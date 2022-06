La Juve sta per regalare a Massimiliano Allegri un gran colpo di mercato: la dirigenza bianconera ormai ai dettagli per Angel Di Maria, con quello del bonus sull'ingaggio come ultimo nodo da sciogliere.

In casa Juventus si pensa senza sosta al calciomercato in entrata con l'obiettivo di allestire una squadra che possa tornare a fare la voce grossa in Italia e in Europa. Il lavoro portato avanti fin qui dalla dirigenza bianconera per mettere a disposizione di Massimiliano Allegri una squadra super comeptitiva sembrerebbe finalmente dare i suoi frutti, con la Vecchia Signora ormai ai dettagli per un acquisto di grande spessore. Si sta parlando di Angel Di Maria, per cui sembrerebbe finalmente essere stato raggiunto un accordo.

Juve-Angel Di Maria ai dettagli: decisiva la questione bonus

La Juventus è reduce, dopo tantissimi anni pieni di trionfi, dalla prima stagione conclusa senza aver alzato al cielo nemmeno un trofeo. Se l'annata di Pirlo, caratterizzata dalla perdita dello scudetto dopo nove successi di fila, aveva portato comunque alla conquista della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana, il secondo mandato di Allegri ha visto risultati peggiori, con un quarto posto utile almeno per la qualificazione in Champions League e con le finali di Coppa Italia e Supercoppa perse entrambe contro l'Inter.

Dalle parti di Vinovo, l'idea di una seconda stagione di fila all'insegna di delusioni e di risultati al di sotto delle aspettative non è assolutamente contemplata. L'obiettivo numero uno della Vecchia Siognora è quello di tornare dopo due anni alla conquista dello scudetto, finito nelle ultime due stagioni prima all'Inter e poi al Milan. Per questo motivo, i bianconeri hanno in mente grandi piani per quanto riguarda il calciomercato, con Agnelli pronto a mettere a disposizione di Massimiliano Allegri una rosa di assoluto livello.

Oltre all'attesissimo ritorno a Torino di Paul Pogba, pronto a legarsi nuovamente ai colori bianconeri dopo la fine della non proprio esaltante esperienza al Manchester United, la Juve è pronta a regalare al proprio allenatore un altro vero e proprio pezzo da novanta, ovvero Angel Di Maria. L'argentino, in uscita dal Paris Saint Germain a parametro zero, ha ormai accettato infatti il lungo corteggiamento della società bianconera, da tempo sulle tracce del giocatore e in procinto di ufficializzare il colpo.

La trattativa per l'esterno classe 88 si è forse prolungata più del previsto. Dopo essere sembrata vicina al giocatore, la Juve aveva assisitto all'entrata in scena del Barcellona, ma dopo qualche tentennamento il diretto interessato sembrerebbe essersi finalmente deciso, pronto ad arricchire una già straordinaria carriera con un'altra grande esperienza a Torino.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per arrivare alla chiusura dell'operazione resterebbe da limare solo la questione relativa al bonus sull'ingaggio, con i bianconeri che non vorrebbero andare oltre i 7 milioni bonus compresi e con il Fideo che chiederebbe invece 7 milioni come parte fissa più un altro paio di bonus. Con il Barcellona ormai defilato, l'ex Real Madrid sarebbe comunque spinto ad accettare per non rischiare di lasciarsi alle spalle un'opportunità così importante.

Angel di Maria alla Juve: un colpo top per tornare a lottare per lo scudetto

Attesa a giorni l'ufficialità di Pogba, quasi fatta per Di Maria. La dirigenza della Juve sta facendo di tutto per accontentare le richieste di Massimiliano Allegri, che per la prossima stagione, dopo quella che è stata un'annata di transizione, non avrà più alcun tipo di alibi. Il sempre più probabile arrivo a Torino dell'argentino innalzerebbe a dismisura il livello sia qualitativo che di esperienza della rosa bianconera, che potrebbe contare su un giocatore di caratura internazionale anche in ambito europeo.

Nonostante l'età, le motivazioni del giocatore, voglioso di giocarsi al proprio meglio quella che è probabilmente l'ultima grande esperienza della carriera, fanno ben sperare dalle parti di Vinovo. L'approdo dell'esterno offensivo a Torino fornisce ad Allegri un enorme ventaglio di opzioni: grazie alla sua immensa classe e alla sua duttilità, il Fideo è in grado praticamente di giocare in qualsiasi zona del campo, non solo come ala offensiva ma anche in posizioni maggiormente arretrate.

Un acquisto che in sintesi permetterebbe all'allenatore bianconero di risolvere tantissimi problemi, con la possibilità di mettere su un attacco atomico formato da Chiesa, Vlahovic, e appunto Di Maria, un giocatore con sulle spalle quattro anni di Real Madrid e sette di Paris Saint Germain e vincitore tra le tante cose anche di una Champions League. In pratica, il profilo ideale per poter riportare al top la Vecchia Signora.