Sono in totale 17 gli acquisti della Juve a parametro zero dall'arrivo di Agnelli, il primo fu Pogba quando nel 2012 sbarcò a Torino dal Manchester United.

Pogba torna a Torino a costo zero, quasi a voler chiudere un cerchio dieci anni dopo che la Juve se ne assicurò le prestazioni con le stesse modalità. Da quando Andrea Agnelli è diventato presidente della Juve, questa ha effettuato ben 17 acquisti a parametro zero cercando di sfruttare al meglio questa formula. Andiamo a vedere la lista completa e in ordine cronologico.

Tutti gli acquisti della Juve a parametro zero

Il 2012 è un anno molto importante per il popolo bianconero, perché è quello che ha portato Pogba a Torino a titolo gratuito.

Il Manchester United non riponeva particolare fiducia nel centrocampista francese, fiducia che invece i bianconeri hanno dimostrato di avere e poi di saper valorizzare.

Pogba in totale, nella sua prima esperienza a Torino, disputerà 177 partite mettendo a segno 34 gol prima di essere venduto allo stesso Manchester United che non aveva creduto in lui.

Una mossa furba della dirigenza bianconera che è riuscita a generare una plusvalenza monstre da sfruttare poi sul mercato. Pogba alla Juve rappresenta uno degli acquisti a parametro zero più azzeccati della storia recente.

James Troisi

Sempre nell'estate del 2012 la Juventus tenta un altro colpo a sorpresa, un giocatore pressoché sconosciuto che proviene dal Kayserispor: James Troisi.

Se la fiducia nei confronti di Pogba si è notata fin da subito per il giocatore arrivato dalla squadra turca non è lo stesso, e viene girato immediatamente all'Atalanta. In bianconero dunque non collezionerà nemmeno una presenza.

Lucio

Rimaniamo ancora nel 2012, la Juve tenta uno degli acquisti più importanti a parametro zero portando a Torino un difensore brasiliano che ha reso tanto felici i tifosi dell'Inter: Lucio.

Non tutte le scommesse però riescono e il centrale brasiliano disputerà solamente 4 partite in bianconero prima di cambiare aria.

Nicolas Anelka

Uno degli acquisti della Juve a parametro zero più iconici della storia recente è quello di Nicolas Anelka, un vano tentativo di portare esperienza nel reparto offensivo bianconero reo di non avere un bomber di razza.

L'attaccante francese arriva a Torino nel 2013 dallo Shanghai Shenhua, accolto con scetticismo non riuscirà a ritagliarsi il suo spazio. Il risultato? 3 presenze e 0 gol.

Fernando Llorente

Nel 2013 però non arriva solamente Anelka a parametro zero in attacco, ma anche il ben più amato Fernando Llorente.

L'attaccante spagnolo arriva dall'Athletic Bilbao, club nel quale è molto apprezzato e in cui è diventato un giocatore maturo. Alla Juve disputerà 92 partite segnando 27 gol, alcuni molto pesanti.

Kingsley Coman

Nell'estate del 2014 arriva a Torino un oggetto misterioso, giovane e di talento direttamente dal Paris Saint Germain: Kingsley Coman.

Alla Juve viene gestito e disputa 22 partite mettendo a segno 1 gol prima di partire verso altri lidi e diventare il campione che tutti conosciamo.

Sami Khedira

Nel 2015 arriva un giocatore destinato a farsi apprezzare dai tifosi per la sua professionalità ed educazione dentro e fuori dal campo: Sami Khedira.

Dopo la lunga esperienza al Real Madrid, il centrocampista tedesco colleziona 145 presenze e 21 gol con i bianconeri, uno degli acquisti della Juve a parametro zero più riusciti.

Neto

Arrivato dalla Fiorentina con l'obiettivo di subentrare a Buffon, nel 2015, Neto si è ritrovato a fare il secondo portiere in attesa del ritiro del portierone azzurro.

In totale disputerà 21 partite con la Juve, rimanendo però sempre in ombra.

Alberto Cerri

Nel 2015 Alberto Cerri era considerato come uno degli attaccanti italiani più promettenti e la Juventus lo acquista a parametro zero dal Parma.

A Torino però c'è bisogno di esperienza e quindi viene girato subito al Cagliari, non riuscirà a esordire in maglia bianconera.

Dani Alves

Secondo qualcuno Dani Alves, quando arriva alla Juve nel 2016 dal Barcellona, è un giocatore finito in cerca solamente di una nuova passerella.

A giudicare dalle 33 presenze e dalle 6 reti messe a segno in bianconero, però, la realtà è ben diversa.

Simone Ganz

Sulla falsariga dell'operazione Cerri la Juve nel 2016 acquista a parametro zero Simone Ganz dal Como, girandolo però subito in prestito al Verona senza farlo esordire.

Emre Can

Nel 2018 la Juve compie un altro grande acquisto a parametro zero: Emre Can.

Il giocatore in uscita dal Liverpool si rivelerà molto utile alla causa siglando 4 gol in 45 presenze, oltre che disputando partite di grande qualità e quantità.

Gianluigi Buffon

Quello che doveva essere un addio si è rivelato un arrivederci e, solamente dopo una stagione disputata al PSG, Buffon nel 2019 fa ritorno alla Juve per disputare altre 29 partite.

Aaron Ramsey

Quando nel 2019 Aaron Ramsey arriva alla Juve il pubblico si divide tra chi crede fortemente in lui e chi lo ritiene troppo discontinuo.

A giudicare dalle prestazioni offerte dal gallese possiamo dire che avevano ragione i secondi, 70 presenze e 6 gol in maglia bianconera per il centrocampista non bastano per conquistare l'amore della piazza.

Adrien Rabiot

Sempre nel 2019 dal PSG arriva un altro centrocampista che ha avuto difficoltà ad ambientarsi: Adrien Rabiot.

Dopo un inizio shock il centrocampista francese si è risollevato, in totale con la Juve ha collezionato 129 presenze e 6 gol.

Angel Di Maria

Dopo una lunga telenovela la storia d'amore tra Angel Di Maria e la Juventus si compirà, l'esterno argentino è arrivato a parametro zero dal PSG ed è uno degli acquisti della Juve più importanti di questa sessione di calciomercato.

Paul Pogba

È arrivato il momento di chiudere il cerchio, 10 anni dopo il suo primo arrivo a Torino Paul Pogba torna a vestire la maglia bianconera, e lo farà ancora una volta arrivando a parametro zero dal Manchester United.

Riuscirà a essere impattante come nella sua prima esperienza in Serie A?

