Serie A 2023/2024, 25^ giornata: dove vederla in TV e probabili formazioni

Non c'è tempo per rifiatare, la Serie A ritorna con le emozioni della 25^ giornata. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere.

Serie A, 25^ giornata: dove vederla in TV e in streaming

Venerdì 16 febbraio

• Torino-Lecce, venerdì 16 febbraio ore 19:00 (DAZN)

• Inter-Salernitana, venerdì 16 febbraio ore 21:00 (DAZN/Sky)

Sabato 17 febbraio

• Napoli-Genoa, sabato 17 febbraio ore 15:00 (DAZN)

• Verona-Juventus, sabato 17 febbraio ore 18:00 (DAZN)

• Atalanta-Sassuolo, sabato 17 febbraio ore 20.45 (DAZN/Sky)

Domenica 18 febbraio

• Lazio-Bologna, domenica 18 febbraio ore 12:30 (DAZN/Sky)

• Empoli-Fiorentina, domenica 18 febbraio ore 15:00 (DAZN)

• Udinese-Cagliari, domenica 18 febbraio ore 15:00 (DAZN)

• Frosinone-Roma, domenica 18 febbraio ore 18:00 (DAZN)

• Monza-Milan, domenica 18 febbraio ore 20:45 (DAZN)

La 25^ giornata di Serie A sarà visibile interamente in streaming su DAZN. Le partite in condivisione con Sky, invece, si potranno seguire anche su Sky GO e NOW.

Probabili formazioni 25^ giornata di Serie A

Torino-Lecce

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Ilic, Linetty, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria. Allenatore: Juric.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Sansone. Allenatore: D'Aversa.

Inter-Salernitana

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: S. Inzaghi.

SALERNITANA (4-3-1-2): Ochoa; Zanoli, Boateng, Manolas, Sambia; Coulibaly, Maggiore, Kastanos; Candreva; Dia, Weissman. Allenatore: Liverani.

Napoli-Genoa

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Spence; Gudmundsson, Retegui. Allenatore: Gilardino.

Verona-Juventus

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Folorunsho, Suslov, Lazovic; Noslin. Allenatore: Baroni.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri.

Atalanta-Sassuolo

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Scamacca, De Ketelaere. Allenatore: Gasperini.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Viti, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Dionisi.

Lazio-Bologna

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Casale, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. Allenatore: Sarri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Fabbian, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. Allenatore: Motta.

Empoli-Fiorentina

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Gyasi, Maleh, Grassi, Cacace; Cambiaghi, Zurkowski; Cerri. Allenatore: Nicola.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Bonaventura; Belotti. Allenatore: Italiano.

Udinese-Cagliari

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. Allenatore: Cioffi.

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Azzi; Nandez, Makoumbou, Gaetano; Viola, Luvumbo; Lapadula. Allenatore: Ranieri.

Frosinone-Roma

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Monterisi, Brescianini; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Seck. Allenatore: Di Francesco.

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Huijsen, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi.

Monza-Milan

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Bondo, Pessina, Zerbin; Colpani, V. Carboni; Djuric. Allenatore: Palladino.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

Le partite delle big

Tra le big, ad aprire le danze sarà L'Inter di Simone Inzaghi che al Meazza sfiderà la Salernitana di Liverani, nuova guida tecnica dei campani che cercherà di guadagnare punti salvezza.

Il Napoli ospiterà invece al Maradona il Genoa di Gilardino, data la distanza dal quarto posto è inutile dire che la vittoria è obbligatoria. La Juventus volerà a Verona con l'obiettivo d'invertire la rotta e tornare a giocare su alti livelli anche perché il Milan, impegnato a Monza, insegue a un solo punto di distanza.

