La prossima stagione sarà particolare per via dei Mondiali in Qatar, le squadre di Serie A devono cercare di chiudere gli affari al più presto perché le prime quattro giornate del 2022 si disputeranno col calciomercato ancora aperto. Ecco gli acquisti ufficiali delle squadre di Serie A del 2022 effettuati fino a questo momento.

Acquisti ufficiali Serie A 2022

Dopo una stagione in cui gli obiettivi sono rimasti in discussione fino all'ultima giornata, con una lotta scudetto molto serrata e una lotta retrocessione che lo è stata altrettanto, le squadre sono pronte per la Serie A 2022/2023.

Inter, Milan, Juventus, Napoli e via dicendo stanno cercando la ricetta giusta per affrontare il prossimo campionato da protagonisti.

Il Monza di Galliani e Berlusconi si sta rinforzando per riuscire a disputare una stagione tranquilla, tutt le squadre stanno facendo del loro meglio in questa particolare sessione di calciomercato.

Alcune trattative sono ancora in fase di discussione, sia in entrata che in uscita, altre invece sono già andate in porto e rientrano tra gli acquisti ufficiali della Serie A 2022/2023.

Ecco la lista squadra per squadra.

Atalanta e Bologna

Atalanta

Acquisti ufficiali: Colley (d, Spezia), Kovalenko (c, Spezia), Latte Lath (a, Spal), Carnesecchi (d, Cremonese), Okoli (d, Cremonese), Lovato (d, Cagliari), Piccoli (a, Genoa), Lammers (a, Eintracht), Ruggeri (d, Salernitana), Zortea (d, Salernitana), Sutalo (d, Verona), Gollini (p, Totthenam).



Cessioni ufficiali: Pessina (c, Monza), Lovato (d, Salernitana), Piccoli (d, Verona), Pezzella (d, Parma), Sutalo ( d, Dinamo Zagabria), Latte Lath (a, Zurigo).

Bologna

Acquisti ufficiali: Lykogiannis (d, Cagliari), Falletti (c, Ternana), Okwonkwo (a, Cittadella), Van Hoojdonk (a, Heerenven), Denswil (d, Trabzonspor).

Cessioni ufficiali: Rojas (c, Crotone), Viola (c, fc).

Leggi anche: Chi è Akanji, il difensore che piace a Juve e Inter

Cremonese ed Empoli

Cremonese

Acquisti ufficiali: Zanimacchia (c, Juventus), Radu (p, Inter), Vasquez (d, Genoa).

Cessioni ufficiali: (Carnesecchi (p, Atalanta), Okoli (d, Atalanta), Sernicola (d, Sassuolo), Gaetano (c, Napoli), Casasola (d, Lazio), Fagioli (c, Juventus).

Empoli

Acquisti ufficiali: Satriano (a, Inter), Ebuhei (d, Venezia), Destro (a, Genoa), Marin (c, Cagliari), Perisan (p, Pordenone).

Cessioni ufficiali: Marchizza (d, Sassuolo), Benassi (c, Fiorentina), Zurkowski (c, Fiorentina), Vicario (p, Cagliari), Pinamonti (a, Inter), Verre (c, Sampdoria), Cutrone (a, Wolves).

Fiorentina e Inter

Fiorentina

Acquisti ufficiali: Mandragora (c, Juventus), Benassi (c, Empoli), Zurkowski (c, EMpoli), Kouame (a, Anderlecht), Ranieri (d, Salernitana), Pulgar (c, Galatasaray).

Cessioni ufficiali: Odriozola (d, Real Madrid), Piatek (a, Herta Berlino), Torreira (c, Arsenal).

Inter

Acquisti ufficiali: Lukaku (a, Chelsea), Asllani (c, Empoli), Bellanova (d, Cagliari), Mkhitaryan (c, Roma), Onana (p, Chelsea), Sensi (c, Sampdoria), Stankovic (p, Volendam), Oristanio (c, Volendam), Vanheusden (d, Genoa), Salcedo (a, Spezia), Agoume (c, Brest), Satriano (a, Brest), Dalbert (d, Cagliari), Lazaro (c, Benfica), Esposito (a, Basilea), Pinamonti (a, Empoli), Pirola (d, Monza), Brazao (p, Cruzeiro).

Cessioni ufficiali: Sensi (c, Monza), Ranocchia (d, Monza), Perisic (c, Totthenam), Satriano (a, Empoli), Esposito (a, Anderlecht).

Juventus e Lazio

Juventus

Acquisti ufficiali: Gatti (d, Frosinone), Fagioli (c, Cremonese), Zanimacchia (c, Cremonese), Pjaca (a, Torino), Frabotta (d, Verona), Kastanos (c, Salernitana), Delli Carri (d, Salernitana), Dragusin (d, Salernitana), Clemenza (d, Pescara), Ihattaren (c, Ajax), Olivieri (a, Perugia), Vrioni (a, Wsg Tirol), Ramsey (c, Rangers).

Cessioni ufficiali: Frabotta (d, Lecce), Chiellini (d, fc), Dybala (a, fc), Morata (a, fp), Bernardeschi (c, fc), Beruatto (d, Pisa).

Lazio

Acquisti ufficiali: Cancellieri (a, Verona), Marcos Antonio (c, Shaktar), D. Anderson (c, Zwolle), Casasola (d, Monza), Cicerelli (c, Frosinone), Kiyine (c, Venezia), Escalante (c, Alaves), Muriqi (a, Valencia), Durmisi (d, Sparta), J.Lukaku (d, vicenza), Adekanye (a, Crotone).

