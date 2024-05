Grazie al pareggio contro il Bari, il Parma ha ufficialmente ottenuto la promozione al campionato 2024/2025 della Serie A, a cui non partecipava da tre stagioni. Parte del merito deve andare anche ad Adrian Bernabé, giovane centrocampista spagnolo che ha fatto le fortune della sua squadra nel corso del campionato di Serie B. Ecco chi è Adrian Bernabé, fantasista e numero 10 del club ducale.

Chi è Adrian Bernabé, giovane talento del Parma

Adrian Bernabé è nato Barcellona, il 26 maggio 2001. Gioca a centrocampo, in cui si destreggia in più ruoli, da mezzala a trequartista, ruolo in cui riesce a esprimersi al meglio grazie alle sue qualità tecniche, la sua visione di gioco e le sue capacità di dribbling.

A 13 anni inizia a giocare nelle giovanili dell’Espanyol e solo un anno dopo entra nella cantera del Barcellona. Fa parte de La Masia fino all’1 luglio 2018, quando lascia il Barcellona Under18 per trasferirsi a titolo gratuito al Manchester City Under23.

Nella stagione 2018/2019 segna 3 gol in 16 partite nel campionato inglese giovanile. Nel corso dell’anno successivo si riconferma totalizzando 8 gol e 7 assist tra tutte le competizioni, giocando in totale 21 match.

Nel 2020/2021, il Manchester City Under23 vince la Premier League giovanile e nel corso dall’anno gioca 14 partite. Tra i suoi compagni di squadra ci sono anche Cole Palmer e Romeo Lavia, ora al Chelsea. Viene convocato spesso con la prima squadra dei Citizens, con cui però gioca solo una partita in Coppa di Lega.

Il 7 luglio 2021, dopo il mancato rinnovo di contratto con la squadra inglese, firma con il Parma in Serie B. Il suo debutto con il club ducale avviene solo il 5 febbraio 2022, a causa di un intervento chirurgico a cui si è dovuto sottoporre per correggere un’anomalia cardiaca. Nonostante ciò, al suo prima anno in Italia segna 5 reti in 16 partite.

La stagione successiva è meno prolifica e segna solo un gol, ma Bernabé diventa un giocatore importante nella rosa, collezionando 29 presenze.

Il campionato 2023/2024 è quello della consacrazione. Segna 9 gol, sforna 5 assist in 33 partite e guida la squadra emiliana alla promozione in Serie A dopo tre anni di assenza.

Il 30 aprile 2024 Adrian Bernabé ha firmato il rinnovo del contratto con la società emiliana fino al 2027.