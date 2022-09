Con il mese di settembre ripart la programmazione autunnale sui vari canali televisivi, con l’arrivo di tante novità che si affiancheranno a volti già noti. Tra le fiction più attese che andranno in onda in prima serata impossibile non menzionare Viola come il mare. La serie tv, di genere poliziesco e sui toni della commedia romantica, è tratta dal libro “Conosci l’estate?” di Simona Tanzini ed è stata girata soprattutto nella provincia di Viterbo, come a Civita Castellana, e in quelle di Roma e Palermo.

L’attesa è quasi finita: vediamo allora quando inizia, cosa sappiamo sulla trama e i membri del cast.

Ecco quando va in onda la prima puntata di "Viola come il mare"

Secondo le anticipazioni sappiamo per certo che la serie tv sarà composta da 12 puntate, le quali andranno in onda nel corso di sei serate a partire da venerdì 30 settembre fino a venerdì 4 novembre. Le puntate dureranno circa 50 minuti ciascuna e saranno visibili sia su Canale 5 che in streaming su Mediaset Play. La regia è curata da Francesco Vicario, lo stesso di “Che dio ci aiuti” e “Don Matteo 13”, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Silvia Leuzzi, Elena Bucaccio e Francesco Arlanch, il quale si è occupato anche di “Doc-Nelle tue mani” con Luca Argentero.

La trama: di cosa parla la nuova fiction

La vicenda racconta la storia di Viola Vitale (Francesca Chillemi), esperta di comunicazione di moda che a un certo punto della sua vita decide di trasferirsi da Parigi a Palermo, con lo scopo di rintracciare il padre che non ha mai conosciuto. Nel capoluogo siciliano Viola inizia a lavorare come giornalista per una redazione web che si occupa di cronaca nera, grazie a cui conosce l’ispettore di polizia Francesco Demir (interpretato dal famoso attore e modello turco), con il quale inizialmente si scontra spesso. Il loro rapporto tuttavia migliora col tempo, collaborando per cercare di risolvere i vari casi sfruttando la dote di Viola e cioè la sinestesia.

Questa capacità le permette di leggere l’emozione più profonda di una persona tramite la percezione dei colori e questo le sarà utile ad esempio nel caso di una ragazza morta per strangolamento.

Can Yaman e Francesca Chillemi nel cast, coppia azzeccata anche fuori dal set

I protagonisti di Viola come il mare sono interpretati da due personalità ben note al pubblico, infatti parliamo di Francesca Chillemi, volto già presente in Che dio ci aiuti ma anche in L’isola di Pietro, e dell’attore turco Can Yaman, conosciuto soprattutto per Bitter Sweet e DayDreamer, soap pomeridiane di Canale 5. Entrambi i protagonisti sono stati paparazzati insieme durante il festival di Venezia, facendo sperare fan e giornalisti in una possibile relazione fuori dal set.

Possiamo inoltre ricordare il personaggio di Claudia, interpretata da Simona Cavallari (Claudia Mares in Squadra antimafia), Romano Reggiani nei panni di Raniero Sammartano e David Coco, il quale interpreta l’ex caporedattore Santo Buscemi.