Le anticipazioni di Un professore 2: Simone e Mimmo sempre più vicini nella quinta puntata

Il pubblico non sta più nella pelle e aumenta l'attesa per la quinta e penultima puntata di Un professore 2, in onda giovedì 14 dicembre su Rai 1.

Le anticipazioni del prossimo appuntamento svelano retroscena inaspettati nella vita di Simone e Manuel: scopriamo cosa accadrà.

Un Professore 2 torna con il doppio appuntamento settimanale

Sono sei le puntate previste per la seconda stagione di Un Professore che ha registrato nelle prime settimane dei numeri record.

Gli spettatori sono sempre più coinvolti nelle vicende che vedono protagonisti Simone e Manuel: mentre il primo, interpretato da Nicolas Maupas, entra nel circolo vizioso del crimine assieme a Mimmo, il secondo è sempre più vicino a suo padre, con cui recupera il tempo perso.

Le anticipazioni della prossima puntata rivelano colpi di scena da urlo in vista del finale di stagione: ecco cosa accadrà del quinto appuntamento di Un Professore 2.

Le anticipazioni della quinta puntata di Un Professore 2

Intitolato "Leibniz: rimorsi e rimpianti", il primo episodio della quinta puntata vedrà protagonista Nina, studentessa della classe di Dante, e l'affido di sua figlia.

Grazie al supporto del suo professore e di Manuel, Nina si farà avanti per ricoprire il ruolo di madre nella vita della figlia.

Nel frattempo, Nicola si recherà da Dante per chiedergli una mano con Viola: solo il professore è in grado di poterla convincere a sottoporsi a un'importante controllo in grado di migliorare la sua condizione.

Non è finita qui: ecco cos'altro accadrà nel prossimo appuntamento.

Simone e Mimmo sono sempre più vicini

Nel secondo episodio che compone la quinta puntata, intitolato "Orazio: carpe diem", Simone e Mimmo saranno sempre più vicini a causa del loro coinvolgimento con il criminale Molosso.

Il figlio di Dante non se la sente più di continuare queste avventure, rivelando tutta la verità al padre, il quale chiederà l'intervento del suo amico di vecchia data Pantera.

Nel frattempo Anita, interpretata da Claudia Pandolfi, tornerà ad avere un'intesa con Nicola, nonostante una cena organizzata in compagnia dei figli non andrà a buon fine.

Altri guai in vista per Nina: un incidente avvenuto in compagnia di Manuel e Lilli potrebbe portare nuovamente alla perdita della custodia della figlia.

Per scoprire le altre imperdibili novità di Un Professore 2, basterà collegarsi alle 21:30 su Rai 1 il 14 dicembre.

Il successo della fiction

Se la serie riscuote così grande successo, un motivo ci sarà. Ebbene sì, perché il pubblico si è appassionato alle vicende di Dante e degli altri personaggi che ruotano attorno alla vita del professore più famoso del piccolo schermo. I numeri lo confermano: la fiction vince sugli ascolti della prima serata e Gassmann conquista i fan.

La fiction è davvero ben fatta e la qualità è stata premiata. Dopo il successo della prima stagione, risultati grandiosi sono stati ottenuti anche nella seconda. Il motivo di un seguito così ampio? Probabilmente la normalità della vita portata in scena. Le vicende dei protagonisti, non a caso, offrono squarci di vita vera e le storie narrate - nella loro normalità - conquistano il pubblico.

Leggi anche: One day, il film con Anne Hathaway diventa un'imperdibile serie tv su Netflix