È arrivato HyperOS e anche i primi bug: Xiaomi ne tiene traccia in questa lista ufficiale

In casa Xiaomi è iniziata la rivoluzione del sistema operativo, con un nuovo S.O. unificato per tante famiglie di dispositivi. HyperOS promette tante novità, più personalizzazioni e migliori funzionalità.

Ma come è solito in questi casi, non può essere esente da bug. Nella speranza che siano meno di quelli della MIUI, Xiaomi ha diffuso una lista ufficiale per tracciare i bug noti di HyperOS: ecco i primi arrivati.

HyperOS, buone premesse e qualche bug: ecco quelli dei POCO

Il lancio del nuovo sistema operativo è avvenuto tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024. Dopo aver esaminato su quali smartphone è giunto HyperOS, possiamo concentrarci sui primi bug.

Uno degli obiettivi principali di HyperOS è infatti diminuire l'impatto di bug e problemini vari che tanti utenti Xiaomi hanno lamentato negli anni. Ecco perché la casa produttrice ha deciso di tenere una lista di tracciamento ufficiale dei bug software. Quelli che riportiamo sono relativi all'update di inizio gennaio 2024.

Si parte dai modelli POCO che, fedeli al loro nome, fortunatamente per ora hanno pochissimi bug:

• su POCO F5 Pro si segnala solo che, nel centro di controllo recentemente ridisegnato, non funziona un pulsante che servirebbe ad aprire il riproduttore musicale . Non porta invece a nulla. Inoltre, viene riprodotta l'ultima canzone in Total Commander Media Player

• su POCO F5, oltre allo stesso problema di F5 Pro, mancano alcune impostazioni nel menu dei wallpaper.

Bug attuali HyperOS di Redmi Note 12

Passiamo ora ai modelli delle serie Redmi. Il primo esaminato dal punto di vista dei bug è il Redmi Note 12, che presenta i seguenti:

• l'app Vault è disponibile sulla HyperOS in Redmi Note 12 4G, ma l'utente non riesce ad aprirla con lo swipe tramite gesture da sinistra a destra

• in ogni applicazione che usa il canale audio multimediale, quando si abbassa il volume fino a portarlo a zero, l'altoparlante riproduce ancora del suono, udibile se si avvicina l'orecchio

• il nome della rete SIM non viene visualizzato correttamente nella schermata di blocco e al suo posto compare la dicitura "nessun servizio"

• il pop-up della sveglia non mostra la dicitura dell'orario.

Inoltre, sono noti alcuni bug di Redmi Note 12S. Sono molto più pesanti, ma non compaiono negli update più recenti, quindi alcuni potrebbero essere già stati risolti:

• problemi con lo streaming video , cioè la qualità di YouTube non è soddisfacente e la riproduzione su Netflix tende a bloccarsi

• lon funzionano la vibrazione , i vocali di WhatsApp e le app in background

• l'interfaccia utente e il launcher di sistema presentano crash e malfunzionamenti

• non compare l'opzione per disattivare la funzionalità di Always On Display.

Tutti i bug noti HyperOS su Xiaomi serie 11, 12 e 13

Su alcuni modelli serie Xiaomi 11 e 12, come 11T e 12T, sono stati rilevati bug minori: come prima mancano alcune impostazioni del menu wallpaper e talvolta ci sono problemi di visualizzazione all'interno del centro di controllo.

I bug più rilevanti sono sui dispositivi più recenti, quelli di serie 13. Di seguito quelli noti per Xiaomi 13:

• dolby Vision non funziona

• anche qui, nel centro di controllo ridisegnato, il riproduttore musicale non reindirizza a nulla e apre l'ultima canzone in Total Commander, come prima.

Per quanto riguarda Xiaomi 13T, dopo l'ultimo aggiornamento ecco i bug noti:

• se l'utente cerca di sbloccare il telefono con l'impronta, compare una schermata nera

• manca una schermata dalle impostazioni dell'homepage

• non si apre l'app Vault

• art Framing non funziona correttamente

• non si riesce ad applicare il watermark Leica Professional sulle foto, perché la galleria mostra un errore a riguardo, come se la fotocamera non fosse Leica

• l'editor della galleria non funziona bene

• anche qui c'è lo stesso errore del riproduttore musicale dal centro di controllo.

Il prossimo della lista è Xiaomi 13T Pro, che presenta tutti errori uguali a quelli della sua versione non-pro, ma ne evita un paio:

• art Framing non funziona correttamente

• non si riesce ad applicare il watermark Leica Professional sulle foto

• l'editor della galleria non funziona bene.

Infine, alcuni utenti segnalano che anche su Xiaomi 13 Ultra mancano le impostazioni del menu wallpaper. Inoltre, non funziona il doppio tocco per bloccare lo schermo. Per risolvere i problemi ancora presenti, soprattutto quando sono noti, bisogna per forza attendere degli aggiornamenti correttivi.