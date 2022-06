Molto spesso accade che il carattere, le scelte e la vita extra sportiva condizionino la carriera degli atleti ma, prendendo in esame alcuni di loro, possiamo vedere come questa non sia una scienza esatta. Andiamo a vedere chi è Anthony Joshua e com'è riuscito a conquistare un posto nell'olimpo dei pugili più forti della storia nonostante il passato turbolento.

Chi è Anthony Joshua

Per capire chi è Anthony Joshua bisogna ritornare al 15 ottobre 1989 giorno in cui, a Watford, nasce da madre nigeriana e padre metà nigeriano e metà irlandese.

Dopo undici anni vissuti in Inghilterra Joshua si trasferisce, con tutta la sua famiglia, in Nigeria dove però trascorrerà solamente qualche mese.

È proprio nel suo Paese d'origine che il rapporto tra i suoi genitori si deteriora al punto di divorziare, e tutti fanno ritorno in Inghilterra tornando nei propri passi.

Anthony è un ragazzo molto dotato fisicamente, una macchina dello sport e lo dimostra ben presto soprattutto in due discipline: il calcio e l'atletica.

Il popolo da cui discende è quello degli Yoruba, proprio come Asafa Powell ed Adebayor e le sue origini non lo tradiscono, diventa una giovane promessa in entrambe le discipline.

Come velocista stabilisce il record scolastico correndo i 100 metri in 11,6 secondi, come calciatori invece gioca nelle giovanili del Charlton.

È proprio in una partita di calcio che inizia a dimostrare il suo carattere, per così dire, difficile e infatti in una di queste prende a pugni un giocatore avversario e viene escluso dalla squadra.

I problemi caratteriali di Joshua però non finiscono qui, e picchia in strada alcune persone, cosa che lo costringerà al carcere e alla cavigliera elettronica.

Insomma, un carattere tutt'altro che semplice da gestire e che avrebbe potuto portarlo ben previsto alla rovina, fortunatamente però è arrivata la boxe.

Come entra nel mondo della boxe

Alcuni destini non aspettano altro che compiersi, altri invece hanno bisogno di un aiuto esterno. Proprio quest'ultimo è il caso di Anthony Joshua, che incontra il mondo della boxe grazie a suo cugino Ben Ileyemi.

È lui a convincerlo a salire sul ring per la prima volta, quando a 18 anni va a provare alla palestra Finchley e District Amateur Boxing, quello che nessuno ancora sapeva è che da lì in poi la sua vita sarebbe cambiata drasticamente.

Non ci mette molto a vincere e a 21 anni, dopo aver vinto due edizioni dello Haringey Box Cup, conquista il titolo senior ABA. Ancora una volta però, il suo carattere ha il sopravvento e rinuncia sia all'entrata tra i professionisti che a ben 50 mila sterline.

Il motivo? Semplice, dichiarò che praticava quello sport per vincere medaglie e non per soldi. Dopo la vittoria contro Amin entra in nazionale inglese e decreta che è lui il campione britannico dei dilettanti.

La carriera e i titoli

C'è un momento preciso in cui tutto il mondo ha potuto scoprire chi è Anthony Joshua, ovvero le Olimpiadi di Londra 2012.

A farne le spese fu Cammarelle, pugile italiano che contro il talento inglese ha perso la sfida in finale dei pesi massimi di pugilato. A dire la verità, la decisione fu parecchio discussa, i punti decretarono un punteggio di 18 a 18 e successivamente la vittoria dell'inglese.

Ancora una volta, sarà un altro pugile italiano ad affrontarlo nel suo primo incontro tra i professionisti, Emanuele Leo, che perderà per TKO al primo round. Da lì in poi la sua carriera avrà un decollo incredibile, dopo otto vittorie consecutive diventa il campione dei pesi massimi di WBC, nel 2016 vince la cintura dell'IBF, nel 2017 vince i mondiali WBA e IBO.

Non contento, nel 2018 vince il titolo mondiale WBO vincendo ai punti contro Parker e difende tutti i titoli nel settembre successivo contro Povetkin. Insomma, vittorie su vittorie che lo hanno reso tra i pugili più forti e famosi del mondo.

La prima sconfitta in carriera e la rivincita

Nel 2019 Anthony Joshua all'attivo avrà una striscia positiva di 22 vittorie, per un 22-0 di score che ha dell'incredibile.

Il primo a riuscire a sconfiggerlo è un pugile messicano Andy RUiz Jr. che grazie a quella vittoria riesce a sottrargli tutti e quattro i titoli in suo possesso fino a quel momento. Joshua però, lo si sa, se c'è una cosa che non gli manca affatto è il carattere e pochi mesi dopo, in un rematch, lo sconfigge ai punti dopo 12 e lunghissimi round.

Difenderà nuovamente i titoli contro Pulev prima di affrontare, in una sfida epica, Tyson Fury.

La sconfitta contro Usyk e la rivincita

Nessun pugile è imbattibile, nemmeno Anthony Joshua lo è, e la dimostrazione è arrivata il 25 settembre 2021 quando a Londra, nello stadio del Totthenam di fronte a 62.000 persone, perde contro Oleksandr Usyk.

La decisione è unanime e frutto di un match disputato con grande abilità ed esperienza da parte dello sfidante che, al termine dei 12 round, ha conquistato così il titolo di campione dei pesi massimi WBO, IBF e WBA.

Anthony Joshua non ha mai nascosto la sua volontà di confrontarsi nuovamente contro Usyk, possibilità che ora è diventata realtà.

Il 20 agosto, in Arabia Saudita, il pugile ucraino difenderà le cinture contro il pugile inglese in una sfida che si preannuncia storica.

Nel bene e nel male Anthony Joshua fa parlare di sé, ma ci teniamo a dire che negli anni la sua immagine pubblica è migliorata così com'è migliorato il suo comportamento fuori dal ring.

Un campione unico che difficilmente si potrà dimenticare, e ora staremo a vedere se riuscirà a riconquistare i titoli persi.