Un professore 2, clamorosi colpi di scena svelati nelle anticipazioni della terza puntata

La fiction del momento in casa Rai raddoppia il classico appuntamento del giovedì con una nuova entusiasmante puntata in onda martedì 5 dicembre.

Le attese anticipazioni rivelano colpi di scena inaspettati e alcune verità verranno a galla nella vita dei protagonisti: ecco cosa accadrà nella terza puntata.

Il successo della fiction Rai Un professore 2

Un successo così clamoroso non si era mai visto in casa Rai e il merito è in particolare dei creatori e dei giovani talenti che hanno preso parte al cast di Un professore, tra cui spiccano Nicolas Maupas e Damiano Gavino.

Alle prese con la fase più delicata della vita, l'adolescenza, i ragazzi affronteranno le avversità grazie all'aiuto del loro professore di filosofia Dante, interpretato da Alessandro Gassman, sempre pronto a sostenerli e spronarli.

Le prime puntate della seconda stagione hanno già raggiunto un risultato clamoroso e, prima di svelare le anticipazioni del prossimo appuntamento, ripercorriamo la trama vista nelle scorse settimane.

Dove eravamo rimasti

Le prime puntate di Un professore 2 hanno riscontrato un successo record, nonostante la visione in anteprima grazie alla piattaforma di Rai Play.

All'interno delle stesse mura, Simone e Manuel proseguono la loro vita, facendo però i conti con diversi ostacoli posti lungo il cammino.

Il figlio di Dante è infatti accusato di aver picchiato un suo compagno di classe, Ernesto, finito in coma dopo una lite tra i due, mentre Manuel cerca in tutti i modi di conquistare Nina, new entry nel cast di Un professore.

A complicare la trama si aggiunge l'arrivo del padre di Manuel che, sul finire dell'episodio, è venuto a conoscenza dell'esistenza di suo figlio, tenuta nascosta da Anita, mentre Dante deve fare i conti con una diagnosi improvvisa.

Cosa accadrà nella prossima puntata? A svelarlo sono le attese anticipazioni che rivelano colpi di scena inaspettati.

Le anticipazioni della terza puntata di Un professore 2

Nel primo episodio della terza puntata, intitolato "Montaigne: chi siamo", vedremo Mimmo, interpretato da Domenico Cuomo, alle prese con il rapporto sempre più conflittuale con il suo compagno di cella.

Nel frattempo, Manuel si allontanerà da Nina dopo aver scoperto il segreto nascosto dalla ragazza, la quale cercherà il supporto del professore, arrivando alla possibilità di poter incontrare la figlia allontanata, Lilli.

Simone tornerà nuovamente in classe dopo i giorni di sospensione e dopo il risveglio dal coma di Ernesto, il quale racconterà la verità sulla vicenda che l'ha visto protagonista.

Ad avere un ruolo importante sarà anche Nicola, padre di Manuel. A svelare il segreto della sua paternità a Dante sarà proprio Anita: le anticipazioni però non sono finite qui e nuove vicende avranno luogo nella prossima puntata.

Un professore 2: Manuel scopre la verità su suo padre

Il secondo episodio dal titolo Thoreau: Un pianeta da salvare, vedrà Dante spiegare ai suoi alunni l'importanza di una vita sostenibile per salvaguardare l'ambiente.

Non solo: mentre Luna continuerà a messaggiare con il misterioso ammiratore, Manuel scoprirà tutta la verità sull'identità del padre, affrontando sua madre Anita.

La situazione si fa ancora più scottante tra Rayan e Viola, come anche tra Manuel e Nina, i quali passeranno la loro prima notte d'amore.

Per scoprire gli altri imperdibili eventi, basterà collegarsi il 5 dicembre su Rai 1 a partire dalle 21.20 per non perdersi la terza puntata di Un professore 2.

