"Un inganno di troppo", il finale lascia amaro in bocca? Ecco la spiegazione che cercavi

È la serie Netflix del momento: Un inganno di troppo è stata pubblicata nel catalogo del servizio streaming più conosciuto in Italia a inizio mese. Ancora oggi, figura tra le miniserie più viste su Netflix.

Non è certo un caso: la serie, tratta dal best seller omonimo di Harlan Coben, segue alla perfezione il climax e la crescente tensione del romanzo. Lo scrittore statunitense è amatissimo proprio per la capacità di metter su storie, tra gialli e thriller, davvero affascinanti e capaci, soprattutto, di stupire.

È anche il caso di Un inganno di troppo, il cui finale spiazza decisamente. Questo grazie al fatto che tutto ciò che abbiamo visto nel corso dei primi episodi, si avvia a ritmo frenetico verso un finale del tutto inaspettato.

Le ultime puntate della miniserie accrescono la tensione, ma tutti i nodi vengono al pettine. Le diverse linee narrative messe in campo e il destino di tutti i personaggi si compie.

Ad alcuni, il finale della serie ha lasciato un po’ l’amaro in bocca. Altri, ancora, non hanno chiari alcuni punti. Vediamo, allora, assieme come finisce Un inganno di troppo.

Quante puntate ha Un inganno di troppo e qual è l’episodio finale

La miniserie Netflix che sta attirando l’attenzione di tutti gli spettatori, specialmente quelli appassionati di thriller, è composta da 8 episodi della durata di circa 50 minuti ciascuno.

Il binge watching è assicurato: la potenza di questa miniserie sta nel fatto che ogni episodio si concluda lasciando una domanda, un mistero, un insidioso dubbio che ci spinge a vedere subito la successiva.

Nei primi episodi, cominciamo a entrare nel mondo di Maya, interpretata nella serie da Michelle Keegan. Maya ha subito, nel giro di pochissimo tempo, due lutti molto difficili da metabolizzare: il primo è stato quello di sua sorella Claire, il secondo la morte di suo marito Joe, interpretato da Richard Armitage.

Nei primi episodi, vediamo Maya sorprendersi e rimanere sotto choc per aver visto, dal baby monitor con cui tiene sott’occhio sua figlia piccola, proprio la figura di suo marito Joe. Un evento che, ovviamente, la porta a indagare sul mistero.

Mistero che, però, si va a intrecciare a quello della morte della sorella. Che i due omicidi siano collegati tra loro?

Mistero che, però, si va a intrecciare a quello della morte della sorella. Che i due omicidi siano collegati tra loro?

Un inganno di troppo, la spiegazione del finale: attenzione spoiler

Arriviamo al punto e, attenzione, perché non solo sono presenti spoiler, ma vengono rivelati dettagli sul finale che ribaltano completamente la situazione.

Verso gli ultimi episodi, scopriamo un’amara verità. A uccidere Claire, la sorella di Maya, era stato proprio il marito Joe. Claire, infatti, aveva scoperto i suoi crimini.

In primo luogo, Claire aveva cominciato a indagare sulla famiglia di Joe, i Burkett, e sulla loro azienda farmaceutica. Quello che aveva scoperto non poteva essere tenuto nascosto: dati falsificati riguardanti i test sui farmaci, cosa che aveva portato alla morte e alla dipendenza tantissime persone.

Joe, però, si era accorto delle indagini di Claire e, per salvare la famiglia e l’azienda, aveva deciso di ucciderla. Ma non era la prima volta che Joe metteva fine a una vita umana. Scopriamo che il marito di Maya era stato l’artefice della morte di diverse persone, come Theo Mora, studente con lui all’università e, successivamente, Andrew, suo fratello minore, che aveva assistito all’omicidio del ragazzo.

Non solo, perché Joe aveva ucciso anche Tommy Dark, utilizzando proprio l’auto di Maya per crearsi un alibi.

Ma le rivelazioni sconvolgenti non si fermano qui. Scopriamo, infatti, che Joe è stato ucciso dalla stessa Maya. Lei, infatti, aveva capito che a uccidere la sorella era stato proprio suo marito.

Per questo motivo, gli dà appuntamento al parco. Prima, però, decide di scaricare tutte le pistole presenti nella cassaforte in casa. Infatti, quando sono nel parco e Joe estrae la pistola per ucciderla, trovandola scarica, dà tempo a Maya di agire per prima.

Anche il destino di Maya, però, è segnato. Lei, infatti, si reca a casa Burkett per costringerli a confessare, ma il CEO le spara, uccidendola. Nessuno della famiglia, però, sapeva che la scena era in diretta social.

Un inganno di troppo, il finale: chi è quello che si vede nel baby monitor

Una domanda frequente da parte di chi ha visto Un inganno di troppo è la seguente: se Joe non era morto, chi era la figura che Maya che vede nel baby monitor all’inizio della miniserie?

Anche questo faceva parte del piano di Maya per incastrare Joe e tutta la sua famiglia. La donna, utilizzando il deep fake, ha sostituito il viso del fidanzato di Izabella, Luke, facendolo passare per Joe.

Come finisce Un inganno di troppo

Venuti tutti i nodi al pettine, la storia ci fa fare un balzo in avanti di 18 anni. Ritroviamo Lily, la figlia di Maya, ormai cresciuta che si appresta a diventare mamma a sua volta.

La miniserie si conclude facendoci sapere che Lily chiamerà sua figlia Maya, proprio come sua madre.

