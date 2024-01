Come liberare la memoria RAM su Android: segui questi 3 trucchi per un telefono più veloce

Se ti sembra che il telefono non sia abbastanza scattante nell'uso quotidiano, segui questi trucchi per liberare un po' di memoria RAM e riacquista subito la fluidità che desideri.

Uno smartphone nuovo ci dà quella bella sensazione di fluidità che vorremmo sempre. Quando invece inizia ad accumulare un po' di età, piccoli lag e scatti si susseguono, infastidendo le azioni di tutti i giorni. È vero, gli smartphone invecchiano un po', ma si può fare qualcosa. Per esempio, utilizzare metodi per liberare la memoria RAM del tuo telefono Android, quella che è responsabile della rapidità nel completare le azioni: ecco come fare.

Cos'è la RAM e cosa succede se è piena

Quando vogliamo "liberare memoria" siamo abituati a ragionare con gli hard disk. Questi ultimi hanno una memoria non volatile, cioè conservano i dati al proprio interno anche quando tutte le attività sono ferme (in parole povere, dati e file restano anche dopo lo spegnimento del dispositivo).

La RAM invece è un concetto diverso. Acronimo di Random Access Memory - Memoria ad Accesso Casuale - rappresenta una memoria "volatile", cioè temporanea. Vuol dire che le informazioni in essa immagazzinate restano lì solo mentre le attività sono in funzione (per esempio un'app aperta o un sistema operativo in funzione perché il telefono è acceso).

La RAM conserva informazioni e dati che servono ad app e sistemi per restare in funzione. Ogni nuova app aperta richiederà alla RAM un altro po' di memoria per funzionare. Quando l'app viene chiusa, la sua parte di RAM dedicata si cancella. Verrà riempita di nuovo quando la riapriamo.

Comprendiamo così che una RAM piena non è come un hard disk pieno di file o foto: non si può svuotare "una tantum". Se anche lo facessimo, alla successiva apertura delle app che l'avevano riempito, tornerebbe tutto come prima. Dobbiamo invece fare in modo che la RAM non si intasi ogni volta.

Se la RAM è già piena, infatti, le nuove attività finiranno per rallentare, perché non hanno sufficiente spazio da sfruttare. E a poco serve la RAM "finta" degli smartphone, la cosiddetta RAM virtuale tanto pubblicizzata: quella usa dello spazio sull'hard disk, che però è estremamente più lento della RAM reale.

Come liberare la RAM di Android velocemente

Se il vostro telefono sta rallentando molto e avete bisogno di aprire app o compiere attività nell'immediato, dovrete liberare velocemente la RAM di Android, così da fare spazio a ciò che vi serve davvero. Quindi, ecco come procedere:

1. la prima operazione è interrompere tutto ciò che non serve. Andate all'elenco delle app attualmente aperte (premendo il pulsantino con le tre righe o facendo la relativa gesture) e chiudete tutte le app aperte che non state usando al momento. Probabilmente stavano lavorando in background, riempiendo la RAM. 2. prestare attenzione anche alle app chiuse, perché alcune potrebbero comunque lavorare in background. Aprite allora lo sportello delle notifiche di Android, e toccate il pulsantino con i tre pallini verticali, che sta in alto a destra. Poi toccate "App attive": vi comparirà un elenco con le applicazioni che erano in funzione anche a vostra insaputa. Toccate su "Interrompi" per fermarle. 3. per maggior sicurezza aprite infine l'app "Gestione telefono" di Android e toccate il pulsante "Ottimizza". Questa azione chiuderà automaticamente ciò che non serve e riporterà il telefono alle condizioni ottimali. Così avete fermato quello che riempiva la RAM in questo preciso istante (ma dovete fare qualcosa per evitare che succeda di nuovo di lì a poco).

Come evitare che la RAM di Android si riempia di nuovo

Per evitare che la RAM di Android si riempia ogni volta, partite da un semplice consiglio: non dimenticate le app aperte in background. Quando non le usate, chiudetele manualmente. Alcuni modelli di telefono le interrompono da sole quando la RAM è poca, ma non accade sempre: meglio farlo da soli.

Operiamo infine sulle app che fanno cose a vostra insaputa, con due metodi davvero efficaci.

• evitare che le app si aprano da sole all'avvio di Android . Per farlo andate su Impostazioni, poi App, infine Avvio Automatico : spegnete l'interruttore alle applicazioni che non vi servono aperte all'accensione del telefono.

• evitare che le app restino in background anche dopo che le avete chiuse. Per farlo andate su Impostazioni, poi App, infine Gestione App. Dal lungo elenco successivo, toccate un'applicazione che vi interessa (per esempio quelle che sospettate siano particolarmente pesanti o che vi servono poco). Innanzitutto scrollate in basso e accendete l'interruttore con la voce "Sospendi attività app se inutilizzata". Poi toccate "Utilizzo batteria" e, nella pagina successiva, spegnete l'interruttore di "Consenti attività sullo sfondo", se è acceso.

Utilizzando questi trucchi, l'uso quotidiano della RAM sarà ridotto e la velocità del telefono Android aumenterà di conseguenza.