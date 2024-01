Questi 2 segreti sono gli unici metodi funzionati per nascondere i graffi sul telefono

Tra il portare il tuo smartphone in riparazione spendendo centinaia di euro e danneggiarlo coprendolo di dentifricio, c'è una sottile linea mediana da tenere in considerazione... Ecco qual è.

Nonostante la cura maniacale, può capitare che lo schermo del nostro smartphone si graffi, compromettendone non solo l'estetica ma anche la funzionalità.

Prima di considerare costose riparazioni o la sostituzione dello schermo, esistono metodi efficaci per ridurre visibilmente questi segni del tempo. Tuttavia, bisogna fare attenzione a non imbattersi in pericolosi fai-da-te destinati a fare più danni che altro.

In questo articolo, esploreremo le uniche soluzioni pratiche e affidabili per nascondere i graffi sullo schermo dello smartphone, salvaguardando così il tuo fedele dispositivo (ma anche il tuo portafoglio) da spiacevoli incidenti! Ecco allora come coprire i graffi sul telefono.

Come coprire i graffi sul telefono?

Anche gli smartphone più resistenti possono danneggiarsi. Quando si tratta di minimizzare i graffi sullo schermo, una pulizia meticolosa è il punto di partenza essenziale. Usare un panno morbido e una soluzione specifica per display aiuta a rimuovere polvere e residui, che a volte possono essere scambiati per graffi.

Se, nonostante la pulizia, i graffi sono ancora visibili, ci sono due approcci principali da considerare.

1. Kit antigraffio per smartphone

Questi kit specializzati sono progettati per trattare delicatamente gli schermi degli smartphone. Contengono soluzioni oleofobiche e lucidanti che lavorano per minimizzare i graffi, livellando le microabrasioni sulla superficie dello schermo.

Tra i kit più venduti di questo tipo, quello con le migliori recensioni su Amazon è Crystal Armor Fusso. Ricorda però che è fondamentale seguire attentamente le istruzioni per evitare di danneggiare ulteriormente lo schermo.

2. Crema per carrozzeria auto

Una soluzione alternativa può essere trovata nelle creme per carrozzeria auto, che sono formulate per trattare graffi su superfici lucide e possono essere sorprendentemente efficaci anche sugli schermi dei telefoni.

Tuttavia, è cruciale usare queste creme con cautela, applicando piccole quantità e assicurandosi che siano compatibili con lo schermo del dispositivo.

In entrambi i casi, l'approccio deve essere prudente e misurato. Un'applicazione troppo vigorosa o l'uso di prodotti non adatti può causare danni irreparabili allo schermo. Il che ci porta alla sezione successiva di questa guida.

Cosa non fare per coprire i graffi sul cellulare?

Mentre esploriamo metodi efficaci per nascondere i graffi sugli schermi dei telefoni, è altrettanto importante sapere cosa evitare. Metodi popolari ma inefficaci includono l'uso di dentifricio, bicarbonato e prodotti generici per la pulizia della casa.

Il dentifricio, spesso citato in vari trucchi fai-da-te, può sembrare una soluzione semplice, ma rischia di peggiorare i graffi. La sua natura abrasiva può danneggiare ulteriormente lo strato protettivo dello schermo.

Il bicarbonato, un altro rimedio casalingo comune, può essere altrettanto dannoso. La sua texture granulosa può causare ulteriori abrasioni anziché riparare quelle esistenti.

Infine, i prodotti generici per la pulizia della casa non sono formulati per le superfici delicate degli schermi dei telefoni, e il loro utilizzo può portare a macchie, danni chimici o addirittura peggiorare i graffi.

Per i distratti e gli inguaribili pasticcioni, tuttavia, Nokia ha pensato alla soluzione definitiva: uno smartphone che si ripara da solo!