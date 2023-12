Un professore 2, il triste spoiler sull'ultima puntata: ecco come finisce

Il finale di stagione tanto atteso è arrivato e per i fan non ci sono belle notizie: ecco le anticipazioni dell'ultima puntata di Un professore 2.

La serie più di successo in casa Rai giunge all'ultima puntata, lasciando i fan col fiato sospeso.

L'attesa sta per finire e imperdibili avventure avranno luogo nel sesto appuntamento di Un professore 2: ecco le imperdibili anticipazioni dell'ultima puntata.

Il finale di stagione regala incredibili sorprese

I numeri registrati nelle puntate precedentemente in onda dimostrano come la fiction Un professore sia entrata nel cuore degli spettatori Rai.

Nell'appuntamento di giovedì 14 dicembre, imperdibili colpi di scena sono venuti a galla e le strade di Simone e Manuel sembrano essersi separate: mentre il primo ha intrapreso una relazione sempre più intima con Mimmo, il secondo si è avvicinato ancor di più a Nina.

Nel frattempo Simone, interpretato da Nicolas Maupas, scopre la verità in merito allo stato di salute del padre, Dante, e in preda alla delusione e alla tristezza prende una sbronza durante una festa con i suoi amici.

I tradimenti in atto tra Dante e Anita iniziano a venire a galla e le anticipazioni della prossima puntata svelano importanti retroscena: ecco cosa accadrà nell'ultima puntata di Un professore 2.

Un professore 2, le anticipazioni dell'ultima puntata

"Sartre: la libertà di scelta" è il titolo del primo episodio che compone l'ultima puntata di Un professore 2. Mentre la relazione tra Rayan e Viola procede a gonfie vele, Dante dovrà prendere un'importante decisione riguardo la sua salute.

La verità sul rapimento di Lilli è destinata a venire a galla e sarà Manuel, interpretato da Damiano Gavino, ad aiutare Nina nella fuga, dandole ospitalità nella villa ma venendo successivamente scoperti da Dante.

Nel frattempo, Mimmo è pronto a collaborare con la polizia affinché si scoprano tutti i segreti loschi di Molosso ma non è finita qui... Ecco cos'altro accadrà nell'ultima puntata.

Un triste epilogo per i fan

L'ultimo appuntamento di Un Professore 2, intitolato "Epicuro: tra vita e morte", vedrà Nina uscire dalla difficile situazione creata dopo il rapimento della figlia e a darle una mano sarà Nicola.

I tradimenti verranno a galla: Dante e Anita si riveleranno tutta la verità dopo le i gesti di intimità con i rispettivi ex partner.

Mentre le condizioni di salute del professore peggiorano a vista d'occhio, Mimmo rivelerà a Simone di essere entrato nel programma di protezione testimoni.

Nicola è pronto a partire per Tokyo e lo comunica ad Anita, sempre più vicina al ritorno con Dante: per queste ultime e imperdibili novità, basterà collegarsi giovedì 21 dicembre su Rai 1 per la sesta puntata di Un professore 2.

