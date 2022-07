Juventus e Inter devono agire sul calciomercato in entrata, soprattutto in difesa. Skriniar e De Ligt sono sul punto di andarsene, spunta l'idea Akanji, ecco chi è.

Il calciomercato ha aperto i battenti e le trattative sono molte e veramente interessanti. I club di Serie A stanno lavorando molto in uscita, soprattutto l'Inter e la Juventus che in difesa possono vantare nomi che piacciono molto all'estero. De Ligt vuole la cessione e Skriniar è l'uomo mercato che può portare un bel gruzzoletto, spunta per entrambe l'idea Akanji, ecco chi è e chi è più avanti nella trattativa.

Chi è Akanji e perché piace a Inter e Juve

Costrette per motivi diversi a lavorare in uscita, Inter e Juventus sono in procinto di lasciar partire due pesi massimi della propria retroguardia.

Skriniar e De Ligt hanno già un piede fuori dall'Italia e questo provocherebbe un vuoto difficilmente colmabile nell'immediato.

Ecco che nelle ultime ore si sta facendo largo il nome di Akanji, difensore del Borussia Dortmund per il quale sia i bianconeri che i nerazzurri stanno sondando il terreno.

Il centrale è un classe '95, è di nazionalità svizzera e in questa stagione ha collezionato 26 presenze mettendo a segno un gol in Bundesliga.

Akanji è un difensore molto forte fisicamente, difficile da superare e dotato di un buon passo, grazie a queste caratteristiche e all'età anagrafica le due squadre di Serie A stanno sondando il terreno.

Inoltre, rappresenta un profilo che ha già esperienza internazionale maturata in un club importante, elemento da considerare quando si deve sostituire un giocatore molto importante.

Quanto costa Akanji

Una volta capito chi è Akanji e perché Juventus e Inter stanno pensando a lui come rinforzo difensivo è importante capire quali sono le richieste del Borussia Dortmund, che attualmente detiene il suo cartellino.

La squadra tedesca lo valuta circa 30 milioni di euro, ed è difficile che le pretese possano abbassarsi di molto.

Per questo motivo entrambe le squadre ci stanno pensando anche perché, ora come ora, non rappresenta la prima scelta per nessuna delle due.

Una spesa importante che potrà essere effettuata solo nel caso in cui le prime scelte non dovessero arrivare.

In alternativa, la squadra della Bundesliga dovrebbe abbassare il prezzo del cartellino, cosa che per il momento non sembra intenzionata a fare.

Inter o Juve?

Il calciomercato di Juventus e Inter, come spesso accade, si intreccia e gli acquisti dell'una influiscono su quelli dell'altra. Akanji è un profilo interessante che incuriosisce entrambe le squadre, nessuna delle due però lo ritiene una prima opzione.

L'Inter sembra essere più avanti nella trattativa e sembra essere più disposta ad andare incontro alle pretese del club tedesco. Nonostante questo, però, prima sta cercando di capire se Bremer e Milenkovic possano arrivare, a quel punto l'affare Akanji potrebbe sbloccarsi o viceversa.

La Juventus, invece, per il momento non sembra volersi avvicinare a quei 30 milioni richiesti, ed è in attesa di capire Bremer e soprattutto Koulibaly se rappresentano una vera possibilità.

In quel caso, proprio come per l'Inter, l'affare potrebbe scaldarsi o raffreddarsi immediatamente.

Via Skriniar e De Ligt

La Juventus ha già dovuto salutare un pezzo di storia, l'uomo chiave della difesa capace di guidarla nei momenti più belli della storia recente: Giorgio Chiellini.

Il difensore italiano ha deciso di salutare i propri tifosi per terminare la carriera in MLS, conscio di non poter più competere a certi livelli per via dell'età.

Un altro imprevisto, però, ha complicato la situazione ulteriormente, l'accordo per il rinnovo tra Juventus e De Ligt non si è trovato e ora il giocatore olandese ha chiesto la cessione.

In Premier League stanno annusando l'affare, il Chelsea punta forte su di lui e ha messo sul piatto 70 milioni più 10 di bonus.

Il Bayern Monaco però, un po' a sorpresa, sta preparando la controffensiva con un'offerta da 70 milioni di euro, inferiore a quella dei blues ma con la speranza che il giocatore preferisca Monaco come destinazione.

Entrambe le offerte sono inferiori a quanto richiesto dalla Juventus, 100 milioni di euro, tutto dunque è ancora da decidere.

Discorso diverso per Milan Skriniar, innamorato dell'Inter che diventa però agnello sacrificale per fare cassa.

In un primo momento sembrava Bastoni l'uomo con più mercato, poi è arrivato il PSG e ha messo sul piatto 60 milioni di euro più Draxler per il centrale slovacco.

L'Inter ha rifiutato consapevole che il club parigino si sarebbe spinto più in alto, ora potrebbe arrivare il rilancio a 70 milioni di euro cash e lì la società milanese potrebbe cederlo.

Akanji, l'alternativa

Inter e Juventus dunque, devono agire nel mercato in entrata in difesa per via delle imminenti cessioni di due top player, in questo contesto s'inserisce Akanji.

Abbiamo detto che non rappresenta la prima scelta per nessuna delle due, ma è comunque un'opzione più che valida.

Bremer è l'uomo mercato condiviso da bianconeri e nerazzurri, entrambe vorrebbero assicurarsene le prestazioni ma per il giocatore si sta scatenando un'asta.

Milenkovic è la seconda scelta dell'Inter, convincere la Fiorentina però non sarà semplice e di questo la dirigenza ne è consapevole.

La Juventus invece sta puntando forte su Koulibaly, che potrebbe partire a fronte di un'offerta interessante. Le prossime ore saranno cruciali per determinare l'esito delle operazioni.