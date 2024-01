Questa è la serie thriller del momento più vista su Netflix: ecco perché non perdersela

La stanno guardando tutti, stupiti dagli incredibili colpi di scena. Il settimo adattamento in miniserie di un best seller di Harlan Coben ha conquistato il pubblico.

La serie thriller del momento più vista su Netflix? È il nuovo adattamento di un best seller di Harlan Coben, il settimo per la precisione.

Parliamo dello scrittore statunitense tra i più conosciuti quando si parla di gialli e thriller e che, nel 2018, ha stretto un accordo con Netflix per creare degli adattamenti in serie TV di ben 14 dei suoi best seller per i quali lui stesso farà da produttore esecutivo.

Con questo nuovo thriller aggiunto di recente nel catalogo della piattaforma, arriviamo a quota 7, dopo alcune miniserie ben riuscite come The Stranger.

Proprio come questo adattamento, anche quello uscito da poco su Netflix presenta una costruzione efficace della storia, nonché alcuni attori che ormai sono legati a Coben nella mente degli spettatori, come Richard Armitage.

Il nuovo titolo, che ha attirato molto l’attenzione posizionandosi in classifica dei più visti su Netflix, si presenta come un thriller in cui ogni cosa può cambiare da un momento all’altro.

Un inganno di troppo (Fool me once) è stata rilasciata il 1° gennaio 2024 e ancora oggi riscuote un grande successo. Non c’è da stupirsi, perché ci sono tutti gli elementi del perfetto thriller che ci fa incollare allo schermo.

Un inganno di troppo: dal romanzo del 2016 alla miniserie su Netflix

Nel 2016 Harlan Coben ha pubblicato il suo romanzo Un inganno di troppo. L’ennesima opera, firmata dallo scrittore, destinata a diventare un best seller.

Due anni più tardi, Coben ha preso accordi con uno dei più conosciuti servizi di streaming: da allora, 7 dei suoi libri sono stati trasformati in serie, più precisamente in miniserie per Netflix.

Un ottimo accordo, possiamo dire, perché Coben, in quanto scrittore di best seller, sa benissimo come costruire una storia che funziona.

E se non tutte le miniserie inserite in catalogo, adattamenti dei suoi libri, hanno suscitato grande entusiasmo, ce ne sono altre che, al contrario, hanno assolutamente centrato il segno. Un inganno di troppo fa sicuramente parte di quest’ultima categoria.

Lo snodo degli eventi segue in modo preciso quello del libro, i personaggi, pur potendo essere meglio presentati in forma scritta, rendono benissimo anche sul piccolo schermo e i colpi di scena non mancano.

Un inganno di troppo: la trama Netflix in breve

La miniserie ci presenta la protagonista, Maya, una ex militare che si trova ad affrontare ben due lutti: il primo è quello della sorella Claire, il secondo, e a soli pochi mesi di distanza, quello del marito Joe.

È per questo motivo che la sorpresa – e i brividi dietro la schiena – è fortissima, quando Maya vede, tramite il baby monitor installato per controllare sua figlia, proprio suo marito Joe che credeva morto.

La donna si mette immediatamente sulle tracce del marito, per scoprire i segreti celati dietro al suo, a questo punto finto, omicidio. Allo stesso tempo, anche la polizia, e in particolare il sergente Kierce, sta cercando di svelare gli stessi misteri.

C’è una connessione tra la presunta morte di Joe e quella della sorella di Maya?

Un inganno di troppo funziona alla perfezione

Per scrivere un buon romanzo, diversi sono gli elementi da mettere assieme. In primo luogo, una trama verosimile, in secondo luogo dei buoni personaggi e, infine, un tema, un messaggio fra le righe, che rimanga al lettore.

Ebbene, nel romanzo di Coben c’è tutto questo – benché qualche appunto bisognerebbe farlo in merito al tema, ma ne parleremo a breve. I suoi libri sono diventati dei best seller non a caso: tutti gli ingredienti sono di alta qualità e la ricetta li mette assieme creando un gustosissimo piatto.

La figura femminile è resa più che mai interessante. Maya è un personaggio sfaccettato, forte e indipendente, ma non infallibile. Con lei ci stupiamo e sobbalziamo per ogni colpo di scena (ce ne sono diversi) che non arrivano a caso, ma anzi sono ben assestati.

Buono anche il ritmo che, verso gli ultimi episodi, si fa più intenso e carico di tensione, proprio in tempo per il gran finale.

Un inganno di troppo e (forse) troppi temi

In conclusione, possiamo dire che Un inganno di troppo è un ottimo thriller che merita il successo che sta avendo. La collaborazione tra Coben e Netflix si riconferma una garanzia.

L’unico appunto che potremmo fare alla miniserie di 8 episodi è la mancanza di un tema specifico, o meglio dell'eccesso di tematiche. Diversi sono gli argomenti e le riflessioni a cui vuole portare la narrazione: la maternità, le dipendenze, le big pharma, lo stress post-traumatico…

Da un certo punto di vista, sarebbe stato meglio scegliere al massimo due tematiche da trattare e sviluppare meglio, lavorando per sottrazione.

Questo, comunque, non inficia in modo massivo sulla bontà del prodotto. Un inganno di troppo è una miniserie che funziona. Incuriosisce, grazie al modo in cui ogni episodio finisce e che fa venir voglia di proseguire, e stupisce grazie agli ottimi colpi di scena.

In definitiva, dunque, è sicuramente una miniserie da non perdere. Gli 8 episodi, da 40-50 minuti ognuno, ci aspettano su Netflix.

Leggi anche: Stay Close, la miniserie Netflix tratta dal best seller di Harlan Coben