Quanto spazio serve per il backup dell'iPhone: non solo iCloud, ecco tutti i metodi

Per un cambio di telefono o semplicemente per la sicurezza dei tuoi dati e files, potresti voler fare un backup del tuo iPhone. Ma quanto spazio ti occorre? Dipende dalle esigenze: vediamo quali sono le possibilità per effettuarlo.

Ci sono tanti motivi per fare un backup dei propri dati e files personali: cambio di telefono, disponibilità sul cloud, desiderio di non correre il rischio di perdita dei propri ricordi. E sono tutti motivi giusti: i backup vanno fatti spesso.

Se hai intenzione di fare un backup del contenuto del tuo iPhone, ti starai però chiedendo se ce la fai con la memoria. In fondo il telefono è pieno di elementi, tra app, foto e dati personali. Scopriamo quindi quanto spazio serve al backup di iPhone e quali opzioni si possono usare per completare il tutto.

Come sapere lo spazio che serve per il backup di iPhone

All'interno dell'iPhone ci sono numerosi tipi di file e non tutti devono essere salvati quando si fa un backup. Alcuni sono file di sistema, altri sono cache o elementi comunque inutili, quindi non dovremmo conteggiarli. Ma come sapere a quanto ammonta ciò che vogliamo salvare?

Innanzitutto recati nelle Impostazioni dell'iPhone, poi scrolla verso il basso e tocca la voce "Generali". Dal menu al suo interno accedi a "Spazio iPhone", poi attendi qualche istante il caricamento.

In alto comparirà una barra che riepiloga quanto e come è occupata la tua memoria, con una suddivisione tra app, messaggi, musica, foto, mail, file di sistema. Ci sarà anche un lungo elenco che indica quanto pesa ogni singola app.

Somma il peso degli elementi che hai bisogno di salvare esternamente e ricorda che non devi calcolare né le app né il sistema operativo e i suoi file temporanei, poiché non sono soggetti a backup.

Così puoi farti un'idea dello spazio che ti servirà per completare un backup. Non c'è altro modo, perché ognuno ha esigenze diverse. Per esempio, c'è chi deve cambiare telefono o chi vuole sapere come resettare l'iPhone per venderlo.

Se hai già esportato foto e video altrove, e vuoi conservare solo i file essenziali, ti basterà poco spazio per i dati personali, i contatti e le mail. Se invece devi portare con te numerosi file, ti servirà un'ampia disponibilità di memoria.

Quanto spazio c'è nel backup di iCloud

Quando vuoi eseguire un backup del contenuto del tuo iPhone, la tua prima opzione è quella più automatica e integrata nel telefono: si tratta di iCloud. Ma lo spazio a disposizione basterà?

Nel momento in cui configuri l'applicazione, otterrai la memoria base di iCloud, cioè 5 GB. Considera che, quando usi iCloud, esso effettua automaticamente un backup di file, informazioni e impostazioni essenziali del dispositivo.

Se ti occorre un backup basilare, cioè che conservi soltanto contatti, e-mail, SMS, password, impostazioni e simili, è molto probabile che lo spazio iniziale di iCloud sia sufficiente per te.

Se invece vuoi un backup completo di foto e video con iCloud, 5 GB saranno indubbiamente troppo pochi. Se vuoi stare senza pensieri con un grande backup automatico, col tuo iPhone che si occupa di tutto, dovrai acquistare un piano iCloud+. Ne sono disponibili in diverse ampiezze di memoria e diversi prezzi:

• 50 GB a 0,99 € al mese

• 200 GB a 2,99 € al mese

• 2 TB a 9,99 € al mese

• 6 TB a 29,99 € al mese

• 12 TB a 59,99 € al mese.

Come fare il backup di iPhone su PC e Mac con iTunes

Per fortuna pagare non è l'unica soluzione. Per grandi quantità di file pesanti come foto, video e grossi documenti, conviene effettuare un backup esterno su computer e hard disk: in tal modo la memoria sarà molto più ampia. Dopodiché, sarà sufficiente organizzare i materiali per poi trasferirli di nuovo quando lo si desidera o conservarli tutti sul computer.

È possibile farlo in maniera alquanto facile sia che si possieda un Mac sia che si tratti di un PC Windows, utilizzando iTunes. Il software è praticamente integrato nei Mac, essendo di famiglia Apple, mentre va installato appositamente sui PC Windows.

A questo punto l'utilizzo sarà molto semplice. Collega l'iPhone al computer, che rileverà automaticamente la presenza del telefono e aprirà iTunes da solo (se non accade, aprilo manualmente). Dal software clicca sulla voce iPhone nella parte superiore, poi sul pulsante Riepilogo.

Il backup sarà sempre facile e semi-automatico: sotto il menu Backup, clicca la voce "Esegui backup adesso" e, se necessario, personalizza le configurazioni. Verrà generata sul computer una cartella di backup contenente i tuoi file, informazioni e foto.

A partire da essa potrai in futuro importare il tutto su un altro iPhone oppure avrai la possibilità di esportare i file in altre cartelle e hard disk esterni, navigando nelle sotto-cartelle e copiando i file che desideri tenere da parte.