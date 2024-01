Cosa fare se il tuo iPhone 15 si surriscalda: ecco i possibili bug e tutte le soluzioni

I nuovissimi iPhone 15 hanno soddisfatto i desideri tecnologici di milioni di utenti, ma allo stesso tempo hanno causato loro dei problemi: ci sono state diverse segnalazioni di surriscaldamento dei dispositivi.

Se possiedi un iPhone della recente linea 15 e hai sperimentato un calore eccessivo nel dispositivo, segui questi consigli per individuare una possibile causa nota e per capire come procedere. Ecco cosa fare se un iPhone 15 si surriscalda.

Il bug di iPhone 15 Pro che sta surriscaldando i telefoni

Solitamente, il calore eccessivo nell'uso dello smartphone dipende da alcuni problemi comuni. In tal caso, però, per prima cosa dovresti controllare il modello del tuo iPhone 15.

Di recente, infatti, è spuntato un bug che causa surriscaldamento su iPhone 15 Pro. La specifica è necessaria, perché questo problema del software è presente solo sulla variante Pro. Non è il tuo caso se possiedi una versione liscia, un Plus o un Pro Max.

Questo bug, essendo presente a livello software, non è risolvibile dall'utente con un'azione manuale. Ma non spaventarti, perché per fortuna Apple lo ha rilevato e risolto quasi subito, rilasciando un aggiornamento del sistema: la versione iOS 17.0.3.

Se hai ancora un surriscaldamento eccessivo, potresti non aver installato l'update. Fallo subito recandoti in Impostazioni, poi Generali e infine Aggiornamento Software. Qui tocca la voce "Aggiorna ora", se vuoi completare subito l'update, o "Aggiorna stanotte", per un aggiornamento notturno quando il telefono non è in uso (ma solo se è carico a sufficienza).

Una volta terminato il tutto, attendi il riavvio del tuo iPhone 15 Pro, dopodiché ricomincia a usarlo normalmente. Se la causa era il bug, ora non dovresti più sperimentare alcun surriscaldamento anomalo.

Come non far surriscaldare tutti gli iPhone 15

Se possiedi un altro modello di iPhone serie 15 che emana troppo calore o se il surriscaldamento non è sparito anche dopo l'aggiornamento di iPhone 15 Pro, significa che il problema non era il bug, ma qualcos'altro.

Non sono stati rilevati altri errori di sistema noti negli iPhone 15, per cui è molto probabile che il surriscaldamento eccessivo derivi dall'utilizzo troppo stressante del telefono. Tieni presente che gli iPhone - come quasi tutti gli altri smartphone - emanano più calore in alcune situazioni ben precise. In particolare:

• mentre esegui una configurazione o un ripristino da backup

• mentre utilizzi applicazioni, soprattutto giochi, molto pesanti e che sfruttano intensamente il processore e la scheda video del telefono

• mentre guardi video in streaming a qualità molto alta , come Full HD super fluido o addirittura 4K

• mentre effettui una ricarica wireless

• mentre usi molti servizi insieme , come 5G, GPS e bluetooth

• se la temperatura esterna è molto alta , come in estate

• se si trovano in una posizione che fa immagazzinare loro troppo calore, come sotto la luce solare diretta o sul cruscotto dell'auto.

In tali casi, è normale che il tuo iPhone 15 sia più caldo del solito. Ma se il calore è troppo frequente, cerca principalmente di non combinare più attività pesanti insieme: semplicemente, rischi di andare oltre le potenzialità tecniche del cellulare.

Cosa fare subito se iPhone 15 si surriscalda

Se il tuo iPhone serie 15 si sta surriscaldando, devi agire immediatamente: un calore eccessivo potrebbe danneggiare le componenti e il telefono. In particolare, devi preoccuparti se compare un avviso di Temperatura a tutto schermo.

Se il telefono ti serve acceso, chiudi ogni programma e ogni funzione non indispensabile nell'immediato (anche GPS, 5G, Bluetooth). Dovrai anche scollegare il telefono dalla carica. Tieni aperte meno app possibili.

In casi più gravi, o in generale se non hai emergenze in corso, dovresti spegnere subito il tuo iPhone per proteggerlo da danni maggiori. In tal modo, il sistema arresterà il suo corso e consentirà a tutto il dispositivo di raffreddarsi con calma.

Non dimenticare di portare il prima possibile il telefono nell'ambiente più fresco che trovi nei dintorni. In particolare rimuovilo dalla luce solare diretta, se vi si trova: è una delle più gravi cause del surriscaldamento. Dopo aver fatto tutto ciò, attendi che la temperatura della scocca sia tornata alla normalità prima di riavviarlo.