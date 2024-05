La fiction Mediaset con Francesca Chillemi e Can Yaman conquista il pubblico e nel nuovo appuntamento si prevedono clamorosi colpi di scena all’orizzonte. Cosa accadrà nella vita della protagonista? Ecco dove eravamo rimasti e tutte le anticipazioni della terza puntata di Viola come il mare 2.

Come è finita la fiction Viola come il mare?

Viola come il mare si conferma uno dei titoli più amati dagli spettatori Mediaset, i quali hanno assistito alle avventure dei protagonisti, Viola e Francesco.

La fiction segue la storia di Viola, trasferitasi da Parigi a Palermo con l’obiettivo di conoscere il padre mai incontrato. Arrivata in Sicilia, la protagonista inizia una carriera nell’ambito del giornalismo di cronaca nera, lavorando al fianco del poliziotto Francesco Demir, interpretato da Can Yaman.

Tra i due scatta la scintilla, grazie anche al potere della sinestesia di Viola, il quale le permette di percepire i sentimenti delle persone, associando un colore a ognuno di loro.

Nel corso delle puntate i due indagano su diversi casi, tra cui anche quello che vede coinvolto il padre di Viola: sul finale della prima stagione infatti, grazie al racconto di Don Andrea, la giovane scopre la morte del padre.

In quel momento di sconforto, Viola si aprirà con Francesco, rivelandogli che il suo sia l’unico colore che lei non è in grado di percepire, concludendo la scena con un bacio.

La seconda stagione di Viola come il mare ha già rivelato grandi colpi di scena, che non mancheranno di certo neppure nel corso della terza puntata.

Viola come il mare 2: le anticipazioni della terza puntata

Le prime puntate andate di Viola come il mare 2 hanno mostrato grandi novità, a partire dall’arrivo di nuovi colleghi, una nuova direttrice e un nuovo editore.

Il PM Matteo Ferrara, inoltre, sembra sia arrivato per scombinare le carte in tavola tra Viola e Francesco, il quale deve far fronte alla difficile condizione di salute della madre, entrata in coma a causa di un incidente.

Oltre alla ricerca dell’identità di suo padre, Francesco deve affrontare una gelosia sempre più grande nei confronti di Viola e Matteo, i quali dimostrano un affiatamento e una vicinanza che preoccupano l’ispettore.

Nel corso della terza puntata, sconvolgenti verità verranno a galla: grazie a Don Andrea, i due protagonisti scopriranno che Pietro Martino è il padre di Francesco ma non di Viola, portando così la giovane ad aprire nuovamente le indagini sulla misteriosa figura paterna.

Ma non è finita qui: il personaggio interpretato da Can Yaman dovrà fare i conti con l’arrivo nella sua abitazione di Turi, con il quale la convivenza sarà più difficile del previsto. Inoltre Farah, interpretata da Kyshan Wilson, tornerà nella vita di Francesco, rivelandogli di aspettare un bambino.

Non resta allora che scoprire altre curiosità sulla fiction Mediaset, dalle location al modo per recuperare le puntate perse o rivederle.

Dove si gira Viola come il mare 2?

La seconda stagione di Viola come il mare ha visto lo svolgersi delle riprese a cavallo tra l’estate e l’autunno 2023, dando la possibilità agli attori di girare in diversi luoghi.

Nel corso delle nuove puntate, i protagonisti si spostano tra il mare e la città di Palermo, che sono solo alcune delle meravigliose location di Viola come il Mare 2.

Quante puntate sono andate in onda di Viola come il mare?

Sono 12 gli episodi andati in onda nella prima stagione della fiction di Canale 5 Viola come il mare, ai quali si aggiungono gli altri 12 previsti per la seconda.

Il terzo episodio della seconda stagione va in onda giovedì 16 maggio 2024.

Dove posso rivedere Viola come il mare 2?

Oltre alla messa in onda su Canale 5, gli amanti della fiction Viola come il mare hanno la possibilità di recuperare le puntate andate perse o rivedere i propri momenti preferiti.

La fiction è infatti disponibile sulla piattaforma gratuita di Mediaset Infinity.

