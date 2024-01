Serie A 2023/2024, 21^ giornata: dove vederla in TV e probabili formazioni

La Serie A è pronta a tornare con la giornata numero 21. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere in merit

Torna il grande spettacolo della Serie A che nella 21^ giornata, orfana delle squadre impegnate in Supercoppa Italiana, promette di regalare emozioni. Ecco dove vederla in TV e le probabili formazioni.

Serie A, 21^ giornata: dove vederla in TV e in streaming

Sabato 20 gennaio

• Roma-Verona, sabato 20 gennaio ore 18:00 (DAZN)

• Udinese-Milan, sabato 20 gennaio ore 20:45 (DAZN/Sky)

Domenica 21 gennaio

• Frosinone-Cagliari, domenica 21 gennaio ore 12:30 (DAZN/Sky)

• Empoli-Monza, domenica 21 gennaio ore 15:00 (DAZN)

• Salernitana-Genoa, domenica 21 gennaio ore 18:00 (DAZN)

• Lecce-Juventus, domenica 21 gennaio ore 20:45 (DAZN)

Partite rinviate

• Bologna-Fiorentina, rinviata a mercoledì 14 febbraio ore 19:00 (DAZN)

• Torino-Lazio, rinviata a giovedì 22 febbraio ore 20:45 (DAZN/ Sky)

• Sassuolo-Napoli, rinviata a mercoledì 28 febbraio ore 18:00 (DAZN)

• Inter-Atalanta, rinviata a mercoledì 28 febbraio ore 20:45 (DAZN)

La 21^ giornata di Serie A si potrà seguire interamente su DAZN anche in streaming. Le partite in condivisione con Sky, invece, si potranno vedere anche su Sky GO e NOW.

Probabili formazioni 21^ giornata di Serie A

Roma-Verona

ROMA (4-3-2-1): Rui Patricio; Karsdorp, Llorente, Huijsen, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku. Allenatore: De Rossi.

VERONA (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Doig; Folorunsho, Serdar, Suslov; Mboula, Djuric, Saponara. Allenatore: Baroni.

Udinese-Milan

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Kristiansen, Ferreira; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra, Lucca. Allenatore: Cioffi.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

Frosinone-Cagliari

FROSINONE (3-5-2): Turati; Bonifazi, Okoli, Romagnoli; Lirola, Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini, Harroui; Soulé, Kaio Jorge. Allenatore: Di Francesco.

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Wieteska, Dossena, Augello; Sulemana, Makoumbou, Jankto; Nandez, Viola; Petagna. Allenatore: Ranieri.

Empoli-Monza

EMPOLI (4-3-1-2): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Fazzini, Marin, Maleh; Baldanzi; Shpendi, Cambiaghi. Allenatore: Andreazzoli.

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; Donati, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, V. Carboni; Mota. Allenatore: Palladino.

Salernitana-Genoa

SALERNITANA (3-4-3): Ochoa; Daniliuc, Fazio, Lovato; Sambia, Maggiore, Legowski, Bradaric; Candreva, Ikwuemesi, Tchaouna. Allenatore: F. Inzaghi..

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Malinovskyi, Martin; Gudmundsson, Retegui. Allenatore: Gilardino.

Lecce-Juventus

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Piccoli, Strefezza. Allenatore: D'Aversa.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri.

I big match

La 21^ giornata di Serie A sarà molto particolare per via delle quattro partite rinviate per la Supercoppa Italiana. Il vero big match sarebbe dovuto essere Inter-Atalanta, ma come abbiamo visto in precedenza questo si giocherà il 28 febbraio.

Di conseguenza, la copertina se la prenderanno la Roma che affronterà il Verona in una partita che segnerà il debutto di De Rossi in panchina, il Milan a caccia di punti in casa dell'Udinese e la Juventus che vincendo a Lecce sorpasserebbe momentaneamente i nerazzurri.

Saranno tre sfide molto importanti per motivi diversi, ma in tutti i casi fare punti sarà necessario. C'è curiosità di scoprire come "Capitan Futuro" schiererà i suoi, staremo a vedere se verrà confermata la possibile difesa a quattro.

