Un inganno di troppo 2 si farà? Arriva la risposta inaspettata per il futuro della serie

Il crime diviene protagonista di Netflix grazie alla serie tv Un inganno di troppo che, in pochi giorno, ha raggiunto le prime posizioni nella classifica della piattaforma.

Molti sono ora curiosi su una possibile seconda stagione: ecco se si farà Un inganno di troppo 2.

Un inganno di troppo 2: la serie che ha conquistato le vette di Netflix

Tra le serie tv in uscita a gennaio 2024 spicca "Un inganno di troppo" che, con una trama intricata e un mistero da risolvere, ha lasciato gli spettatori col fiato sospeso.

Il successo della serie tv non era stato calcolato ma, in pochi giorni e grazie a un proficuo passaparola, il titolo è divenuto uno dei più chiacchierati di sempre, portando molti abbonati ad appassionarsi alla misteriosa vicenda narrata.

A intrigare gli spettatori lungo gli 8 episodi della serie tv vi è stata una trama insolita che ha richiamato l'attenzione di molti.

Il mistero da urlo della serie Un inganno di troppo

Oltre alle serie tv con protagonisti supereroi, Netflix punta anche alle trame ricche di mistero e suspense, esattamente come è accaduto con Un inganno di troppo.

La protagonista Maya Sterne è alle prese con un lutto che le ha cambiato per sempre la vita: la donna deve infatti superare il brutale omicidio del marito Joe, ricostruendo la sua quotidianità.

Tutto sembra procedere per il verso giusto fin quando la donna scoprirà un misterioso e spaventoso evento: dal baby monitor montato per controllare sua figlia, Maya resta scioccata nel vedere un'ombra di un uomo a lei caro.

La persona in questione è proprio il suo defunto marito, aprendo così il dubbio sulla sua possibile sopravvivenza.

Corrono in suo soccorso le indagini del sergente Sami Kierce, uomo che deve affrontare i suoi stessi segreti, ma non è finita qui: i nipoti di Maya vogliono infatti scoprire tutta la verità sulla morte della madre, chiedendosi così se i due casi possano essere collegati tra di loro.

I colpi di scena non mancano nella nuova serie Netflix e molti sono ora curiosi sulla possibilità di una seconda stagione: ecco la risposta tanto attesa.

Un inganno di troppo 2 si farà? Ecco la risposta

Sale la curiosità sulla probabilità di una seconda stagione per Un inganno di troppo che, con i suoi 8 episodi, ha conquistato gli spettatori.

Proprio nel numero degli episodi vi è però la risposta alla fatidica domanda: essendo nata come una miniserie, difficilmente il prodotto Netflix potrebbe essere confermato per una seconda stagione.

Questa motivazione non chiude però definitamente la porta a un suo proseguimento, esattamente come è accaduto per The Watcher: non resterà allora che aspettare la risposta da parte di Netflix.

