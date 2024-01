Serie A 2023/2024, 20^ giornata: dove vederla in TV e probabili formazioni

La Serie A è pronta a tornare con il grande spettacolo della 20^ giornata, ecco dove vederla in TV e le probabili formazioni.

Serie A 2023/2024, 20^ giornata: dove vederla in TV e in streaming

Sabato 13 gennaio

• Genoa-Torino, sabato 13 gennaio ore 15:00 (DAZN)

• Napoli-Salernitana, sabato 13 gennaio ore 15:00 (DAZN)

• Verona-Empoli, sabato 13 gennaio ore 18:00 (DAZN)

• Monza-Inter, sabato 13 gennaio ore 20:45 (DAZN/Sky)

Domenica 14 gennaio

• Lazio-Lecce, domenica 14 gennaio ore 12:30 (DAZN/Sky)

• Cagliari-Bologna, domenica 14 gennaio ore 15:00 (DAZN)

• Fiorentina-Udinese, domenica 14 gennaio ore 18:00 (DAZN)

• Milan-Roma, domenica 14 gennaio ore 20:45 (DAZN)

Lunedì 15 gennaio

• Atalanta-Frosinone, lunedì 15 gennaio ore 20:45 (DAZN/Sky)

Martedì 16 gennaio

• Juventus-Sassuolo, martedì 16 gennaio, ore 20:45 (DAZN)

Tutte le partite della 20^ giornata di Serie A saranno visibili anche in streaming su DAZN. Le partite in condivisione con Sky, invece, si potranno seguire anche su Sky GO e NOW.

Probabili formazioni 20^ giornata di Serie A

Genoa-Torino

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vogliacco; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Messias; Gudmundsson, Retegui. Allenatore: Gilardino.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Linetty, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria. Allenatore: Juric.

Napoli-Salernitana

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.

SALERNITANA (4-3-3): Costil; Daniliuc, Fazio, Gyomber, Samia; Martegani, Legowski, Bradaric; Candreva, Ikwuemesi, Tchaouna. Allenatore: Inzaghi.

Verona-Empoli

VERONA (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Doig; Folorunsho, Duda, Suslov; Ngonge, Djuric, Mboula. Allenatore: Baroni.

EMPOLI (4-3-1-2): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. Allenatore: Andreazzoli.

Monza-Inter

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Valentin Carboni, Colpani; Mota. Allenatore: Palladino.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: S. Inzaghi.

Lazio-Lecce

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Oudin, Piccoli, Strefezza. Allenatore: D’Aversa.

Cagliari-Bologna

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Jankto; Viola; Pavoletti, Petagna. Allenatore: Ranieri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Fabbian, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Van Hooijdonk. Allenatore: Motta.

Fiorentina-Udinese

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Brekalo, Bonaventura, Ikoné; Beltran. Allenatore: Italiano.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Kristiansen, Ferreira; Ebosele, Payero, Walace, Zarraga, Kamara; Pereyra, Lucca. Allenatore: Cioffi.

Milan-Roma

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Simic, Theo Hernandez; Reijnders, Adli, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Kristiansen, Mancini, Huijsen; Karsdorp, Bove, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; El Shaarawy, Lukaku. Allenatore: Mourinho.

Atalanta-Frosinone

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Zappacosta; Miranchuk, Koopmeiners; Scamacca. Allenatore: Gasperini.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Garritano, Okoli, Romagnoli, Monterisi; Gelli, Barrenechea, Mazzitelli; Soulé, Kaio Jorge, Caso. Allenatore: Di Francesco.

Juventus-Sassuolo

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Danilo; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Nicolussi Caviglia, Kostic; Vlahovic, Yildiz. Allenatore: Allegri.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Missori, Erlic, Ferrari, Pedersen; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Dionisi.

Il big match

Non è difficile intuire quale sia il big match della 20^ giornata. Milan e Roma di affrontano in una partita fondamentale, infatti, se i rossoneri dovessero vincere, staccherebbero definitivamente i giallorossi dalla zona Europa ma se dovessero perdere vedrebbero il treno delle inseguitrici avvicinarsi.

