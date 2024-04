Serie A 2023/2024, 31^ giornata: dove vederla in TV e probabili formazioni

Torna la Serie A con la 31^ giornata. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e i big match. Sarà la settimana del derby di Roma.

Archiviati gli impegni di Coppa Italia, le squadre tornano a pensare alla Serie A che ormai è giunta alla 31^ giornata. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e le partite più importanti.

Serie A, 31^ giornata: dove vederla in TV e in streaming

Venerdì 5 aprile

• Salernitana-Sassuolo, venerdì 5 aprile ore 20:45 (DAZN)

Sabato 6 aprile

• Milan-Lecce, sabato 6 aprile ore 15:00 (DAZN)

• Roma-Lazio, sabato 6 aprile ore 18:00 (DAZN)

• Empoli-Torino, sabato 6 aprile ore 20:45 (DAZN/Sky)

Domenica 7 aprile

• Frosinone-Bologna, domenica 7 aprile ore 12:30 (DAZN/Sky)

• Monza-Napoli, domenica 7 aprile ore 15:00 (DAZN)

• Cagliari-Atalanta, domenica 7 aprile ore 18:00 (DAZN)

• Verona-Genoa, domenica 7 aprile ore 18:00 (DAZN)

• Juventus-Fiorentina, domenica 7 aprile ore 20:45 (DAZN)

Lunedì 8 aprile

• Udinese-Inter, lunedì 8 aprile ore 20:45 (DAZN/Sky)

La 31^ giornata di Serie A sarà interamente visibile su DAZN. Le partite in condivisione con Sky, invece, si potranno seguire anche su Sky GO e NOW.

Probabili formazioni 31^ giornata di Serie A

Salernitana-Sassuolo

SALERNITANA (3-4-3): Costil; Manolas, Boateng, Pirola; Pierozzi, Maggiore, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Simy, Tchaouna. Allenatore: Colantuono.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Racic, Matheus Henrique; Defrel, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Ballardini.

Milan-Lecce

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Okafor, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

LECCE (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Ramadani, Blin, Banda; Piccoli, Krstovic. Allenatore: Gotti.

Roma-Lazio

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku. Allenatore: De Rossi.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Gila, Romagnoli, Casale; Marusic, Cataldi, Guendouzi, Isaksen; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. Allenatore: Tudor.

Empoli-Torino

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszyński, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Żurkowski, Marin, Maleh, Pezzella; Cambiaghi, Caputo. Allenatore: Nicola.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Lazaro; Bellanova, Ricci, Linetty, Rodriguez; Vlasic; Zapata, Sanabria. Allenatore: Juric.

Frosinone-Bologna

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli, Zortea; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Valeri. Allenatore: Di Francesco.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Fabbian, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. Allenatore: Motta.

Monza-Napoli

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Gagliardini, Bondo; V. Colpani, Colpani, Mota; Djuric. Allenatore: Palladino.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Raspadori. Allenatore: Calzona.

Verona-Genoa

VERONA (4-3-2-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Cabal; Folorunsho, Duda, Serdar; Noslin, Suslov; Swiderski. Allenatore: Baroni.

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, Bani, Vasquez; Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup, Spence; Gudmundsson, Messias. Allenatore: Gilardino.

Cagliari-Atalanta

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Deiola, Makoumbou, Jankto; Nandez, Luvumbo; Lapadula. Allenatore: Ranieri.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Hien, Djimsiti; Holm, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners; Scamacca, Lookman. Allenatore: Gasperini.

Juventus-Fiorentina

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Ikoné; Belotti. Allenatore: Italiano.

Udinese-Inter

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Pereyra, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Success. Allenatore: Cioffi.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Inzaghi.

I big match

Un turno che si preannuncia ricco di emozioni. A partire da sabato, quando alle ore 18:00 Roma e Lazio si affronteranno nel derby capitolino. Un'occasione per vedere a confronto De Rossi e Tudor, allenatori subentrati in corsa e che stanno tentando di dare nuova linfa alle proprie squadre.

Domenica, alle ore 20:45, la Juventus ospita la Fiorentina in una sfida che come di consueto sarà sentitissima. Riusciranno i bianconeri a uscire dal loro periodo negativo?

