A tavola il cellulare va a destra o a sinistra? Ecco cosa insegna il galateo

Guardare distrattamente un meme, rispondere a un messaggio o più semplicemente scrollare il tuo feed Instagram: puoi farlo in qualsiasi momento, perché a tavola?

Constatando ormai che lo smartphone è diventato una vera e propria estensione del nostro braccio, la domanda sorge spontanea: è corretto utilizzarlo a tavola?

Questo piccolo dispositivo, capace di connetterci con l'intero globo, si trova ora al centro di un interessante dibattito tra modernità e tradizione, tecnologia e buone maniere, specialmente durante il periodo natalizio, quando le grandi tavolate sono all’ordine del giorno.

Scopriamo insieme come bilanciare la nostra insaziabile voglia di restare connessi con l'eterno charme delle regole del buon comportamento: ecco cosa dice il galateo sull'utilizzare il cellulare a tavola!

Galateo del cellulare a tavola

Il galateo a tavola, un tempo dominio esclusivo di posate e tovaglioli, oggi deve fare i conti con gli smartphone. E proprio come esiste un ordine preciso per l'uso delle forchette, così si delineano le nuove regole per l'uso del cellulare tra un boccone e l'altro.

È da maleducati fotografare il proprio piatto?

Resistere alla tentazione di immortalare un piatto esteticamente perfetto – e pertanto instagrammabile – può sembrare impossibile. La regola d'oro? Sii veloce e discreto.

Un rapido scatto per saziare la tua sete da food influencer, e poi via il telefono, per dedicarti a chi hai di fronte.

E se si tratta di lavoro?

I confini tra lavoro e vita privata sono sempre più sfumati, ma a tavola è importante ristabilire una netta separazione.

Se stai aspettando una chiamata importante, lascia il telefono in tasca con la suoneria bassa. E se squilla? Una rapida scusa, e poi allontanati per rispondere.

Se è il commensale a usare lo smartphone

E se fosse il tuo vicino a non distogliere lo sguardo dallo schermo? Un sorriso e un gentile invito a partecipare alla conversazione possono essere un buon modo per ricordargli che la vita reale è proprio lì, di fronte a lui.

Perché evitare di usare il cellulare a tavola?

Oltre ai rischi di un tuffo accidentale del tuo smartphone nella vellutata di zucca, ci sono ragioni più sostanziali per tenere il cellulare a debita distanza dal piatto. Primo tra tutti, il rispetto per le persone con cui condividi il pasto.

È un gesto di considerazione che dice "sei importante". Inoltre, senza distrazioni digitali, la conversazione diventa più coinvolgente, più ricca, più umana. E poi, c'è sempre il discorso igiene: gli smartphone sono veri e propri ricettacoli di germi.

Quando si può utilizzare lo smartphone a tavola?

Nonostante le regole generali, la vita è fatta di eccezioni. Se sei da solo, un rapido sguardo al telefono può essere perdonato. E se trovi un meme irresistibile o vuoi condividere una foto incredibile con gli amici a tavola? Va bene, ma ricorda: l'uso dello smartphone dovrebbe sempre arricchire, e non intralciare, il tempo trascorso insieme.

Infine, se ti trovi in una situazione imbarazzante e l'unico modo per uscirne è una chiamata di soccorso, allora, per questa volta, il tuo fedele dispositivo può diventare il tuo salvatore.

