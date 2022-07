L'Inter ha chiuso la scorsa stagione con la delusione del sogno scudetto svanito solo all'ultima giornata a favore dei cugini rossoneri del Milan. Nonostante il mancato obiettivo dell'ambito tricolore della seconda stella a causa dei rivali cittadini, l'entusiasmo dalle parti della Pinetina e da parte di tutti i tifosi nerazzurri per la nuova annata sembra essere rimasto praticamente immutato, con gli abbonamenti per il 2022-2023 che sono andati praticamente già tutti esauriti. Un grande segnale nei confronti della formazione di Simone Inzaghi.

Inter, abbonamenti per la stagione 2022-2023 già esauriti

Il pubblico della San Siro nerazzurra, con la nuova stagione dell'Inter iniziata ufficialmente con il primo giorno di ritiro mercoledì 6 luglio, ha già risposto presente. È questa una prima grande vittoria della società nerazzurra per la nuova annata, che vede l'intero ambiente interista ricolmo di grandi speranze e aspettative. Nella mente di tutti ci sarà forse ancora l'epilogo della passata stagione, con lo scudetto scucito di dosso solo all'ultima giornata di campionato dai rivali del Milan, ma nonostante questo la voglia di sostegno da parte dei tifosi è rimasta immutata.

I numeri, per quanto riguarda la campagna abbonamenti 2022-2023, parlano chiaro. I dati comunicati ufficialmente dalla stessa società nerazzurra dimostrano ancora una volta quanto i tifosi della Beneamata credano nella propria squadra, con un ambiente risollevato anche moralmente dai risultati importanti delle ultime due stagioni e dalla campagna di calciomercato ambiziosa condotta per ora dall'amministratore delegato Beppe Marotta.

Gli abbonamenti in vista del nuovo campionato di Serie A sono andati in pratica già completamente esauriti con un vero e proprio boom da 40.000 abbonamenti. più o meno la stessa somma che era stata raggiunta per l'annata 2019-2020, vale a dire l'ultima prima dello scoppio della pandemia. Per quanto riguarda i prezzi, quello per l'intera stagione in curva era di 269 euro, mentre quello per le esclusive poltrone rosse centrali era di circa 2550 euro.

Dopo il record di presenze di spettatori fatto registrare nella scorsa Serie A, ben 854.983, e quello della più alta media di spettatori a partita, ovvero 44.999, l'Inter si rende così protagonista di un altro traguardo importante. La società ha inoltre già predisposto il piano per tutti coloro che sono arrivati in ritardo nella corsa agli abbonamenti, con l'apertura di una lista d'attesa in vista del 2023-2024 riservata ai tifosi non abbonati. L'iscrizione online è già aperta.

Inter, l'entusiasmo di San Siro come spinta verso la seconda stella

L'Inter inizierà il proprio campionato con la partita in casa del Lecce del 13 agosto, con la prima gara tra le mura amiche che verrà disputata invece alla seconda giornata con l'impegno contro lo Spezia del 20 agosto: per allora, i giocatori di Simone Inzaghi scenderanno in campo già avvolti da una vera e propria marea nerazzurra, pronta fin da subito a far sentire tutto il proprio supporto ai propri beniamini sulla lunga strada che si speri possa portare al sogno del ventesimo scudetto.

L'entusiasmo del popolo nerazzurro mostra la bontà del progetto della società, che dopo lo scudetto del 2021 è comunque riuscita a riconfermarsi su ottimi livelli anche nella passata stagione con la vittoria di una Coppa Italia e di una Supercoppa Italiana. In più, come già accennato precedentemente, a dare il suo contributo a questa incredibile dose di fiducia è il calciomercato condotto fino ad ora dalla dirigenza.

Nonostante le voci sulla possibile partenza di un idolo dei tifosi come Skriniar, cercato con sempre più insistenza dal Paris Saint Germain, il mercato interista è stato per ora attivissimo soprattutto in entrata, con gli acquisti già conclusi di Bellanova dal Cagliari, di Asllani dall'Empoli, di Mkhitaryan dalla Roma, e soprattutto di Romelu Lukaku, ritornato a Milano dopo l'anno negativo al Chelsea con l'obiettivo di guidare ancora una volta i colori nerazzurri verso l'ambito tricolore.