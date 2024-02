Calcio in lutto, è morto Andy Brehme: chi era l'ex difensore di Germania e Inter

Andy Brehme, ex difensore di Germania e Inter, è deceduto a soli 63 anni. Stando a quanto riferito dal quotidiano tedesco Bild, l'ex calciatore è stato stroncato da un arresto cardiaco. Inutili i soccorsi. Nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 febbraio è stato portato d'urgenza in un pronto soccorso vicino a casa, ma i medici non sono riusciti a salvarlo. Lascia la campagna Susanne Schaefer e due figli avuto dal suo matrimonio con l'ex moglie Pilar. La sua è stata una carriera costellata di successi: dallo scudetto con la maglia neroazzurra, nel 1989, al Mondiale con la Germania nel 1990. Non solo Inter, dove ha militato dal 1988 al 1992: ha giocato per il Saarbrücken, il Kaiserslautern (divenendone in seguito allenatore), il Bayern Monaco e il Real Saragozza. Ecco chi era Andy Brehme.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Sommario:

1. Andy Brehme, chi era uno dei terzini più vincenti degli anni '90 2. Dove ha giocato Brehme?

Andy Brehme, chi era uno dei terzini più vincenti degli anni '90

Andreas Brehme era il classico giocatore che tra difesa e centrocampo poteva ricoprire tutti i ruoli. E la sua carriera lo dimostra: nel Bayern Monaco agì come terzino destro, mentre in nazionale giocò quasi sempre sulla mediana, ruolo che ricoprì durante il Mondiale 1986 in cui arrivò secondo. Si rifarà quattro anni dopo.

La svolta per la sua carriera arriva con l'intuizione di Giovanni Trapattoni di metterlo sulla fascia sinistra: terzino dalle grandi qualità offensive, Andy Brehme si è distinto fin da subito in Italia grazie alle sue doti tecniche e all'intelligenza calcistica che metteva in campo. Queste particolari caratteristiche venivano apprezzate nel bel Paese, meno nella Germania di fine anni '80, legata a un calcio più fisico.

Sapeva calciare molto bene i calci piazzati, dai corner alle punizioni, passando per rigori importantissimi che calciò quasi sempre con freddezza e precisone. Emblematico il rigore che calciò al minuto 85 nella finale dei Mondiali del 1990: del portiere dell'Argentina, Sergio Goycochea, rimane solo l'intuizione di buttarsi dal lato giusto, ma Brehme è glaciale. Grazie a lui, la Germania si laurea Campione del Mondo per la terza volta nella sua storia.

Dove ha giocato Brehme?

Inizia a giocare a calcio in patria, nel Barmbek-Uhlenhors (squadra allenata dal padre). Si trasferisce poi al Saarbrücken, dove viene notato dal Kaiserslautern. Rimarrà con i diavoli della Renania per ben 5 stagioni. Passa così al Bayern Monaco, con cui vincerà un campionato tedesco e una Supercoppa di Germania, giocando anche una finale di Coppa dei Campioni nel 1987, persa contro il Porto.

Approda all'Inter insieme al suo connazionale Lothar Matthäus. Quest'ultimo definirà il compagno come "il miglior calciatore con cui abbia mai giocato". Con i nerazzurri vincerà un campionato nella stagione '88-'89. Nello stesso anno vincerà anche la Supercoppa Italiana giocata contro la Sampdoria. Arricchisce infine la sua bacheca interista con una Coppa Uefa nel '91. Trapattoni, suo allenatore all'Inter, non smetterà mai di sottolineare l'importanza tattica di Brnel suo 4-3-3.

Si trasferisce al Real Saragoza, dove resta solo un anno senza particolari momenti di gloria. Ma si sa, gli amori fanno giri immensi e poi ritornano: Brehme si trasferisce nuovamente al Kaiserslautern l'anno successivo, con cui vincerà una Coppa di Germania. Farà in tempo a sperimentare un'esperienza nella serie cadetta, salvo poi risalire nella massima divisione e poi ritirarsi, al termine di una carriera gloriosa.

Oggi lo piange la famiglia, l'Inter e le squadre in cui ha giocato, oltre che, naturalmente, un paese intero: la sua Germania.