Il telefono Samsung con la migliore fotocamera per il 2023: ecco qual è

In molti si aspettano un modello in particolare, e sicuramente non li deluderemo... ma vediamo anche il perché!

La qualità della fotocamera di uno smartphone è diventata un criterio fondamentale nella per molti utenti. I produttori di telefoni cellulari competono per offrire la migliore tecnologia fotografica, cercando di soddisfare sia le esigenze dei fotografi professionisti che gli appassionati di scatti quotidiani.

Tra questi, Samsung - eterno competitor di Apple in questo senso - in particolare ha catturato l'attenzione del pubblico con una serie di smartphone che non solo eccellono nelle specifiche tecniche, ma stabiliscono puntualmente nuovi standard per la fotografia mobile.

Il telefono Samsung con la migliore fotocamera

Sorpresa sorpresa, stiamo parlando proprio del Samsung Galaxy S23, un vero e proprio studio fotografico tascabile, che porta la fotografia mobile a nuovi livelli di eccellenza.

Il Galaxy S23 si distingue per la sua capacità di catturare immagini straordinarie, sia di giorno che di notte. La sua modalità Nightography, ad esempio, assicura scatti notturni di alta risoluzione e dettagli nitidi, mentre l'Enhancer AI è in grado di migliorare la risoluzione delle foto, rendendole ancora più vivide e chiare.

La serie S23 offre anche una funzione di stabilizzazione super automatica, che garantisce scatti fluidi e privi di sfocature durante la registrazione video in condizioni di scarsa illuminazione.

L'alta risoluzione è un altro punto di forza del Galaxy S23. Con i suoi modelli S23 e S23+ capaci di produrre immagini da 50 MP e l'S23 Ultra che raggiunge i 200 MP, Samsung stabilisce nuovi standard per la fotografia mobile.

L'opzione della fotografia in formato RAW attraverso l'app Expert RAW consente agli utenti più esigenti di esplorare possibilità creative ancora più avanzate, offrendo un livello di dettaglio e controllo paragonabile a quello delle fotocamere professionali.

Il dispositivo offre anche una vasta gamma di opzioni avanzate per foto e video. Queste includono la possibilità di salvare le immagini in formato HEIF e i video in formato HEVC, ottimizzando sia la qualità dell'immagine che lo spazio di archiviazione.

Le opzioni avanzate come i video ad alta bitrate e HDR10+ elevano ulteriormente la qualità visiva, mentre funzioni come il "zoom-in mic" e la registrazione audio 360 gradi arricchiscono l'esperienza audiovisiva.

La flessibilità nelle modalità di scatto è un altro aspetto da sottolineare. Il Galaxy S23 include diverse modalità, come la Single take, che permette di catturare più foto e video contemporaneamente, e la modalità Food, ideale per gli amanti della fotografia culinaria.

L'IA Image Enhancer integrata perfeziona le foto e i GIF, eliminando il rumore di fondo e migliorando la nitidezza dell'immagine.

Dalle recensioni emerge che il Galaxy S23 si comporta eccezionalmente bene sia nelle condizioni di luce diurna che notturna, tuttavia, si segnalano alcune limitazioni, come prestazioni meno impressionanti della fotocamera grandangolare e l'assenza di una modalità macro.

Telefono con migliore fotocamera: menzioni d’onore

Oltre al Samsung Galaxy S23, ci sono altri smartphone che si distinguono per le loro eccellenti capacità fotografiche. Vediamo quali sono!

iPhone 14 Pro Max

Come poteva mancare il grande rivale dell'S23, l'iPhone 14. Uno straordinario dispositivo con la sua nuova lente grandangolare da 48 megapixel, con la possibilità di scattare foto a piena risoluzione attraverso l'opzione "HEIF Max" nell'app Fotocamera.

Google Pixel 7

Le recensioni del newcomer di Google suggeriscono che Pixel 7 ha una delle migliori fotocamere principali nella sua fascia di prezzo.

Huawei P50 Pro

La cara e dimenticata Huawei, che dopo il fallout con il sistema Android ha visto un calo significativo della sua influenza sul mercato, produce però ancora dispositivi di altissima qualità.

La fotocamera principale include quattro sensori con autofocus a fase e a contrasto. Il sensore primario è una fotocamera True Chroma da 50 MP con OIS, affiancato da una fotocamera monocromatica da 40 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 13 MP e un teleobiettivo da 64 MP con OIS, che consente zoom ottico 3.5x, zoom ibrido 10x e zoom digitale massimo 100x​​.

Questi dispositivi rappresentano la crema della tecnologia fotografica mobile nel 2023, ognuno con le sue caratteristiche uniche e avanzate, che li rendono ideali per gli appassionati di fotografia e per coloro che cercano la massima qualità nelle loro foto e video mobili.