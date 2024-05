Giovedì 9 maggio va in onda su Canale 5 la seconda puntata di Viola come il mare 2. Le anticipazioni annunciano un appuntamento imperdibile, nel corso del quale i telespettatori scopriranno finalmente se Viola Vitale e Francesco Demir sono fratelli o meno.

Viola come il mare 2: anticipazioni seconda puntata

La seconda puntata di Viola come il mare 2 va in onda su Canale 5 giovedì 9 maggio 2024. Grazie alle anticipazioni, sappiamo cosa accadrà e, soprattutto, se Viola Vitale e Francesco Demir sono fratelli o meno. Il primo appuntamento della fiction con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman si è concluso in modo enigmatico. Il personaggio interpretato dall’attore turco, infatti, ha scoperto che lui e la giornalista potrebbero avere lo stesso padre. Procediamo con ordine.

Francesco ha intenzione di evitare Viola fino a quando non scoprirà se hanno lo stesso sangue. Intanto, fa di tutto per cercare tracce biologiche della Vitale per il test del Dna. La giornalista, offesa per la buca a cena ricevuta da Demir, si avvicina sempre di più al nuovo Pm Matteo Ferrara.

Questo avvicinamento, però, fa infuriare Francesco, che già non ha buoni rapporti con il Pm. Si tratta di una gelosia dettata dall’amore, oppure proverebbe lo stesso sentimento anche se Viola fosse sua sorella? Mentre cerca di rispondere a questa domanda, Demir deve risolvere due casi importanti: una donna uccisa nella casa di una persona affetta da demenza senile e l’aggressione ad una dottoressa finita in coma.

Viola come il mare 2: Vitale e Demir sono fratelli?

Le anticipazioni della seconda puntata di Viola come il mare 2 ci svelano che Vitale e Demir non sono fratelli. Il test del Dna, infatti, ha dato esito negativo. Intanto, Francesco si ritrova a dover ospitare il collega Turi, cacciato di casa dalla moglie a causa della sua eccessiva pesantezza.

Mentre il personaggio interpretato da Can Yaman gioisce perché Viola non è sua sorella, lui e la Vitale si ritrovano ad indagare sull’aggressione ad una dottoressa finita in coma. Sembra che questo caso si strettamente collegato alla redazione per cui lavora la Vitale. Cosa c’entra Sicilia Web News con la faccenda?

L’appuntamento con la seconda puntata di Viola come il mare 2 è fissato per giovedì 9 maggio 2024 su Canale 5 alle ore 21:30.