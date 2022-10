L’intrattenimento digitale ha ormai preso piede nelle nostre case e oggigiorno disponiamo di numerose piattaforme in grado di offrirci innumerevoli contenuti in streaming, come ad esempio Netflix o Prime Video.

Per quanto riguarda le serie tv, infatti, la scelta è davvero vastissima, tra tutte quelle famose che circolano già da tempo e quelle uscite solamente di recente. Una serie tv che invece dovrebbe uscire a breve, ma che sembra decisamente interessante, è invece Un Amore, di cui parleremo in questo articolo.

Vediamo dunque di cosa parla, le puntate e il cast di questa nuova serie.

Un Amore: quante puntate, dove vederla e qual è la trama

Il titolo Un Amore è provvisorio, ma sappiamo già molto di questa nuova serie tv, a partire dalla sua durata, infatti sarà certamente composta da 6 episodi. Inoltre sappiamo che dovrebbe uscire nel corso del 2023 e sarà possibile vederla in esclusiva su Sky ma anche in streaming su Now.

Per quanto riguarda la trama, ci troviamo davanti alla storia d’amore di due ragazzi che si sono conosciuti nel corso di un Interrail in Spagna, ma poco dopo sono costretti a separarsi. Riusciranno finalmente a rincontrarsi dopo vent’anni, a Bologna, ma dovranno affrontare diverse avversità, anche se il loro amore non è mai cessato.

Le location della serie, dunque, sono principalmente Bologna e dintorni e le riprese avverranno fino a dicembre, ma nel frattempo il set verrà anche spostato per circa due settimane in Spagna. La produzione avverrà ad opera di Sky Studios e Cattleya, ma la serie è stata scritta e creata principalmente da Enrico Audenino e Stefano Accorsi.

Il cast e le dichiarazioni della serie con Accorsi e Ramazzotti

Per quanto riguarda il cast, ritroviamo prima di tutto due volti ben noti e cioè Stefano Accorsi, che ha recitato anche in La dea fortuna e L’ultimo bacio, e Micaela Ramazzotti, famosa ad esempio per La pazza gioia e Gli anni più belli, che interpretano i due protagonisti della serie, Alessandro e Anna, da adulti. Quando sono ragazzi, invece, sono interpretati da Luca Santoro e Beatrice Fiorentini.

Tra gli altri attori, però, non possiamo non menzionare anche Alessandro Tedeschi, che ha recitato in Blocco 181, nel ruolo del marito di Anna, Andrea Roncato, noto ad esempio per Ricordati di me, e Ottavia Piccolo, che ha partecipato anche in Tu la conosci Claudia? e che qui interpreta la madre di Alessandro.

L’Executive Vice President Sky Studios per l’Italia e la Germania, Nils Hartmann, definisce la serie “un racconto coinvolgente ed emozionante”, mentre il fondatore e Presidente di Cattleya, Riccardo Tozzi, commenta come i due attori protagonisti, Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti, saranno certamente in grado di dare alla nuova serie tv “un’identità e un’intensità fortissime”.

