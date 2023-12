Lo smartphone ci fa invecchiare? Uno studio sui moscerini mostra risultati preoccupanti

Pensiamo alla nostra quotidianità: ci svegliamo e diamo un’occhiata al nostro smartphone. In ufficio, passiamo dalle cinque alle otto ore in media davanti al PC, e quando torniamo a casa, guardiamo un film. Schermi digitali e LED sono ormai parte della nostra routine e forse non ci accorgiamo di quanto tempo ci passiamo davanti.

Mentre ci affidiamo sempre più alla tecnologia per lavoro, intrattenimento e comunicazione, emerge però una preoccupante questione: possono questi dispositivi accelerare il processo di invecchiamento?

Uno studio recente, pubblicato sulla rivista scientifica "Pnas Nexus" e condotto su moscerini della frutta, offre una nuova prospettiva su come la luce blu emessa dagli schermi possa influenzare la salute e l'invecchiamento. Quindi, davvero lo smartphone fa invecchiare?

Lo smartphone fa invecchiare? La risposta è servita

L'indagine, condotta da Xiaoyun Wang della South China Normal University, si concentra sugli effetti della luce blu a bassa intensità, simile a quella emessa da dispositivi elettronici e schermi LED, sugli organismi viventi.

Benché i risultati non siano direttamente trasferibili all'uomo, le implicazioni sono preoccupanti e aprono un’importante questione su come l'esposizione prolungata a questi schermi possa influenzare il nostro benessere.

Lo studio di Wang e colleghi offre una visione dettagliata dei meccanismi biologici che potrebbero essere influenzati dalla luce blu degli schermi. Utilizzando moscerini della frutta come modello, i ricercatori hanno esplorato gli effetti della luce blu sulla N6-metiladenosina (m6A), una modifica molecolare presente nell'RNA che è cruciale in una varietà di processi biologici.

I risultati hanno mostrato che l'esposizione alla luce blu modifica la programmazione di m6A, il che suggerisce un potenziale impatto sull'invecchiamento cellulare e sulla funzione neuronale.

Più specificamente, i profili RNA nei moscerini maschi esposti alla luce blu hanno mostrato differenze abissali rispetto a quelli cresciuti al buio.

I rischi associati agli schermi digitali

La ricerca sugli effetti della luce blu degli schermi è ancora in una fase relativamente precoce, ma questo studio aggiunge un importante tassello al mosaico. L'esposizione alla luce blu, soprattutto in orari serali, è già nota per interferire con i ritmi circadiani e la qualità del sonno.

Tuttavia, gli effetti osservati sugli insetti suggeriscono che l'impatto potrebbe estendersi ben oltre, influenzando processi biologici fondamentali.

I risultati dello studio sui Drosophila melanogaster mettono in luce il potenziale impatto della luce blu su aree critiche come il cervello e gli occhi, sollevando al contempo domande su società i cui giovani mostrano già di sviluppare una vera e propria dipendenza dal cellulare e dai dispositivi elettronici.

La ricerca su questo tema è ancora in corso e ulteriori studi saranno necessari per comprendere appieno gli effetti della luce blu sulla salute umana. Tuttavia, questa ricerca sottolinea l'importanza di un uso consapevole e misurato dei dispositivi digitali, incoraggiando un dibattito sulla necessità di adottare strategie preventive per proteggere il nostro benessere a lungo termine.