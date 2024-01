Come liberare spazio di archiviazione su Android: ecco 3 segreti semplici e veloci

Quando la memoria dello smartphone Android è in rapido esaurimento, non pensare subito a un cambio di telefono: ci sono tecniche facili per liberare spazio di archiviazione in grosse quantità.

All'acquisto di un nuovo smartphone Android, la memoria interna sembra sempre abbastanza ampia per fare tutto: in fondo come potremmo riempirla? Saremo ordinati, esporteremo sempre le foto e non metteremo certo troppe app.

Poi le foto si accumulano, scarichiamo file pesanti o i dati interni delle app intasano tutto. Ma prima di ricorrere alla scorciatoia di comprare un telefono nuovo (col doppio dello spazio), provate invece a seguire questi 3 metodi facilissimi per liberare spazio di archiviazione su Android.

Come liberare spazio di archiviazione su Android? Ecco 3 segreti che fanno al caso tuo

Niente paura se noti la memora del tuo cellulare ormai esaurita: è il momento di prendere provvedimenti, per evitare di rovinarlo una volta per tutte. Basta seguire alcuni semplici consigli per risolvere il problema. Prova così...

1. Esporta ciò che non serve stia nel telefono

Il primo metodo può apparire banale, ma è la principale causa di riempimento della memoria. Se avete l'abitudine di scattare molte foto e video, o di tenere file molto pesanti sullo smartphone, c'è solo una cosa da fare: conservarli da qualche altra parte. Ciò che non è utile all'uso quotidiano del telefono va tenuto altrove.

I telefoni odierni hanno memorie ampie, tant'è che ogni utente può scegliersi facilmente un modello in base a quanto spazio gli serve nel cellulare. Eppure, se non avete superato la soglia dei 256 GB, resta che uno smartphone non è capiente quanto un computer o un hard disk esterno.

Se sei in cerca di una soluzione duratura per liberare la memoria, inizia a fare "ordine digitale". Sposta foto e video (oppure documenti molto pesanti) su un PC, hard disk esterno o servizio cloud. Se ti colleghi al PC col cavetto, ti basta andare in "Questo PC", poi nella cartella del telefono e infine in "DCIM", dove trovi tutte le foto.

Se ti sembra di esser preda del disordine, crea cartelle in ordine cronologico, per esempio 2021, 2022, 2023. Poi, al loro interno, crea sottocartelle numerate per ogni evento separato (per esempio "Viaggio a Parigi", "Compleanno Luca", ecc.). Questo trucco funziona sia per le foto sia per i documenti.

L'ideale, per la sicurezza dei ricordi, è sempre conservare le stesse foto su almeno 2 postazioni diverse (per esempio un PC più un hard disk). Così, se uno si rompe, ci sarà sempre l'altro a salvarti. A questo punto svuota senza pensieri le foto dal telefono: non è fatto per conservarne all'infinito, semplicemente non è il suo ruolo. E se esporti spesso, si riempirà di rado.

2. Controlla le app più pesanti, cancellale o svuota le cache

In alcuni casi il telefono Android è pieno per colpa del peso delle applicazioni. Ma per fortuna, è semplice trovare i veri responsabili.

Vai alle Impostazioni del tuo Android, scorri verso il basso e tocca Informazioni sul dispositivo, poi Memoria. Ti verrà fornito un riepilogo su quanto e come è pieno lo smartphone. Ignora i Dati di sistema, non puoi cancellarli. Soffermati sul peso di immagini e video (per usare il metodo precedente) o delle app.

Se il problema sono queste ultime, tocca la voce App: comparirà un elenco in ordine di peso. Alcune applicazioni possono sorprenderti per quanto spazio occupano. Tocca quelle più pesanti ed esamina i dettagli interni: ti verrà mostrata la suddivisione di peso tra app, dati e cache.

A questo punto, opera secondo le tue esigenze. Disinstalla le app che avevi dimenticato, che non ti servono e che pesano tanto. Nelle altre, cancella i dati solo se non ti occorrono. Ma attenzione: se cancelli dati importanti, saranno eliminati per sempre. Per operare in maggior dettaglio prova il terzo metodo.

Puoi anche cancellare le cache. L'operazione ti permette di liberare un po' di spazio, specie se usi poco quelle app. Sappi solo che, se le utilizzi invece molto, la cache verrà ricreata quasi subito (e con lo stesso peso) una volta che riapri l'app e ricominci ad adoperarla quotidianamente.

3. Rimuovi file inutili di WhatsApp e non solo

Se il tuo problema non riguarda neppure le quantità di applicazioni in sé, sappi che a occupare tantissima memoria possono essere i file di alcune app. Molto spesso si tratta delle app di messaggistica come WhatsApp, che conservano numerose copie inutili di foto e video, sia inviati sia ricevuti.

Ci sono addirittura due tecniche per svuotare WhatsApp da questi elementi. In particolare, ecco come devi fare:

1. Apri l'app WhatsApp, tocca il pulsante con i tre pallini che si trova in alto a destra, poi Impostazioni. Dalla pagina che si apre, tocca Archiviazione e dati e poi Gestisci spazio. Un elenco ti mostrerà le diverse chat e quanto spazio occupano tra vocali, foto e video. Tocca una chat e comparirà un altro elenco, che mostra in dettaglio ogni elemento in ordine di peso: a questo punto tieni premuto sui file che non ti servono più e poi tocca l'icona del cestino. Quando elimini foto e video che avevi inviato tu, ricorda che essi sono solo copie in bassa qualità degli originali, quindi puoi cancellarli senza problemi se hai ancora gli originali. Non dimenticare di salvare i vocali di WhatsApp che ritieni più importanti, prima di eliminarli. 2. Se preferisci un approccio manuale, apri l'app I miei file di Android, poi tocca la Memoria del dispositivo. Ora scegli le seguenti cartelle: Android, poi Media, poi com.whatsapp, poi Whatsapp, e infine di nuovo Media. Vedrai un elenco di cartelle che contengono i file conservati internamente da WhatsApp, come note vocali, documenti e immagini scaricate, foto e video ricevuti e inviati, sticker e altro ancora. In pochi minuti puoi entrare in ogni cartella e disfarti di ciò che non ti serve più, tenendo premuto sul file e poi toccando il pulsante Elimina in basso.

Il bello della seconda tecnica è che puoi ripeterla con tutte le app che vuoi. Se tramite il metodo precedente avevi notato applicazioni che occupano tanta memoria per via dei file interni (come può accadere per Telegram), entra nelle loro cartelle e controlla i file uno a uno.

La tecnica manuale è un po' più complessa delle altre, ma è l'unica che scova nel dettaglio i file inutili più nascosti. Così, nel caso, puoi liberartene. Volendo puoi realizzarla anche collegando lo smartphone Android al PC e navigando col mouse tra le cartelle.