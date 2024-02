Prezzo ridotto, prestazioni ottimali: ecco i 3 migliori smartphone low cost di Xiaomi

Xiaomi è diventato uno dei principali produttori di dispositivi mobili proprio grazie al suo impegno nel soddisfare l’esigenza dei consumatori che dispongono di un budget leggermente più ridotto, offrendo smartphone low cost che non sacrificano le prestazioni per il prezzo.

L'articolo si propone di esplorare la gamma di smartphone low cost offerta da Xiaomi: analizzeremo le specifiche tecniche, le funzionalità distintive e il valore complessivo che questi cellulari portano al consumatore, evidenziando come l'azienda sia riuscita a bilanciare caratteristiche tecniche avanzate e prezzi accessibili.

Smartphone low cost di Xiaomi: i 3 migliori modelli

Nel corso degli anni, Xiaomi ha guadagnato una solida reputazione per i suoi prodotti di alta qualità che sfidano le convenzioni sui prezzi degli smartphone.

Con modelli come il Redmi 13C, lo smartphone super economico, Redmi Note 11, il Redmi Note 13 4G, e il Redmi Note 11E Pro, Xiaomi dimostra che è possibile avere accesso a tecnologie avanzate, come display ad alta definizione, sistemi fotografici di qualità e connettività 5G, senza dover svuotare il portafoglio.

1. Xiaomi Redmi Note 11

Prezzo: 134,23€

Il Xiaomi Redmi Note 11 è uno smartphone che si posiziona nella fascia di prezzo economica, offrendo un insieme di caratteristiche che lo rendono un'ottima opzione per coloro che cercano un dispositivo affidabile senza spendere molto.

Questo modello fa parte della popolare serie Redmi Note di Xiaomi, nota per il suo buon rapporto qualità-prezzo.

Display

Il Redmi Note 11 dispone di un display AMOLED da 6.43 pollici con una risoluzione di 1080 x 2400 pixel, che offre una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Questo garantisce immagini nitide e scorrevoli, migliorando l'esperienza visiva sia nella navigazione quotidiana sia nella fruizione di contenuti multimediali​​.

Prestazioni

Alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 680, questo modello è progettato per offrire prestazioni solide per l'uso quotidiano. Con configurazioni di RAM che vanno da 4 a 6GB e opzioni di memoria interna da 64 a 128GB, il Redmi Note 11 può gestire senza problemi le app più comuni e alcuni giochi​​.

Fotocamera

La configurazione della fotocamera del Redmi Note 11 comprende una fotocamera principale che consente di scattare foto accettabili.

Tuttavia, come molti dispositivi di questa fascia di prezzo, potrebbe avere difficoltà in condizioni di scarsa illuminazione. La fotocamera ultra-wide e quella per selfie sono adeguate per l'uso quotidiano, anche se non eccezionali​​.

Batteria

Con una batteria da 5000mAh, il Redmi Note 11 offre una buona autonomia, supportando l'uso durante tutto il giorno senza necessità di ricariche frequenti. Tuttavia, la velocità di ricarica non è tra le più rapide disponibili sul mercato​​.

Connettività

Nonostante non supporti il 5G, il dispositivo offre una buona gamma di opzioni di connettività per le esigenze quotidiane, incluse Wi-Fi, Bluetooth e GPS. La mancanza del supporto 5G non dovrebbe essere un problema per gli utenti che non richiedono questa tecnologia o vivono in aree dove il 5G non è ancora ampiamente disponibile​​.

2. Xiaomi Redmi Note 11E Pro

Prezzo: 209,00€

Il Xiaomi Redmi Note 11E Pro si presenta come uno smartphone di medio-alto livello, con un forte accento sulle prestazioni fotografiche e sulla connettività (lo smartphone dispone di tecnologia 5G!). È stato annunciato sul mercato all'inizio del 2022, con caratteristiche tecniche notevoli che lo rendono competitivo nella sua fascia di prezzo.

Display

Il dispositivo è dotato di un ampio schermo Super AMOLED da 6.67 pollici con una risoluzione di 1080 x 2400 pixel, capace di offrire una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Questo assicura una visualizzazione fluida e dettagliata, ottima per il gaming e la visione di contenuti multimediali​​​​.

