "Un amore" e tutto quello che devi sapere su una serie destinata al successo.

"Un amore", di cosa parla

Su Sky è in arrivo la serie tv "Un amore", composta da un totale di sei episodi. Alla regia c'è Francesco Lagi, la produzione è affidata a Cattleya e Sky Studios, ma è stata creata da Enrico Audenino e da uno degli interpreti: Stefano Accorsi. L'attore ha contribuito anche alla scrittura, insieme a Giordana Mari, Enrico Audenino, Teresa Gelli e al regista Francesco Lagi.

La trama di "Un amore" parla di una storia a distanza, ambientata tra Bologna e la Spagna. Ale e Anna hanno una lunga corrispondenza epistolare, che dura molti anni. La serie si sviluppa su due archi narrativi per permettere allo spettatore di conoscere il passato e il presente della storia d'amore. I due si conoscono durante un viaggio in treno in Spagna, negli anni Novanta. Si piacciono da subito, ma le loro vite si separano ben presto. Nonostante la lontananza i due non smettono mai di scriversi, senza però vedersi.

A vent'anni dal primo incontro, i due si ritrovano a Bologna e dovranno far fronte a una serie di difficoltà che metteranno a dura prova il rapporto costruito negli anni.

Un cast d'eccezione

Nel cast figurano oltre ai due premi David di Donatello, Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti, anche Alessandro Tedeschi, Andrea Roncato, Ivan Zerbinati, Camille Dugay, Beatrice Fiorentini, Luca Santoro e Ottavia Piccolo.

In particolare, i due interpreti protagonisti hanno contribuito a dare lustro al cinema italiano. Micaela Ramazzotti è stata la protagonista di molte pellicole di successo, tra cui La pazza gioia, Gli anni più belli e La felicità, mentre Stefano Accorsi ha raggiunto la popolarità con L'ultimo bacio, proseguendo con Veloce come il vento e La dea fortuna (giusto per citare qualche nome all'interno di una carriera costellata di successi).

Accorsi negli ultimi anni ha preso confidenza persino con le serie tv. Ha partecipato non solo a 1992-1993-1994, ma anche a Vostro Onore, Il Clan dei camorristi, Call my agent. La Ramazzotti, invece, ha preso parte a Good mothers, Un matrimonio, Crimini bianchi e Cuori rubati.

"Un amore", ecco quando esce la serie di Sky Original

Un amore è la serie tv perfetta da vedere nella settimana di San Valentino. E, infatti, esce il 16 febbraio su Sky e in contemporanea in streaming su NowTv.

Il network ha rilasciato anche il trailer ufficiale con le prime immagini disponibili.