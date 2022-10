Tutti pronti per la nuova fiction in arrivo sul piccolo schermo, ma cosa si sa di preciso sul cast, la trama e le puntate che andranno in onda? Scopriamolo insieme.

Siamo ormai nel pieno della stagione autunnale e sono tante le serie tv italiane che stanno spopolando nei vari canali, da Mina Settembre 2 a Sopravvissuti su Rai 1, fino ad arrivare a Viola come il mare in onda su Canale 5.

Ce n’è davvero per tutti i gusti, infatti grazie alla grande varietà di programmi tutti possono trovare qualcosa da guardare durante la serata e per tutti coloro a cui piacciono quei generi che si avvicinano al giallo, ma anche al giudiziario, c’è una grossa novità.

Vediamo dunque nello specifico di cosa tratta la nuova serie tv Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso.

Vincenzo Malinconico, Avvocato d’insuccesso: quante puntate, uscita, trama

Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso, in onda dal 20 ottobre 2022 in prima serata su Rai 1, conta in totale 8 puntate, due per serata, dalla durata di 50 minuti ciascuna. Parliamo di una commedia drammatica sui toni del giallo ma anche giudiziario, con la regia di Alessandro Angelini.

Nella sceneggiatura, invece, troviamo anche Diego De Silva, l’autore dei romanzi editi da Einaudi da cui è tratta la serie, mentre per quanto riguarda le location in cui è stata girata la serie ritroviamo diverse città italiane tra cui Salerno, Cetara, Vietri sul Mare, Cava de' Tirreni, Nocera Inferiore, Nocera Superiore e infine Roma.

Parliamo poi della trama, che vede come protagonista Vincenzo Malinconico, avvocato con pochi clienti, due figli e una ex moglie che non vuole farsi da parte. Tutto però cambia quando si ritrova a difendere un macellaio di camorra, accusato di smistamento di cadaveri, e poco dopo scopre che la figlia dell’imputato è stata misteriosamente uccisa.

Il cast d’eccezione della nuova serie tv: tra gli attori anche Massimiliano Gallo

Per quanto riguarda il cast, possiamo ritrovare diversi volti noti a partire dal protagonista stesso Vincenzo Malinconico, interpretato dal famoso attore Massimiliano Gallo, noto in particolare per aver recitato nei panni di Pietro, il marito di Imma Tataranni nell’omonima serie tv di Rai 1.

Ma diamo un’occhiata anche al resto del cast, in cui troviamo:

Teresa Saponangelo nel ruolo di Nives

Chiara Celotto che interpreta Alagia

Francesco Cavallo nei panni di Alfredo

Denise Capezza che interpreta Alessandra Persiano

Francesco Di Leva nel ruolo di Tricarico

Lina Sastri nei panni di Assunta

Michele Placido che interpreta Ugo Maria Starace Tarallo

Ana Caterina Morariu nei panni di Veronica Starace Tarallo

Luca Gallone che interpreta Benny La calamita

Giacomo Rizzo nei panni di Giustino Talento

Gianfelice Imparato nel ruolo di Romolo Sesti Orfeo

Carlo Massarini che interpreta Mister Fantasy

Insomma, non resta altro da fare che godersi questa straordinaria fiction di Rai 1 e tutte le altre a disposizione, mentre si attende l'uscita di nuove serie tv, ad esempio Viola come il mare 2 su Canale 5.