Quanto costa il nuovo Honor Magic V2? La cifra è incredibile: ecco le sue caratteristiche

Il mondo degli smartphone pieghevoli è in vasto ampliamento e produce modelli sempre più potenti e attraenti. L'ultimo e più stupefacente è senza dubbio Honor Magic V2, in vendita anche in Italia: scopriamo quanto costa e quali sono le sue caratteristiche, confrontandolo con altri modelli della marca.

Sommario:

1. Le caratteristiche di Honor Magic V2 2. Quando arriva Honor Magic V2 in Italia? 3. Quanto costa Honor Magic V2 in Italia? 4. Quanto costa Honor Magic5 Pro? 5. Quanto costa Honor Magic6 Lite?

Le caratteristiche di Honor Magic V2

Il tecnologicissimo Honor Magic V2 è un altro punto a favore del perché scegliere uno smartphone pieghevole. Si tratta di un settore in gran crescita, che si arricchisce con uno dei modelli più belli degli ultimi tempi.

La principale innovazione riguarda spessore e peso. Honor Magic V2 è un pieghevole di tipo "Fold", cioè si apre a libro e diventa largo quasi quanto un tablet. Eppure è contenutissimo rispetto ai suoi competitor, solo 9,9 millimetri di spessore da chiuso e solo 231 grammi di peso. La portabilità è perfetta, inoltre la cerniera è molto migliorata e Honor dichiara che sopporterà 400.000 pieghe.

Dal punto di vista tecnico monta un eccellente processore Snapdragon 8 Gen. 2 e GPU Adreno 740, ha 16 GB di RAM e 512 di memoria interna, un doppio display OLED FHD+ a 120 hz e la batteria è da 5000 mAh, con ricarica rapida a 66 w. Il sistema operativo è il MagicOS 7.2, basato su Android 13.

Dispone di tripla fotocamera posteriore (principale e ultra-grandangolare da 50 MP più teleobiettivo da 20 MP) con eccellente stabilizzazione, video in 4K e zoom digitale fino a 40x. La fotocamera anteriore è da 16 MP e produce anch'essa video in 4K. In aggiunta, il telefono ha Dual Sim, 5G, NFC e Wi-Fi 6.

Quando arriva Honor Magic V2 in Italia?

Il lancio europeo di Honor Magic V2 è avvenuto diversi mesi dopo quello cinese. In patria, il modello era disponibile già a settembre 2023, mentre noi abbiamo dovuto attendere un bel po'.

Fatto sta che Honor Magic V2 è uscito in Italia il 26 gennaio 2024. Significa che il telefono pieghevole è attualmente disponibile nel nostro Paese: è acquistabile sia sul sito ufficiale Honor sia in esclusiva da Mediaworld fino al 13 marzo. Si trova in due colorazioni, viola e nero.

Quanto costa Honor Magic V2 in Italia?

Come tanti altri smartphone pieghevoli, il prezzo di questo modello non è certo leggero. La tecnologia si paga: Honor Magic V2 costa 1999,90 € di listino.

Ci sono però dei piccoli incentivi per chi lo desiderasse molto. Acquistandolo dal sito Honor, si ricevono in omaggio parecchi accessori:

• un buono da 300 euro per il sito Honor

• lo smartwatch Honor Watch 4 BT da 32MB+4GB di colore nero

• il caricatore da 66 W per ricarica rapida Honor SuperCharge Power Adapter

• la cover protettiva Aramid Case di colore nero

• la garanzia di protezione per lo schermo esterno per 6 mesi

• la garanzia di protezione per lo schermo interno per 6 mesi

In aggiunta, con l'iscrizione alla newsletter si riceve uno sconto aggiuntivo.

Acquistandolo da Mediaworld, il prezzo di listino è lo stesso, ma per gli iscritti al Mediaworld Club viene applicato uno sconto di 300 euro: lo si paga quindi 1700 euro. In aggiunta si può applicare la supervalutazione dell'usato, che fornisce uno sconto aggiuntivo di 200 euro più la valutazione normale dell'usato.

Quanto costa Honor Magic5 Pro?

Iniziamo adesso i confronti col resto della linea Honor, che non manca di brillare tra i non-pieghevoli. Tra i migliori ancora disponibili c'è Honor Magic5 Pro, con enorme Premium Display OLED da 6,81 pollici, tripla fotocamera da record sulle valutazioni DXOMark, e taglio di memoria 12+512 GB.

Honor Magic5 Pro, attuale top di gamma tra gli smartphone tradizionali di Honor, costa 1199,90 euro di listino. Essendo uscito a maggio del 2023, lo si può comunque trovare con delle offerte, che possono ridurre il prezzo anche di molto, ma sempre in base alla disponibilità che cala giorno dopo giorno.

Quanto costa Honor Magic6 Lite?

C'è un'altra opzione per chi desidera un telefono molto recente, ma allo stesso tempo di fascia decisamente più economica di quelli già citati. Honor Magic6 Lite 5G è uno smartphone tradizionale di ottima fattura.

Supportato da Snapdragon 6 Gen. 1, con 8+256 GB di memorie, buona fotocamera posteriore principale, super batteria da 5300 mAh e ricarica a 35 W, e infine un ottimo display AMOLED molto grande da 6,78 pollici e risoluzione 1200x2652, rappresenta una fantastica alternativa.

Honor Magic6 Lite era uscito a gennaio con un prezzo listino di circa 350 euro, ma oggi è in promozione in diversi store (tra cui Unieuro e il sito Honor) a 299,90 euro.