Il presente di Andrea Cambiaso è al centro di intense trattative di mercato, che in futuro lo vedono lontano dal Genoa. Ecco chi è il terzino che tutti vogliono, in particolare una big della Serie A.

Il calciomercato estivo del 2022 denota una moda su tutte: quella dei terzini. Diventati merce rara quasi come i centrali di difesa, nell'attula sessione di mercato questi giocatori sono tornati al centro dell'attenzione grazie a un'esplosione degli stessi nell'ultima Serie A. Fra tutti svetta Andrea Cambiaso, ecco chi è e chi lo desidera.

Chi è Andrea Cambiaso

Andrea Cambiaso nasce a Genova il 20 febbraio del 2000. La sua storia calcistica narra che ad alti livelli inizia a comparire nella stagione 2017/2018, quando fa la spola tra la formazione Under 17 e Under 19 del Genoa, per poi essere mandato in prestito all'Albissola, con la quale squadra conquista la promozione in Serie C.

Nella stagione 2018/2019 va in prestito al Savona, nuovamente nella Serie D, nella quale formazione gioca tanto e si mette in mostra con ben 32 presenze. L'annata successiva è l'ora di un altro prestito, stavolta in Piemonte, e più precisamente all'Alessandria, club di Serie C.

Il primo vero e proprio salto di categoria, difatti, avviene nella stagione 2020/2021, quando Andrea Cambiaso viene mandato sempre in prestito, ma stavolta all'Empoli, militante in Serie B. Nonostante le poche presenze, il terzino genovese riesce a contribuire alla promozione in Serie A.

La stagione al Genoa

Il talento di Cambiaso è in dubbio. quindi viene scelto da Davide Ballardini per rimanere nella prima squadra del Geona nella stagione 2021/2022. Pronti via, alla seconda giornata contro il Napoli, il terzino genoano gioca una grandissima partita, e contribuisce a segnare il suo primo gol in Serie A, valevole per il momentaneo 1-1.

L'inizio esplosivo gli permette di prendersi il posto da titolare in stagione, anche con i successivi allenatori, ovvero Shevchenko e Alexander Blessin. In totale sono 26 le presenze in campionato per Cambiaso, più altre 2 in Coppa Italia. Oltre al gol segnato al Napoli, poi, arriveranno pure 4 assist.

A causa, tuttavia, del recupero della Salernitana e delle numerose sconfitte, soprattutto quella del derby contro la Sampdoria, il Genoa retrocede in Serie B, dopo più di dieci anni in Serie A. Questo, difatti, è un peso per Cambiaso il quale attira su di se le attenzioni di diverse big del calcio italiano.

Il mercato

Tra le big da sempre attive sul mercato per accaparrarsi le prestazioni di Andrea Cambiaso, ecco svettare la Juventus. Nel corso della stagione, infatti, il club bianconero è riuscito a mettersi dietro i contendenti e a prevalere nelle intenzioni del giocatore del Genoa.

L'affare sembra ormai in dirittura d'arrivo, con un contratto pronto per il terzino di ben 4 anni, con la Juve che darà al Genoa 3,5 milioni di euro. Sembrano pochi, ma in realtà il contratto di Cambiaso scade nel 2023, quindi non c'era forza di contrattazione per i rossoblu.

Con questo affare di mercato, difatti, la Vecchia Signora ha piegato la concorrenza forte delle altre big del calcio italiano, in particolare dell'inter e del Napoli. La prima aveva messo gli occhi addosso al giocatore già da prima dell'inizio della stagione, mentre gli azzurri dopo l'ottima prestazione con tanto di gol offerta alla seconda giornata di campionato proprio contro gli uomini di Spalletti.

Capitolo nazionale

Andrea Cambiaso fino al 2021 non ha avuto niente a che fare con la nazionale italiana di calcio. Tuttavia, a partire dall'agosto dello stesso anno, ecco che il terzino genovese è stato convocato da Paolo Nicolato nell'Under 21, per le qualificazioni agli Europei di categoria.

Con gli Azzurrini, il calciatore ormai ex genoano e quasi bianconero, ha disputato ben 5 partite. Il suo esordio è stato nel match giocato contro l'Irlanda a novembre, vinto per 2-0. Ciò dopo ben 3 panchine e una partita in cui non è stato convocato.

In seguito, poi, in questo mese di giugno, Cambiaso è stato protagonista titolare della rosa dell'Italia Under 21. Infatti ha giocato il 6 giugno nel 3-0 al Lussemburgo, poi il 9 nell'1-1 contro la Svezia, e infine nel 4-1 contro l'Irlanda del 14 giugno. COn quest'ultima vittoria, difatti, ha conquistato con tutta la squadra l'accesso agli Europei del prossimo anno.

