Nuove verità vengono a galla nelle anticipazioni della quarta puntata di Un professore 2

Le vicende si complicano per gli alunni di Dante Balestra e a svelarlo sono le anticipazioni della quarta puntata di Un Professore 2. Vediamo le anticipazioni.

È la fiction più amata in casa Rai ed è giunta a metà della sua seconda stagione, lasciando col fiato sospeso i suoi fan.

L'ultima puntata andata in onda ha lasciato molti punti in sospeso e alcune verità verrano svelate nel corso del quarto appuntamento: ecco le anticipazioni di Un Professore 2.

Un Professore 2: aumenta la tensione e l'ansia per i fan

La puntata andata in onda martedì 5 dicembre ha lasciato i fan col fiato sospeso, rimasti sorpresi dalle avventure di Simone e Manuel, interpretati rispettivamente da Nicolas Maupas e Damiano Gavino.

I due alunni del professor Balestra hanno fatto i conti con le loro vite sentimentali: mentre Simone è sempre più vicino a Mimmo, seguendolo nei suoi giri illegali per Roma, Manuel fa un passo in avanti verso Nina, trascorrendo con lei una notte d'amore.

La situazione di salute si è complicata per Dante, il quale ha rivelato la verità all'ex moglie Floriana, facendo ingelosire Anita, colta in fragrante in una conversazione con la sua vecchia fiamma Nicola, padre di Manuel.

Le domande lasciate in sospeso troveranno una risposta nella quarta puntata, in onda martedì 12 dicembre.

Le anticipazioni della quarta puntata di Un professore 2

La prima parte della quarta puntata, intitolata Freud: I padri, vedrà Molosso, il boss amico di cella di Mimmo, scoprire del tradimento da parte della moglie.

In preda all'ira, chiederà al giovane interpretato da Domenico Cuomo di scoprire l'identità dell'uomo misterioso, mettendo Mimmo nuovamente a rischio.

Nel frattempo, Luna identificherà in Rayan il suo ammiratore segreto, scatenando però la gelosia di Viola che, nella scorsa puntata, si era avvicinata al calciatore.

Mentre Floriana sarà alle prese con un litigio con l'ex suocera Virginia, Simone sarà sempre più vicino a Mimmo, il quale lo coglierà di sorpresa con un suo gesto.

Non è finita: ecco cos'altro accadrà nella prossima puntata di Un professore 2.

Un professore 2: problemi e verità vengono a galla nella quarta puntata

Kierkeegard: che ci faccio qui è il titolo della seconda puntata che compone il quarto appuntamento di Un professore 2, che vedrà Mimmo essere testimone di un atto di violenza subito dalla moglie di Molosso.

Damiano sentirà l'esigenza di entrare in contatto con suo padre Nicola, il quale verrà a conoscenza delle difficoltà economiche della libreria in cui lavora Anita, proponendosi di aiutarla a sostenere queste importanti spese.

Nel frattempo, Luna deciderà di incontrare l'ammiratore segreto ma, questo evento, farà venire a galla una verità da incubo.

La lezione impartita da Dante Balestra ai suoi alunni questa volta è legata all' importante tema della violenza di genere, portandoli davanti a un murales dedicato alle vittime di femminicidio.

L'amore è nell'aria in casa Balestra e questa volta a essere protagonisti saranno Dante e Floriana: per scoprire le altre imperdibili novità, basterà collegarsi martedì 12 dicembre su Rai 1 alle 21.30.