Cessioni ufficiali: Strakosha (p, svincolato), Lucas Leiva (c, svincolato), Luis Felipe (d, svincolato).

Leggi anche: Chi è Romagnoli, il centrale in uscita dal Milan in arrivo alla Lazio

Lecce e Milan

Lecce

Acquisti ufficiali: Frabotta (d, Juventus), Ceesay (a, Zurigo), Vera (d, America Calì), Brancolini (p, Fiorentini).

Cessioni ufficiali: Lucioni (d, Frosinone), Barreca (d, Monaco), Plizzari (p, Milan), Faragò (d, Cagliari).

Milan

Acquisti ufficiali: Origi (a, Liverpool), Florenzi (d, Roma), Adli (c, Bordeaux), Plizzari (p, Lecce), Caldara (d, Venezia), Pobega (c, Torino), Colombo (a, Spal), Brescianini (d, Monza).

Cessioni ufficiali: Kessié (c, Barcellona), Messias (a, Crotone), Florenzi (d, Roma).

Monza e Napoli

Monza

Acquisti ufficiali: Sensi (c, Inter), Carboni (d, Cagliari), Ranocchia (d, Inter), Cragno (p, Cagliari), Anastasio (d, Pordenone), Diaw (a, Vicenza), Maric (a, Crotone), Bellusci (d, Ascoli).

Cessioni ufficiali: Pirola (d, Inter), Antov (d, Cska Sofia), Brescianini (d, Milan), Favilli (a, Genoa).

Napoli

Acquisti ufficiali: Olivera (d, Getafe), Kvaratskheila (a, DInamo Batumi), Gaetano (c, Cremonese), Contini (p, Vicenza), Zerbin (a, Frosinone).

Cessioni ufficiali: Insigne (a, Toronto), Tuanzebe (d, Manchester United), Malcuit (d, svincolato), Ghoulam (d, svincolato).

Roma e Salernitana

Roma

Acquisti ufficiali: Celik (d, Lille), Svilar (p, svincolato), Matic (c, svincolato), Kluivert (a, Nizza), Villar (c. Getafe), Reynolds (d, Kortrijk), Ciervo (a, Sassuolo), Florenzi (d, Milan).

Cessioni ufficiali: Fuzato (p, UD Ibiza), Maitland-Niles (d, Arsenal), Oliveira (c, Porto), Santon (d, svincolato), Reynolds (d, Westerlo).

Salernitana: Botheim (a, Krasnodar), Lovato (d, Atalanta), Micai (p, Reggina), Mantovani (d, Alessandria), Cavion (c, Vicenza), Simy (a, Parma), Bogdan (d, Ternana).

Cessioni ufficiali: Ruggeri (d, Atalanta), Zortea (d, Atalanta), Ranieri (d, Fiorentina), Kastanos (c, Juventus), Delli Carri (d Juventus), Bonazzoli (a, Sampdoria), Mousset (a, Sheffield United), Verdi (a, Torino).

Sampdoria e Sassuolo

Sampdoria

Acquisti ufficiali Bonazzoli (a, Salernitana), Murillo (d, Celta Vigo), Leris (c, Brescia), De Luca (a, Perugia), La Gumina (a, Como), Depaoli (d, Verona), Torregrossa (a, Pisa), Verre (c, Empoli), Sabiri (c, Ascoli).

Cessioni ufficiali: Sensi (c, Inter), Supryaga (a, Dynamo Kiev), Giovinco (a, svincolato).

Sassuolo

Acquisti ufficiali: Agustin Alvarez (a, Penarol), Moro (a, Padova), Sernicola (s, Cremonese), Marchizza (d, Empoli).

Cessioni ufficiali: Ciervo (a, Roma), Djuricic (c, svincolato), Peluso (d, svincolato), Magnanelli (c, fine carriera).

Spezia e Torino

Spezia

Acquisti ufficiali: Agudelo (a, Genoa), Vignali (d, Como), Mraz (a, Slovan Bratislava), Holm (d, Sonderjyske), Kornvig (c, Sonderjyske).

Cessioni ufficiali: Kovalenko (c, Atalanta), Colley (c, Atalanta), Bourabia (c, Sassuolo), Makaj (a, Barcellona).

Torino

Acquisti ufficiali: Pellegri (a, Monaco), Verdi (a, Salernitana), Segre (c, Perugia), Millico (a, Cosenza), Bayeye (d, Catanzaro).

Cessioni ufficiali: Warming (a, Darmstadt), Pobega (c, Milan), Brekalo (a, Wolfsburg), Pjaca (a, Juventus), Pellegri (a, Milan), Ansaldi (c, svincolato), Mandragora (c, Juventus), Praet (c, Leicester), Belotti (a, svincolato).

Udinese e Verona

Udinese

Acquisti ufficiali: Buta (d, Braga), Ebosele (a, Derby County), Lovric (c, Lugano), Bajic (c, Brescia), Vizeu (a, Yokohama)

Cessioni ufficiali: Stryger Larsen (d, Trabzonspor), Pussetto (a, Watford), Perez (d, Atletico Madrid), Pablo Marì (d, Arsenal).

Verona

Acquisti ufficiali: Djuric (a, svincolato), Piccoli (a, Atalanta), Henry (a, Venezia), Stepinski (a, Aris Limassol), Cetin (d, Kayserispor).

Cessioni ufficiali: Cancellieri (a, Lazio), Frabotta (d, Juventus), Depaoli (d, Sampdoria), Sutalo (d, Atalanta).