Niente panico: ecco 3 soluzioni se il telefono non si accende

È l'incubo peggiore degli smartphone maniaci: dopo un arresto improvviso, il cellulare non si accende più. Niente panico: ecco come diagnosticare il tuo smartphone.

Come ogni dispositivo tecnologico, anche i cellulari possono presentare dei malfunzionamenti. Uno dei problemi più comuni e al tempo stesso più frustranti è quando il dispositivo non si accende.

Una situazione causa di ansia e disagio, soprattutto per chi si trova in condizioni di urgenza o si è dipendenti dal proprio smartphone per le attività quotidiane.

Prima di cedere al panico, è importante effettuare una diagnosi preliminare per capire la natura del problema. In questo articolo, esploreremo tre delle cause più comuni che possono impedire al vostro cellulare di accendersi: problemi legati alla batteria, al display e al sistema operativo.

È un problema di batteria?

Quando uno smartphone non si carica, è importante iniziare verificando le cause più semplici, come la batteria scarica. È fondamentale assicurarsi che il dispositivo sia stato effettivamente messo in carica e che il caricatore sia correttamente collegato alla presa di corrente.

Allo stesso modo, è cruciale controllare che non vi siano ostruzioni come polvere o sporcizia nelle porte USB del cavo di carica o del telefono, poiché queste possono impedire una corretta connessione.

La pulizia di queste porte con aria compressa è il metodo più sicuro ed efficace per rimuovere eventuali detriti. Inoltre, è bene verificare la funzionalità del cavo di carica testandolo con un altro dispositivo, dato che questi accessori sono soggetti a usura e possono facilmente danneggiarsi.

È un problema di display?

In alcuni casi, il vostro smartphone potrebbe essere effettivamente acceso senza che ve ne rendiate conto a causa di uno schermo danneggiato, il quale può far sembrare che il dispositivo sia spento.

Per verificare se il problema riguarda il display, potete eseguire un semplice test: tenete premuto il tasto di accensione per circa 30 secondi per attivare il dispositivo, dopodiché attendete un paio di minuti affinché il sistema completi la procedura di avvio.

Successivamente, provate a chiamare il vostro numero di telefono utilizzando un altro apparecchio. Se il telefono ricevente emette la suoneria, significa che è acceso e funzionante, indicando così che il problema risiede effettivamente nel display.

È un problema di sistema operativo?

Quando il vostro smartphone si accende ma non completa il processo di avvio, potrebbe esserci un problema legato al sistema operativo. Questo inconveniente può verificarsi a causa di un aggiornamento del software che non è andato a buon fine o l'installazione di una ROM custom che ha introdotto degli errori.

In tali situazioni, una soluzione potrebbe essere il reset del dispositivo, sebbene questa operazione comporti la perdita di tutti i dati salvati sullo smartphone. È quindi cruciale effettuare un backup dei dati più importanti prima di procedere.

Per resettare un Android e far tornare il vostro smartphone come nuovo attraverso la modalità Recovery, ecco i passaggi da seguire:

• mantenete premuti simultaneamente il pulsante di alimentazione e quello del volume per qualche secondo, fino a che non vedrete comparire il logo Android sul display;

• utilizzate i tasti del volume per navigare all'interno del menu della modalità Recovery;

• confermate la vostra scelta premendo il pulsante di alimentazione ;

• selezionate l'opzione " wipe data / factory reset " usando i tasti del volume e confermate nuovamente con il pulsante di alimentazione;

• scegliete "Yes-Erase all data" e premete il pulsante di alimentazione per iniziare il reset.

Il processo di reset richiederà alcuni minuti per essere completato. Se dopo aver tentato questa soluzione il problema persiste, l'ultima risorsa potrebbe essere quella di rivolgersi a un centro assistenza.

Tuttavia, considerate bene i costi di riparazione, poiché in alcuni casi potrebbe essere più conveniente acquistare un nuovo dispositivo piuttosto che riparare quello vecchio.