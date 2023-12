5 trucchi per scattare foto migliori con un Android: ecco i consigli da seguire

Gli smartphone hanno dato a quasi tutti noi la possibilità di diventare dei piccoli fotografi. Certo, non avremo l'hardware di un professionista, ma potremo comunque ottenere immagini di buona qualità, soddisfacenti da guardare e condividere.

L'importante però è non trattare l'arte della fotografia con sufficienza: bisogna sfruttare appieno le potenzialità del telefono. Come accade su Android, dove potete sfruttare alcuni ottimi trucchi per avere subito foto molto migliori. Quindi, se usi uno smartphone Android e sei sempre il fotografo della situazione, ti conviene seguire questi facili consigli per scattare foto migliori: ecco come fare.

Attiva le griglie e sfrutta la proporzione dei veri fotografi

Al primo posto della lista c'è un metodo prezioso che vale per qualunque applicazione della fotografia: si tratta dell'irrinunciabile regola dei terzi. In pratica le immagini risultano più belle, equilibrate e piacevoli da vedere quando il soggetto principale (qualunque esso sia: persona, natura, paesaggio) si trova su un punto a due terzi dell'immagine.

Sfruttare la regola è semplicissimo. Dalla fotocamera del vostro smartphone Android andate nelle Impostazioni, poi toccate Griglie e Guide e attivate "Griglia". Da questo momento in poi, prima di scattare una foto o iniziare un video, vedrete una suddivisione in nove rettangoli sulla vostra ripresa (tranquilli, non compaiono nella foto finale).

Iniziate a porre i soggetti a due terzi, su una delle linee che dividono l'immagine, nei vostri scatti. A quel punto, vedrete che saranno improvvisamente valorizzati. Se fotografate un paesaggio, fate sì che la terra e il cielo coprano ognuno due terzi e un terzo. Quello che ha lo spazio maggiore avrà maggior risalto, l'altro sarà di sfondo.

Se il metodo vi sta piacendo, approfondite fino in fondo questo trucco tecnico che vi darà foto perfette. Per sperimentazioni ancor più artistiche potete attivare gli altri tipi di griglie di cui è dotato il vostro Android, come la sezione aurea.

Come scattare foto migliori con un Android? Attiva o disattiva HDR a seconda della situazione

Quasi tutti gli smartphone Android, anche più vecchiotti, sono dotati di funzione HDR nella fotocamera. L'acronimo indica "High Dinamic Range", cioè un intervallo dinamico più alto: significa che la foto evidenzierà meglio del solito la differenza tra chiari e scuri.

Se non l'hai mai provato, fallo subito: su Android il pulsante si trova nella barra in alto. L'HDR è utile in situazioni di luce forte o di ombra intensa, cioè quando alcuni colori sembrano soppiantati dal buio o dall'illuminazione, vedendosi poco. Usando l'HDR, la fotocamera scatta diverse foto a esposizione diversa e poi le unisce, proponendo il set di colori che ritiene migliore.

Per quanto utile, comunque, si tratta di una funzione automatica, gestita dal software. A volte, infatti, può dare vita a risultati troppo enfatizzati o dai colori poco realistici. Se il tuo telefono ha una buona fotocamera, e il risultato con HDR ti dà dubbi, scatta subito una foto senza di esso: forse sarà più naturale e più bella. Provale spesso entrambe e poi conserva la migliore.

Le immense potenzialità della Modalità Notte

Molte immagini tra le più affascinanti si catturano di notte o in aree poco illuminate: ambientazioni natalizie, paesaggi serali, cieli stellati oppure quando vogliamo fotografare i fuochi d'artificio. In tutti questi casi, un semplice "punta e scatta" con la fotocamera Android produrrà spesso pessimi risultati.

Dovrai utilizzare la modalità notturna. Probabilmente sai già dove trovarla: nella barra inferiore della fotocamera scorri leggermente a destra e tocca "Notte". Le foto scattate in questa modalità richiedono alcuni secondi di esposizione in più, per catturare appieno la poca luce disponibile al buio. Finché lo scatto non è completo, tieni più fermo possibile il telefono. Se è venuta mossa, riprova.

Gli utenti Android più navigati ricorderanno che sui vecchi telefoni l'esposizione era molto lunga: non 3-4 secondi, ma anche 20 o 30. Oggi è stata alleggerita grazie alla potenza dei nuovi software.

Ma con 20 secondi di esposizione è possibile catturare ancor più luce, anche in ambienti scurissimi. Per farlo, dovrai poggiare il telefono in posizione del tutto stabile, per esempio dotandoti di un treppiede. Prima di scattare, nella schermata di modalità Notte, tocca il pulsante in alto a sinistra a forma di treppiede. Poi attendi tutto il tempo necessario e vedrai risultati sorprendenti.

Timer e metodi di scatto: due alleati perfetti per le foto di gruppi

Che usi un treppiede o stia facendo un selfie, per le foto di gruppo ti viene in aiuto il timer. Usarlo su Android è facilissimo e si può attivare in quasi tutte le modalità: tocca l'icona a forma di cronometro che sta in alto e scegli un tempo. Dopo la pressione del pulsante di scatto, il telefono farà la foto solo dopo che è trascorso il tempo selezionato.

Ma le tue foto con gli amici hanno un ulteriore alleato su Android, che rappresenta il quinto consiglio. Quando devi scattare un selfie ed è difficile premere il pulsante, infatti, puoi sostituirlo con un altro metodo di scatto.

Vai di nuovo su Impostazioni e, alla sezione Foto, tocca Metodi di scatto. Al suo interno ne trovi spesso due. "Tocca per acquisire" consente di fare foto premendo non solo sul classico bottone rotondo, bensì su qualunque parte dello schermo.

L'altro è invece perfetto per i selfie: attivando "Mostra il palmo", ti basterà aprire il palmo della mano a favore di camera. A questo punto, partirà un breve timer, di solito di 3 secondi, e poi la foto verrà scattata automaticamente. In tal modo, puoi restare in posa perfetta ed evitare gesti scomodi, anche quando usi un selfie stick.