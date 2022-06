Una vera e propria favola. Difficile cercare di descrivere in altri termini l'impresa compiuta da Andrea Vavassori, tennista che grazie alla sua qualificazione per il tabellone principale di Wimbledon arriva a rimpolpare la presenza azzurra nel torneo tennistico più importante del mondo. Un traguardo eccezionale, quello dell'italiano, che con la vittoria contro Zdenek Kolar ottiene la sua prima agognata partecipazione ad un torneo dello Slam. Andiamo a scoprire chi è il giocatore azzurro e i primi passi della sua carriera.

Chi è Andrea Vavassori, dagli inizi al primo titolo Challenger

Andrea Vavassori nasce a Torino il 5 maggio del 1995. La passione del tennis si affaccia fin da subito nella vita del piemontese, che muove i primi passi della sua carriera a partire dal 2011. L'esordio ufficiale arriva in un torneo Futures che si tiene ad Aosta, mentre la comparsa all'interno di un tabellone principale avviene nel 2013 al Turkey F50 con la vittoria al primo turno in un torneo di doppio. Per la prima gara in Futures in singolare bisogna invece aspettare il 2014.

La gioia del primo successo in un singolare risale al Futures Turkey F10 del marzo 2015, con la prima finale, anche se in doppio, che viene raggiunta all'Italy F18 di Modena insieme ad Alessandro Luisi. Risultati che costituiscono il preludio al primo trofeo vinto: nel febbraio 2016, Vavassori vince la finale del doppio del Futures Great Britain F2 di Sunderland insieme a George Van Massow.

Dopo diversi altri titoli ITF (la categoria di partenza del tennis maschile professionistico), Andrea si fa finalmente strada anche in ambito Challenger: il 26 novembre del 2017, insieme a Lorenzo Sonego, arriva ad Andria il primo titolo nella categoria grazie alla vittoria in tre set sulla coppia formata da Sander Gillé e Sander Arends. Si tratta del punto di partenza per altri titoli Challenger e per i primi grandissimi traguardi che vengono raggiunti nell'anno 2020.

In seguito ad una prestigiosa vittoria ai quarti del torneo in singolare di Bendigo contro il numero 92 del ranking ATP Damir Dzumhur, prima affermazione in carriera contro un top 100, agli inizi di febbraio Vavassori raggiunge il suo miglior risultato di numero 278 del ranking mondiale. In più, dopo la ripresa successiva alla pandemia, arrivano prima l'enorme soddisfazione di un quarto di finale ad un Masters 1000 al torneo in doppio degli Internazionali di Roma e in seguito l'ingresso tra i primi 100 giocatori del mondo per quanto riguarda il doppio.

Il sogno Wimbledon è realtà: la vittoria di Vavassori su Kolar

La carriera di Andrea Vavassori, in sintesi, è stata caratterizzata da una lunghissima gavetta e da un percorso di crescita che non ha mancato di dare le sue soddisfazioni. La gioia più grande, però, è arrivata precisamente il 23 giugno del 2022. Un giorno che il torinese, poco ma sicuro, non potrà mai dimenticare, e che rappresenta il giusto premio e la meritata ricompensa per i tanti sacrifici fatti.

A Roehampton, il tennista italiano è stato alle prese con il turno decisivo per le qualificazioni maschili al tabellone principale di Wimbledon. Tra l'azzurro e il raggiungimento dell'incredibile risultato della prima partecipazione ad un torneo del Grande Slam, dopo i successi dei turni precedenti contro Klahn e Menezes, c'è stato Zdenek Kolar, numero 120 del ranking ATP battuto al termine di un match durissimo durato quattro set e più di tre ore e mezza.

La partenza del giocatore italiano non è stata delle migliori, con il tennista ceco che si è imposto nel primo set soltanto al tie-break senza concedere alcuna palla break all'avversario. Il secondo set non è poi partito meglio, con Vavassori che si è trovato ad un certo punto sotto di un break e ad un passo dunque dall'andare sotto 2-0: Andrea, dopo il fondamentale controbreak, è riuscito però a spuntarla al tie-break.

Da qui ha avuto praticamente inizio un'altra partita, con il tennista azzurro che sulle ali dell'entusiasmo e con l'inerzia del match a favore si è aggiudicato il terzo parziale con un nettissimo 6-1 dopo aver annullato ben tre palle break nel primo game. Avanti a questo punto 2-1, Vavassori è tornato a faticare nel quarto set, conclusosi ancora una volta al tie-break che ha visto trionfare l'italiano per 7-5. L'impresa è compiuta, con il numero 255 ATP pronto a fare il suo esordio a Wimbledon.

Il tabellone principale: avversario del primo turno Tiafoe

Da lunedì 27 giugno prenderà ufficialmente il via la nuova edizione di Wimbledon, che assisterà al ritorno di Serena Williams nel tabellone femminile e che per quello maschile, oltre ai soliti Nadal e Djokovic, vede in rampa di lancio anche il nostro Berrettini, fresco vincitore al Queen's. Oltre a Matteo, gli altri italiani in gara sono ben 5: Fognini, Sonego, Sinner, Musetti, e, appunto, Vavassori. Per il piemontese l'avversario del primo turno, con il tabellone sorteggiato questo venerdì, sarà lo statunitense Francis Tiafoe.

Comunque vada, sarà per Andrea una giornata indimenticabile.