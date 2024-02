Un coro di applausi: uscita, trailer e trama della nuova bizzarra serie Netflix

Un coro di applausi – A round of applause, in inglese. È così che si intitola la nuova serie in arrivo su Netflix a fine febbraio.

Poche sono le informazioni che abbiamo su questo nuovo prodotto. Prima di tutto, che si tratta di una serie turca, dopo il successo e l’originalità di altri prodotti di questo tipo come Kübra o la distopica Hot Skull.

In secondo luogo, sappiamo che questa serie è perfetta per gli spettatori che non aspettavano altro di vedere qualcosa di davvero bizzarro.

Sì, perché l’originalità sembra essere un marchio di fabbrica turco, che gioca su storie ai limiti del possibile e vede nel surrealismo il suo punto forte.

Ed è esattamente quello che dovremmo aspettarci da questa nuova serie in arrivo su Netflix. Anche solo leggere la sinossi ci fa bloccare per un momento e chiederci “avrò capito bene?”. Il trailer, poi, non fa che ampliare questa sensazione.

Ma di cosa parla Un coro di applausi e perché è da reputare così bizzarra e affascinante? Qui abbiamo raccolto tutte le informazioni rese note sulla misteriosa serie Netflix.

Di cosa parla Un coro di applausi: la trama ufficiale

Una certa curiosità attorno al nuovo prodotto Netflix – che si è ripercossa sui social, con post di utenti che già offrono un primo giudizio a partire dalla vista del solo trailer – è scaturita già dalla semplice sinossi ufficiale.

Il servizio di streaming offre questa trama di Un coro di applausi:

Un uomo con ansia esistenziale e tanta nostalgia della vita precedente in un'arancia affronta la sua strana famiglia in questa serie drammatica che narra una storia lunga decenni.

Sì, abbiamo letto bene. Un uomo che, in una vita precedente, era in un’arancia. E la storia che è lunga decenni.

Purtroppo, più di quanto reso noto da Netflix, non sappiamo molto altro in merito alla storia. Questa dovrebbe cominciare a narrarci della vita dell’enigmatico Metin sin da quando è un bambino.

Un bambino che, a quanto pare, non è granché ferrato in matematica, non ha amici e trascorre tutto il suo tempo ad ascoltare musica nella sua cameretta. Come già anticipato, poi, la storia andrà avanti, accompagnando lo spettatore nell’età adulta di Metin, in lotta costante con la sua bizzarra famiglia.

Il bizzarro trailer di Un coro di applausi

Il trailer di Un coro di applausi si apre proprio con l’interrogazione del padre a Metin sulle tabelline. “Quanto fa 3 per 7?” e il ragazzo risponde, incerto, “Fa 70?”.

Da lì in poi, la confusione ci assale. Tante sono le scene bizzarre che vediamo scorrere sul display – personaggi disinteressati anche alle più preoccupanti delle situazioni, la particolare gravidanza della madre.

Non è facile comprendere il filo narrativo della serie, ma ciò che è certo è che l’intento sia quello di parlare di qualcosa che va oltre le immagini, oltre i dialoghi ermetici, oltre la commedia e il grottesco.

L’impressione è che Un coro di applausi voglia fornirci uno sguardo profondo sull’esistenza, sulla società che ci circonda e, molto probabilmente, sull’importanza del background familiare nella vita di ogni individuo.

C’è da dire, però, che per poterne comprendere appieno i messaggi bisognerà senz’altro aspettare di poter visionare tutti gli episodi – informazione, questa, che manca assieme a molti altri dettagli. Ma il mistero è fatto per incuriosire, no?

Un coro di applausi: la data di uscita

Per fortuna, non manca l’informazione principale: Netflix ha reso già nota la data di uscita, anche perché manca davvero poco tempo.

Un coro di applausi, serie scritta e diretta da Berkun Oya, approderà nel catalogo Netflix il 29 febbraio 2024. Vale, quindi, la pena segnare subito sul calendario la data.

Possiamo di certo dire che Un coro di applausi sia tra le serie in uscita più interessanti tra la fine di febbraio e marzo 2024. Anche se si trovano ben poche informazioni in merito, sui social diversi utenti hanno dimostrato di provare un certo hype per il nuovo prodotto Netflix che vuole rompere le convenzioni.

Chi c’è nel cast di Un coro di applausi

Come già detto, parliamo di una serie turca. Ciò significa che, con alcune probabilità, non ci saranno volti familiari a tutti gli spettatori – specialmente chi non vede frequentemente serie e film turchi.

Nel cast principale figura l’attrice Aslıhan Gürbüz che interpreta il personaggio di Zeynep, attorno al quale, ovviamente, vi è ancora un alone di mistero. L’attrice sarà affiancata da un altro talentuoso attore, Fatih Artman, che interpreta Mehmet nella serie.

E chi è il volto scelto per il protagonista Metin? Si tratta di Cihat Suvarioglu celebre per aver partecipato a film come The Protector e Kelebekler.

Dovremo aspettare il 29 febbraio per vedere gli attori in azione e conoscere tutto sui loro strampalati, ma affascinanti personaggi.