Prestazioni

Al cuore del Redmi Note 11E Pro troviamo il chipset Qualcomm Snapdragon 695 5G, supportato da opzioni di memoria RAM da 6GB o 8GB e storage interno da 128GB o 256GB, espandibile tramite microSD. Questa configurazione garantisce un'ottima fluidità nelle operazioni quotidiane e una buona capacità di esecuzione dei giochi e delle app più esigenti​​​​.

Fotocamera

Il punto di forza di questo modello è la fotocamera principale da 108MP, affiancata da un sensore ultra-wide da 8MP e uno macro da 2MP. Questa combinazione permette di catturare immagini di alta qualità con una risoluzione fino a 12000x9000 pixel e di registrare video in Full HD. La fotocamera frontale da 16MP assicura selfie dettagliati e di buona qualità​​​​.

Connettività

Il Redmi Note 11E Pro supporta la rete 5G, assicurando velocità di download e upload elevate. Include anche Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.1, GPS, NFC e porta IR, rendendolo versatile e pronto per ogni esigenza di connessione​​.

Batteria

La batteria da 5000mAh supporta la ricarica rapida a 67W, permettendo di raggiungere il 50% di carica in soli 15 minuti. Questo assicura un'ottima autonomia e tempi di ricarica ridotti, rendendolo ideale per un utilizzo intensivo durante la giornata​​​​.

3. Xiaomi Redmi Note 13 4G

Prezzo: 199,00€

Il Xiaomi Redmi Note 13 4G, lanciato a gennaio 2024, si posiziona come uno smartphone di fascia media che condivide alcune caratteristiche con i modelli superiori della stessa serie, ma si distingue per il suo approccio equilibrato tra prestazioni e prezzo.

Display

Il Redmi Note 13 4G vanta un display AMOLED da 6.67 pollici con risoluzione Full HD+ (1080 x 2400 pixel), refresh rate fino a 120 Hz, e luminosità di picco di 1800 nit. Il display è protetto da Corning Gorilla Glass 3, garantendo resistenza a graffi e piccoli urti​​.

Prestazioni

Alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 685 a 6 nm, il dispositivo offre configurazioni di memoria che partono da 6GB di RAM e 128GB di storage, espandibili fino a 256GB tramite microSD. Questo assicura una buona fluidità nell'uso quotidiano e nella gestione di app e giochi​​.

Fotocamera

Sul retro, il dispositivo è dotato di una tripla fotocamera con un sensore principale da 108 MP, accompagnato da un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. La fotocamera frontale da 16 MP supporta selfie dettagliati e videochiamate di alta qualità​​.

Connettività

Supporta la connettività 4G, Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.1, e NFC, oltre a includere un blaster a infrarossi e un jack audio da 3.5 mm. È dotato anche di un sensore di impronte digitali sotto il display per una sicurezza migliorata​​.

Batteria

La batteria da 5000 mAh supporta la ricarica rapida a 33W, permettendo di ottenere il 50% di carica in circa 29 minuti e una ricarica completa in circa 70 minuti, secondo test di laboratorio​​.

Qual è il miglior Xiaomi rapporto qualità prezzo?

Dopo aver scoperto quali sono i modelli di Xiaomi low cost che possono fare al caso tuo, ti è utile conoscere anche lo smartphone del brand che per il suo rapporto qualità-prezzo sarebbe da prendere in considerazione come prossimo acquisto... Sai di quale si tratta?

Xiaomi Redmi 9AT si aggiudica il primo posto, anche se tra i suoi modelli ce ne sono molti che vantano ottime prestazioni e prezzi assolutamente accessibili.

Perché i telefoni della Xiaomi costano così poco?

I telefoni Xiaomi, di norma, non presentano prezzi particolarmente elevati. Qual è la ragione che ne sta alla base? Generalmente, i produttori cinesi non hanno un margine di guadagno particolarmente alto sulla vendita dei propri smartphone. Al contrario, tuttavia, registrano un rincaro maggiore sugli accessori.

Per questo motivo, i prezzi dei telefoni si mantengono abbastanza bassi e si rivelano così molto competitivi sul mercato.

Che cambia tra Xiaomi e Redmi?

L'azienda cinese Xiaomi si è affermata ormai nel mercato internazionale, principalmente per i suoi smartphone.

Non solo: si tratta di una realtà che accoglie nuovi brand e startup, aiutandole a entrare nel mercato. Redmi è uno di questi brand che grazie all'azienda cinese si è fatta un nome nel campo smartphone.