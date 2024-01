Mediaset presenta una nuova imperdibile serie tv: il titolo ti lascerà senza parole

Nel catalogo delle fiction Mediaset della prossima stagione non manca una sorpresa che lascerà tutti col fiato sospeso. Il titolo non è per niente sconosciuto ai più grandi appassionati di serialità: Zorro è la serie tv in uscita su Canale 5 nel 2024. Ma se pensate che sia qualcosa di già visto, vi sbagliate di grosso: le novità sensazionali e i colpi di scena incredibili non mancheranno... Ecco tutto quello che devi sapere!

Zorro: in arrivo la serie tv più attesa del 2024

Tra le fiction Mediaset in uscita nel 2024 spicca un titolo che lascerà gli spettatori a bocca aperta: parliamo di Zorro, grande classico della serialità, che verrà rispolverato in maniera inedita da Canale 5.

La nuova serie tv originaria della Spagna viene così acquistata da Mediaset, per un totale di 10 episodi da un'ora circa che trasporteranno il pubblico nelle avventure dell'eroe mascherato.

La tradizione si unisce però alla sperimentazione, soprattutto grazie a una particolare ambientazione che non si era mai vista prima.

Le novità in arrivo con Zorro su Canale 5

Ciò che contraddistinguerà questa ennesima rivisitazione di Zorro sarà l'ambientazione nell'America degli anni '30 del XIX secolo, offrendo così un nuovo contesto in cui far muovere il celebre personaggio.

Opportunità e conflitti sono gli ingredienti di una California in cui Zorro sarà il protagonista, avendo a che fare con le tecnologie emergenti e le sue classiche missioni di giustizia.

La trama degli episodi ruoterà attorno al misterioso omicidio del padre del protagonista, portando così l'eroe a dover fare i conti con il proprio passato e con la volontà di riscattare il padre.

Non solo azione e crimine: Zorro subirà anche un percorso di crescita personale che lo vedrà a stretto contatto con la propria psiche e con una donna misteriosa che arriverà lungo il suo cammino.

A garantire il successo della serie in tutto il mondo contribuisce anche il cast composto da attori molto noti nel settore.

Il cast della nuova serie tv

Sono diversi gli attori che hanno interpretato l'eroe mascherato più famoso di sempre, tra cui Alain Delon e Antonio Banderas.

Con loro dovrà fare i conti il giovane Miguel Bernardeu, attore spagnolo salito alla ribalta grazie al suo ruolo in Elite e 1899, serie tv che hanno riscosso molto successo.

Al fianco dell'attore valenciano classe 1996, spicca il talento dell'attrice e modella messicana Renata Notni, interprete di Lolita Marquez nella nuova serie tv Zorro.

Alla nota coppia si aggiungono altri attori di livello, tra cui:

• Rodolfo Sancho

• Fele Martínez

• Paco Tous

• Peter Vives

• Emiliano Zurita

• Francisco Reyes.

Nel cast spuntano anche i nomi di Andrés Almeida, Joel Bosqued, Elia Galera, Chacha Huang, Estibalitz Ruiz, Mireia Mambo Bokele, Dalia Xiuhcoatl e Pau Benseny.

Quando esce?

Non è ancora uscita la data ufficiale della messa in onda di Zorro su Canale 5, certi però che Mediaset farà in modo di distribuirla nei primi mesi del 2024 per conquistare i suoi spettatori.

I fan sono già in trepidante attesa e la serie si prefigge l'obiettivo di fare breccia nel cuore del grande pubblico, abbattendo qualsiasi gap generazionale.

