La serie Vita da Carlo 2 torna sullo schermo per regalare vecchie e nuove paradossali vicende dell'attore e regista romano Carlo Verdone. Dal cast spettacolare, Roma sarà da cornice per una comedy dal sapore geniale e tutta verdoniana.

Ecco finalmente annunciata la seconda stagione di Vita da Carlo, la serie TV prodotta nel 2021 e trasmessa a partire dal 5 novembre 2021 su Prime Video e che ha come protagonista l'attore e regista Carlo Verdone. Una serie dai connotati biografici ma anche e soprattutto una commedia che, nella prima stagione, è suddivisa in 10 episodi della durata di 30 minuti ciascuno. Il successo e l'apprezzamento del pubblico sono stati incredibili e il famoso regista ha deciso di regalare ai fun nuovi episodi.

Grande rivoluzione e tante novità per la seconda stagione di Vita da Carlo 2. Ad annunciarne il ritorno è lo stesso Carlo Verdone che torna a rivestire i panni di sé stesso nella comedy in cui si è mostrato nella sua sfera privata e nel suo lato più vulnerabile, anche se ironico.

Vita da Carlo, data d'uscita del "2", trama e dove vederlo

Le riprese sono iniziate lunedì 3 ottobre 2022 a Roma, città natale del grande Verdone. L'uscita della seconda stagion di Vita da Carlo 2 è prevista per il prossimo anno, nel 2023. Non verrà trasmessa però sulla piattaforma di Prime Video, come la precedente stagione, al contraorio andrà in onda sul servizio streaming di Paramount+.

Un mix di realtà e finzione quasi come se fosse un paradosso, la seconda stagione di Vita da Carlo 2 vede la continuazione di alcune avventure intraprese già nella prima. Carlo Verdone che impersona sé stesso in una versione comica e romanzesca porta sullo schermo le particolari vicende quotidiane della sua vita personale in un connubio personaggio pubblico-vita privata che ha anche un sapore comico.

Nuove storyline raccontate con lo spirito unico che solo Verdone sa dare, alcune di queste, originarie della prima stagione, hanno un prosieguo nella seconda: ad esempio la famosa passione che lega Carlo Verdone ad una farmacista e al mondo della farmacia in generale (suo punto di riferimento) o come la proposta di candidarsi a sindaco della città di Roma.

La serie tv verrà trasmessa in esclusiva su Paramount + e fa parte del nuovo palinsesto made in Italy della nuova piattaforma.

Gli episodi sono scritti da Carlo Verone, Pasquale Plastino, Ciro Zecca, Luca Mastrogiovanni. Le musiche sono di Fabio Liberatori, Edizioni Musicali Filmauro, Direttore della Fotografia Roberto Forza, Scenografia Giuliano Pannuti, Costumi Tatiana Romanoff.

La produzione è di Luigi e Aurelio De Laurentis FilmAuro. La regia è di Carlo Verdone che la dirige in alternanza con Valerio Vestoso.

Cast e location

Il cast è davvero spettacolare e composto da personaggi di vario genere e appartenenti ai più differenti campi, dal cinema allo sport alla musica. Per citarne qualcuno: Maria De Filippi, Christian De Sica, Monica Guerritore, Claudia Gerini, Gabriele Muccino, San Giovanni, Zlatan Ibrahimovic e molti altri.

Non è la prima volta che vediamo il noto calciatore sul grande schermo: celebri sono le sue apparizioni per importanti campagne pubblicitarie e sponsor. Eppure quella del cinema sembra essere un'inevitabile esperienza per Ibra tanto da essere scelto dallo stesso Verdone che l'ha voluto fortemente tra i protagonisti.

Da attore capitolino, Carlo Verdone non poteva scegliere (e confermare) Roma come location per girare le scene ed ambientare le paradossali avventure di questa nuova serie tv. Non ci resta che attendere il 2023!