I 7 migliori smartphone sotto i 200 euro di gennaio 2024: prestazioni e risparmio

Nel mercato degli smartphone fanno rumore i telefoni di primissima fascia, con memorie enormi e caratteristiche stupefacenti. Ma a vendere e crescere di più sono i modelli più economici. Chiunque voglia portarsi a casa un telefono di buon livello, che sappia fare ciò che serve davvero più qualche chicca, può raggiungere l'obiettivo senza spendere una fortuna: è sufficiente conoscere loro, i 7 migliori smartphone sotto i 200 euro di gennaio 2024.

Qualità a poco prezzo: ecco i migliori smartphone sotto i 200 euro

Se non sei un fanatico della tecnologia ma non rinunci ad avere tra le mani un buon telefono, che sia di qualità e disponga di tutte le funzioni necessarie per l'uso quotidiano, puoi trovare la soluzione che fa al caso tuo avendo al contempo un occhio di riguardo per il portafoglio.

Ecco allora quali sono i migliori smartphone sotto i 200 euro, perfetti per chi vuole un buon telefono senza spendere troppo.

1. Realme 9 4G

Da diverso tempo una casa produttrice si conferma tra le migliori nella fascia bassa, quella sotto ai 200 euro: è Realme, in cui troviamo ancora oggi due modelli al top.

Il primo è Realme 9 4G, che sta per diventare introvabile causa esaurimento scorte, essendo uscito oltre un anno e mezzo fa. Ma se lo reperite e non vi interessa il 5G, è la scelta largamente più inarrivabile di questa selezione e arriva a costare anche meno di 180 euro. Da preferire rispetto al Realme 9 con 5G, che per averlo difetta in molti punti.

Realme 9 4G ha 6+128 GB, memoria espandibile, display OLED Full HD+ con 90 hz di refresh, un buono Snapdragon 680, eccellente set di fotocamere (selfie da 16 MP, principale da 108 MP e grandangolare da 8 MP). Vi si aggiunge una batteria enorme da 5000 mAh con ricarica rapida da circa un'ora, l'NFC e un sistema operativo fluidissimo: semplicemente imbattibile.

2. Realme 10 4G

Se non vi serve il 5G e non trovate il Realme 9 4G, virate sul fratello maggiore: Realme 10 4G. Perde la fotocamera grandangolare, è vero, ma parte con Android 12 anziché 11, aumenta la RAM a 8 GB e mantiene tutti gli altri pregi principali, specie l'ottimo display. Come il 9, anche il 10 è leggero e maneggevole e costa poco: 179 euro, anche da Unieuro, nella variante senza 5G (che invece risulta peggiore). Altra scelta al top.

3. Moto G72

Esaminiamo le proposte di altri produttori capaci di attaccare la fascia economica. Per Motorola si ripete un discorso simile a quello di Realme, cioè il modello migliore è un vero best buy che sta per finire fuori scorte: Moto G72.

Vanta 6+128 GB di memoria, batteria da 5000 mAh con ricarica a 30 w, schermo pOLED ampio in FHD+ con aggiornamento a 120 hz, e un buonissimo set di fotocamere con principale da 108 MP, grandangolare da 8 e selfie da 16. Ha dual SIM, memoria espandibile, doppio microfono, NFC e perfino dei rari speaker stereo, anche se non è 5G: davvero di tutto. Se lo trovate, prendetelo subito, anche perché dovrebbe costare davvero poco per quel che dà, circa 170-180 euro.

4. Moto G54

In alternativa, c'è un modello più nuovo, Moto G54, che costa oggi solo 170 euro se non meno in offerta. Partiamo dai difetti: soffre lo schermo, che è solo un LCD, anche se FHD+ a 120 hz; la ricarica rapida si riduce a 15 w; addio alla fotocamera grandangolare. Ne guadagna però la memoria con 8+256 GB espandibile fino a 1 TB, ha ancora gli altoparlanti stereo, e parte con Android 13.

Per un top smartphone nella fascia da 300 euro c'è l'ottimo Motorola Edge 30 Neo.

5. OPPO A78

Per qualcosa di più performante a basso prezzo potete andare su OPPO A78: 8+128 GB, eccelso display AMOLED FHD+ a 90 hz, processore Snapdragon 680, dual SIM e Android 13. La fotocamera posteriore è sostanzialmente una, da 50 Megapixel, ma ottima. La frontale delude con solo 8. Dove A78 brilla è sulla batteria, 5000 mAh con ricarica extra-rapida a 67 hz. Buon affare a meno di 170 euro.

6 e 7. Redmi Note 12 con 4G e 5G

Passiamo infine a una casa nota per i buonissimi modelli economici: Xiaomi, che a gennaio 2024 ci porta prezzi convenienti anche sul 5G. In tal caso, parliamo dell'abbondantissimo Redmi Note 12 da 8+256 GB - taglio di memoria raro in questa fascia di prezzo per telefoni dalle sufficienti prestazioni.

Note 12 è dotato di buon processore Snapdragon 685, dual SIM e memoria espandibile fino a 1 TB, ottimo display AMOLED Full HD+ a cui non si può chiedere altro, batteria da 5000 mAh con ricarica rapida. Ha una camera anteriore da 13 Megapixel, una principale da 50 e una grandangolare da 8. Insomma, ha davvero tutto ed è il migliore a un passo dai Realme.

A questo punto dovrete solo scegliere se dotarvi di Redmi Note 12 4G o Redmi Note 12 5G. Costano entrambi 199 euro (si trovano sia sul sito Xiaomi che da catene come Mediaworld e Unieuro), ma la versione 5G paga lo scotto riducendo le sue memorie a soli 4+128 GB. Per il resto sono sostanzialmente identici: basatevi sul bisogno del 5G e su quanto spazio vi serve davvero nel cellulare.