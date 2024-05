Concluse le parentesi Europa e Conference League, competizioni nelle quali sono state impegnate Atalanta, Roma e Fiorentina, torna la Serie A con la 35^ giornata. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e le partite più importanti.

35^ giornata di Serie A, dove vederla in TV e in streaming

Venerdì 3 maggio

Torino-Bologna, venerdì 3 maggio ore 20:45 (DAZN/Sky)

Sabato 4 maggio

Monza-Lazio, sabato 4 maggio ore 18:00 (DAZN)

Sassuolo-Inter, sabato 4 maggio ore 20:45 (DAZN/Sky)

Domenica 5 maggio

Cagliari-Lecce, domenica 5 maggio ore 12:30 (DAZN/Sky)

Empoli-Frosinone, domenica 5 maggio ore 15:00 (DAZN)

Verona-Fiorentina, domenica 5 maggio ore 15:00 (DAZN)

Milan-Genoa, domenica 5 maggio ore 18:00 (DAZN)

Roma-Juventus, domenica 5 maggio ore 20:45 (DAZN)

Lunedì 6 maggio

Salernitana-Atalanta, lunedì 6 maggio ore 18:00 (DAZN)

Udinese-Napoli, lunedì 6 maggio ore 20:45 (DAZN)

Tutta la 35^ giornata di Serie A sarà visibile in streaming su DAZN. Le partite in condivisione con Sky, invece, si potranno seguire anche su Sky GO e NOW.

Probabili formazioni 35^ giornata di Serie A

Torino-Bologna

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Lovato, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata. Allenatore: Juric.

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Ndoye, Aebischer, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee. Allenatore: Motta.

Monza-Lazio

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, D’Ambrosio, Pablo Marì, Kyriakopoulos; Akpa-Akpro, Pessina; V. Carboni, Colpani, Zerbin; Djuric. Allenatore: Palladino.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Casale; Marusic, Kamada, Guendouzi, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. Allenatore: Tudor.

Sassuolo-Inter

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Boloca, Racic; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Ballardini.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Inzaghi.

Cagliari-Lecce

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Sulemana, Makoumbou; Nandez, Gaetano, Luvumbo; Shomurodov. Allenatore: Ranieri.

LECCE (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Gonzalez, Blin, Dorgu; Piccoli, Krstovic. Allenatore: Gotti.

Empoli-Frosinone

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Luperto, Pezzella; Gyasi, Żurkowski, Grassi, Maleh, Cacace; Cambiaghi, Niang. Allenatore: Nicola.

FROSINONE (3-4-3): Cerofolini; Lirola, Bonifazi, Romagnoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri; Soulé, Cheddira, Reinier. Allenatore: Di Francesco.

Verona-Fiorentina

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Dawidowicz, Magnani, Vinagre; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin. Allenatore: Baroni.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Barak, Ikoné; Nzola. Allenatore: Italiano.

Milan-Genoa

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui. Allenatore: Gilardino.

Roma-Juventus

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

Salernitana-Atalanta

SALERNITANA (4-4-1-1): Costil; Zanoli, Fazio, Pirola, Bradaric; Sambia, Coulibaly, Basic, Tchaouna; Candreva; Ikwuemesi. Allenatore: Colantuono.

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Bonfanti; Hateboer, Adopo, Pasalic, Bakker; Miranchuk, Toure, Lookman. Allenatore: Gasperini.

Udinese-Napoli

UDINESE (3-5-2): Okoye; Ferreira, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Zarraga, Kamara; Pereyra, Lucca. Allenatore: Cannavaro.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Calzona.

Leggi anche: Chi è Joshua Zirkzee, tutto sull’attaccante del Bologna

I big match

La 35^ giornata di Serie A promette di regalare emozioni e spettacolo. Una partita su tutte spicca in modo particolare: Roma-Juventus. Un match tanto sentito quanto importante, che potrebbe servire agli uomini di De Rossi sia per ritrovare sicurezze in vista del ritorno con il Bayer Leverkusen che punti importanti.

Dal canto loro, i bianconeri vogliono vincere per blindare definitivamente il terzo posto, sperando magari in un passo falso del Milan che sarà invece impegnato con l’ostico Genoa di Gilardino.

Leggi anche: Adrian Bernabé, ecco chi è il giovane centrocampista spagnolo e numero 10 del Parma