Nuova serie tv su Netflix in uscita oggi 20 ottobre 2022 su un caso ancora aperto e tutto italiano: la scomparsa di Emanuela Orlandi del 1983. La serie si intitola Vatican Girl, poiché la Orlandi era una cittadina vaticana, nonché figlia di un funzionario del Vaticano; ed è proprio per questo motivo che il caso ha fatto ancora più scalpore ed è avvolto nel mistero, perché il tutto è avvenuto nel cuore della Chiesa Cattolica.

Vatican Girl, la nuova serie tv Netflix sul caso di Emanuela Orlandi, sparita nel 1983

Il trailer della serie tv Netflix inizia con le parole del fratello di Emanuela Orlandi: “Mia sorella Emanuela è scomparsa da ormai 37 anni” (ormai 39). L’intento della docuserie, già visibile sulla piattaforma a partire dalla giornata di oggi, è quello di rigettare luce su uno dei casi di cronaca che ha fatto più scalpore in Italia e nel mondo, ricostruendo la storia di Emanuela Orlandi, sparita il 22 giugno del 1983.

La Orlandi era anche chiamata la “ragazza con la fascetta”, per la foto utilizzata sui manifesti che hanno tappezzato la città di Roma dal giugno dell’83. Ricostruire alla perfezione gli eventi è un’impresa tutt’altro che semplice, se non impossibile. In questi quasi quarant’anni di indagini, infatti, sono nate infinite piste, ci sono state moltissime testimonianze o ricostruzioni.

Alcune piste sono state seguite dalla magistratura, anche se poi si sono rivelate un buco nell’acqua, altre sono state scartate a prescindere. Si è parlato di terrorismo, anche a livello internazionale, di ndrangheta, della banda della Magliana ed è stato perfino collegato al caso lo stesso Vaticano, seguendo una pista riguardante la pedofilia, ma nessuna risposta sul caso è mai stata esaustiva e ha mai fatto tornare Emanuela dalla sua famiglia.

Inoltre, con Vatican Girl si vuole mettere in luce anche l’alone di mistero che avvolge la Città del Vaticano, cuore pulsante della Chiesa Cattolica. È possibile che nessuno sappia niente e nessuno abbia visto niente? Chi ha inviato la lettera anonima “Cercate dove guarda l'angelo” e perché?

Il caso Orlandi trattato nella nuova serie tv Netflix avanzerà nuove ipotesi e teorie e mostrerà gli errori commessi nel corso delle indagini, cercando di fare chiarezza sulla vicenda.

Vatican Girl, la storia della scomparsa di Emanuela Orlandi

La nuova serie tv Netflix è visibile già da oggi 20 ottobre 2022 e racconta la storia dell’allora quindicenne Emanuela Orlandi scomparsa nel nulla il 22 giugno 1983. Si tratta della figlia di un funzionario del Vaticano, commesso alla Prefettura della casa pontificia.

L’ultimo luogo dove è stata vista Emanuela è in piazza Sant’Apollinare, dopo la lezione di flauto. Secondo i racconti, la ragazza avrebbe fatto un’ultima telefonata dalla cabina telefonica confermando alla famiglia che avrebbe fatto ritorno a casa un po’ in ritardo, poiché l’autobus non arrivava.

Emanuela Orlandi aveva anche dichiarato di essere stata avvicinata da un uomo che le aveva proposto di lavorare per un noto marchio di cosmetici, per distribuire dei volantini. L’uomo le aveva anche proposto una lauta ricompensa. Quando la polizia interpellò il marchio, questo spiegò che non era in atto alcuna campagna pubblicitaria attraverso distribuzione di volantini.

Insomma, la storia di Vatican Girl, nuova serie tv Netflix, partirà proprio da quell’autobus mai preso in quel mercoledì sera, dopo le ore 19.30. La famiglia da all’ora, se non qualche rivendicazione o qualche tentato ricatto, non ha mai più avuto notizie di Emanuela Orlandi e il suo corpo non è mai stato ritrovato.

Vatican Girl, nuova serie tv Netflix su un mistero italiano

Subito dopo la scomparsa della Orlandi, Papa Giovanni Paolo II fece un appello durante l’angelus per riportare a casa dalla sua famiglia la ragazza e subito fu seguita un’altra pista, quella di Mehmet Ali Ağca, l’uomo che due anni prima aveva sparato a Wojtyla in Piazza San Pietro, poiché un uomo con uno spiccato accento anglosassone, nel corso di una telefonata anonima, aveva chiesto la sua scarcerazione in una telefonata anonima al Vaticano.

Negli anni seguenti, il caso di Emanuela Orlandi fu associato anche allo scandalo IOR e al caso Calvi. Nella serie tv Netflix Vatican Girl non si ripercorrerà solo la storia, ma verranno chiamati in causa nuovi testimoni, disposti a parlare per la prima volta, per cercare di risolvere un mistero lungo quasi quarant’anni.

Vatican Girl

La serie Tv Netflix cercherà di avvicinare la storia al presente, chiamando in causa anche i diretti protagonisti, come Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela e il giornalista Andrea Purgatori, che seguì il caso dalle origini.

La serie tv Netflix Vatican Girl è una produzione inglese RAW ed è stata scritta da Mark Lewis.

