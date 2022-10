Sfida che sa già di ottavi di finale per il Napoli di Spalletti, che ad Amsterdam contro l'Ajax dovrà giocare una partita intensa e attenta per 90 minuti. Ecco dove vederla in tv e probabili formazioni.

Torna la Champions League dopo due settimane d'assenza, e i riflettori si accendono sulla sfida più importante del girone C, quella tra Ajax e Napoli. Liverpool permettendo, gli azzurri sono primi in classifica e vogliono mettere al sicuro la qualificazione. Ecco dove vederla in tv la partita e le probabili formazioni.

Ajax-Napoli, dove vederla in tv

Ajax-Napoli è il big match di giornata del girone C e sarà possibile vederla in tv tramite abbonamento a Sky, per quanto riguarda la fruizione non in streaming. Infatti, l'emittente satellitare trasmetterà la partita sui canali: Sky Sporty Arena (204), Sky Sport 253.

Passando allo streaming, Sky permetterà di vedere la sfida ai propri abbonati tramite Sky Go, ma pure attraverso il servizio di Now. Infine, anche Mediaset trasmetterà l'incontro però sempre in streaming, quindi gli abbonati di Infinity potranno godere di questa sfida.

Attenzione all'orario per il calcio di inizio. Infatti, invece dell'ora canonica fissata alle 21, stavolta il match tra Ajax e Napoli inizierà alle 18:45.

Napoli, la probabile formazione

Il Napoli arriva da imbattuto in stagione e dopo la bella vittoria contro il Torino per la sfida contro l'Ajax. Il cammino in Champions League ha detto che gli azzurri sono squadra vera e difficile da affrontare sempre, e questo non può che far piacere a Luciano Spalletti.

L'allenatore dei partenopei, in virtù di quanto detto finora, difficilmente cambierà i suoi uomini e il suo modulo, che si alterna in partita tra 4-3-3 e 4-2-3-1 con in campo: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. Ci sarà ballottaggio tra Mario Rui e Olivera mentre Simeone dovrebbe spuntarla su Raspadori.

Leggi anche: Cassano contro Haaland: "Non sa giocare a calcio"

Ajax, la probabile formazione

Così come il Napoli, pure l'Ajax ha fatto bene nelle prime due partite di Champions League 2022/2023. Gli olandesi hanno stravinto alla prima contro il Rangers e poi hanno disputato una grandissima partita ad Anfield contro il Liverpool, perdendo solo nel finale.

Alcuni risultati negativi in campionato oltre alla potenza dell'avversario, tuttavia, fanno si che Schreuder mantenga il 4-3-3 ma cambi alcuni uomini: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwijn. Nel seconto tempo dovremmo vedere Lucca che subentra.

Il momento del Napoli

Come suddetto, il Napoli sta vivendo un ottimo momento senza appannamenti e con grande fiducia in vista delle partite future. Quella con l'Ajax non fa eccezione e quindi Spalletti e i suoi sanno che possono già nel tardo pomeriggio ambire agli ottavi di finale di Champions League.

Una qualificazione quasi ottenuta, farebbe si che la squadra possa concentrarsi maggiormente in campionato, lì dove al momento i partenopei sono a 20 punti insieme all'Atalanta, con 3 punti di vantaggio su Lazio e Milan, 4 sulla Roma, e rispettivamente 6 e 8 su Juventus e Inter, senza poi contare la splendida Udinese a meno 1.

Il momento dell'Ajax

Dopo otto giornate di campionato, l'Ajax si trova in seconda posizione con 19 punti, uno dietro l'Az contro cui i lancieri hanno perso prima della sosta per 2-1. Dopo le nazionali, poi, la squadra di Schreuder ha pareggiato contro i Go Head Eagles, con un passo falso che nessuno si aspettava.

Per questo, gli olandesi adesso si buttano in Champions League sapendo che devono invertire il trend negativo e tornare alla vittoria,e questa contro un grande Napoli come l'abbiamo visto in questi due mesi di inizio stagione, sarebbe decisamente una grande vittoria.

Per farlo, inoltre, l'Ajax fa affidamento sui propri tifosi, i quali spingeranno sin dall'inizio la squadra e faranno diventare l'Amasterdam Arena, che porta pure il nome di Crujff, una bolgia infernale. Starà dunque al Napoli di Spalletti riuscire a uscire indenni dai primi minuti, nei quali è probabile che vedremo un monologo dei lancieri che vorranno arrivare a segnare nei primi quindici minuti di gioco.

Leggi anche: Sampdoria, Giampaolo esonerato: chi sarà il sostituto