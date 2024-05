Tornano le emozioni della Serie A che nella 36^ giornata metterà a disposizioni punti fondamentali. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e i big match.

Serie A, 36^ giornata: dove vederla in TV e in streaming

Venerdì 10 maggio

Frosinone-Inter, venerdì 10 maggio ore 20:45 (DAZN)

Sabato 11 maggio

Napoli-Bologna, sabato 11 maggio ore 18:00 (DAZN)

Milan-Cagliari, sabato 11 maggio ore 20:45 (DAZN/Sky)

Domenica 12 maggio

Lazio-Empoli, domenica 12 maggio ore 12:30 (DAZN/Sky)

Genoa-Sassuolo, domenica 12 maggio ore 15:00 (DAZN)

Verona-Torino, domenica 12 maggio ore 15:00 (DAZN)

Juventus-Salernitana, domenica 12 maggio ore 18:00 (DAZN)

Atalanta-Roma, domenica 12 maggio ore 20:45 (DAZN)

Lunedì 13 maggio

Lecce-Udinese, lunedì 13 maggio ore 18:30 (DAZN)

Fiorentina-Monza, lunedì 13 maggio ore 20:45 (DAZN/Sky)

La 36^ giornata di Serie A sarà interamente visibile in streaming su DAZN. Milan-Cagliari, Lazio-Empoli e Fiorentina-Monza, invece, si potranno seguire anche su Sky GO e NOW.

Probabili formazioni 36^ giornata di Serie A

Frosinone-Inter

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Okoli, Romagnoli, Lirola; Zortea, Brescianini, Mazzitelli, Valeri; Soulé, Brescianini; Cheddira. Allenatore: Di Francesco.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Barella, Dimarco; Arnautovic, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

Napoli-Bologna

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Calzona.

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Orsolini, Aebischer, El Azzouzi, Saelemaekers; Zirkzee. Allenatore: Motta.

Milan-Cagliari

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Azzi; Makoumbou, Deiola; Nandez, Oristanio, Luvumbo; Shomurodov. Allenatore: Ranieri.

Lazio-Empoli

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Hysaj; Marusic, Kamada, Guendouzi, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. Allenatore: Tudor.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Fazzini, Cambiaghi; Niang. Allenatore: Nicola.

Genoa-Sassuolo

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui. Allenatore: Gilardino.

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Erlic, Kumbulla, Ferrari; Toljan, Matheus Henrique, Obiang, Thorstvedt, Doig; Laurienté, Pinamonti. Allenatore: Ballardini.

Verona-Torino

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Coppola, Magnani, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Noslin, Lazovic; Bonazzoli. Allenatore: Baroni.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Ricci; Zapata, Sanabria. Allenatore: Juric.

Juventus-Salernitana

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Fazio, Pirola; Sambia, Coulibaly, Basic, Bradaric; Tchaouna, Vignato; Ikwuemesi. Allenatore: Colantuono.

Atalanta-Roma

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Bonfanti; Hateboer, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Miranchuk, Scamacca, Lookman. Allenatore: Gasperini.

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku. Allenatore: De Rossi.

Lecce-Udinese

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Ramadani, Blin; Almqvist, Oudin, Dorgu; Krstovic. Allenatore: Gotti.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Pereyra, Lucca. Allenatore: Cannavaro.

Fiorentina-Monza

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Barak, Castrovilli; Belotti. Allenatore: Italiano.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marì, Kyriakopoulos; Gagliardini, Pessina; Colpani, V. Carboni, Zerbin; Djuric. Allenatore: Palladino.

I big match di giornata

La 36^ giornata di Serie A sarà ricca di partite molto importanti, sia in ottica salvezza che per la zona Europa. Il Napoli ospita il Bologna in una sfida che potrebbe sancire definitivamente la partecipazione alla prossima Champions League degli emiliani.

Atalanta e Roma, che arrivano al match con umori diametralmente opposti, si sfidano mettendo in palio il quinto posto. Impegni non proibitivi ma complicati per le milanesi che affrontano il Frosinone e il Cagliari, in piena lotta per non retrocedere. Turno favorevole per la Juventus, che a Torino ospita una Salernitana già sicura della Serie B.

