Chi era Antonio Juliano, tutto sull'ex capitano e bandiera del Napoli

Napoli dice addio a una delle sue bandiere più amate: Antonio Juliano. Ecco chi era e il suo enorme amore per la maglia della squadra partenopea.

Napoli saluta Antonio Juliano

"Totonno" si è spento all'età di 80 anni, dopo che per molto tempo è stato ricoverato in ospedale per una brutta malattia che di recente si è aggravata peggiorando le sue condizioni di salute.

Il mondo del calcio piange uno dei suoi uomini simbolo, ricordato non solo come giocatore ma anche come dirigente, ruolo attraverso il quale ha portato ai piedi del Vesuvio giocatori del calibro di Ruud Krol e Diego Armando Maradona.

Un fine conoscitore di questo fantastico sport, al quale ha dedicato la maggior parte della sua vita con dedizione e professionalità.

Chi era Antonio Juliano

Antonio Juliano è stato una bandiera del Napoli, squadra nella quale ha trascorso tutta la sua carriera da giocatore diventandone il capitano a soli 23 anni.

Con i partenopei è riuscito a vincere due volte la Coppa Italia, una Coppa Italo-Inglese e una Coppa delle Alpi, senza contare la moltitudine di Scudetti sfiorati.

Nel suo palmares può vantare un Europeo vinto con la maglia della Nazionale nel 1968, con la casacca Azzurra ha collezionato 18 presenze e ha preso parte a tre spedizioni Mondiali.

Una volta appesi gli scarpini al chiodo, però, il suo amore per il Napoli non è cessato e ha iniziato a svolgere il ruolo di direttore generale del club. In questo periodo è stato fondamentale il suo lavoro grazie al quale sono approdati in Campania grandi campioni.

Fu lui infatti a convincere l'allora patron Corrado Ferlaino a puntare su Diego Armando Maradona, il giocatore che poi si è rivelato essere il migliore della storia.

Tanti i messaggi di cordoglio

Una personalità amata e mai dimenticata, il mondo del calcio saluta Antonio Juliano con tristezza e gratitudine. Sono in tantissimi tra club, giocatori e personaggi di spicco a salutarlo attraverso messaggi e post sui social. Immancabile, ovviamente, il saluto del Napoli, che definisce questa come "una delle giornate più brutte della storia del Napoli e dei suoi tifosi"